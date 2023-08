O niektorých sme už dlho nepočuli.

Do západného sveta sa vrátili choroby, ktoré ľudia považovali za minulosť. Dôvodov je mnoho - klesá preočkovanosť detí, stres, stravovacie návyky, svoju úlohu však zohráva aj klimatická zmena. Pridajme k tomu pandémiu koronavírusu, po ktorej zostali vyhorení zdravotníci, a návrat je dokonaný. Na scénu sa tak vracajú obávané choroby z minulosti ako lepra, osýpky či syfilis, zhrnul renomovaný server Politico.

Lepra bola kedysi považovaná za boží trest. Infekčné ochorenie, ktoré môže vyústiť až do znetvorenia končatín a tváre, sa v západnom svete už dlho nevyskytuje. Podľa nových správ by však lepra mohla byť endemická na Floride. Za poslednú dekádu sa viac ako zdvojnásobil počet prípadov na juhovýchode Spojených štátov amerických. Príčinou je podľa vedcov zlý životný štýl, ale aj nesprávne zaobchádzanie s touto chorobou. V minulosti chorých posielali na karanténne ostrovy, dnes je možné zbaviť sa ochorenia do mesiaca.

Epidémie osýpok boli kedysi bežnou vecou, vyžiadali si viac ako dva milióny životov. To sa zmenilo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia po príchode vakcíny. Osýpky sú veľmi nákazlivé a aby sa prestali šíriť, imunita v komunitách musí byť na úrovni 95 percent. Očkovanie však časom stratilo na obľube a výsledkom sú ohniská po celej Európe. Česko, Grécko a Veľká Británia už nepatria medzi krajiny, v ktorých sú osýpky eliminované. V prvých dvoch mesiacoch roku 2023 v Európe zaznamenali viac prípadov ako za celý minulý rok. Holandsko či hlavné mesto Anglicka Londýn varujú, že pre nižšiu preočkovanosť hrozí návrat osýpok aj tu. Londýn je pripravený na desiatky tisíc prípadov.

Syfilis je obávaná pohlavne prenosná choroba, ktorá časom môže viesť až k poškodeniu orgánov a smrti. V posledných rokoch zaznamenala masívny nárast, obzvlášť v Európe. V posledných rokoch sa šíri hlavne v Írsku, Portugalsku, ale napríklad aj na Malte. K dovolenkám patrí aj zoznamovanie sa a letné romániky, ktoré sa môžu skončiť aj nepríjemným ochorením. K rýchlejšiemu šíreniu podľa vedcov prichádza aj vďaka všadeprítomným zoznamovacím aplikáciám či drogám, vďaka ktorým sú náhodné sexuálne kontakty ľahšie dosiahnuteľné ako v minulosti.