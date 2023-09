Pre rodičov talentovaných športovcov sú peniaze často neprekonateľnou prekážkou.

Osemnásobná majsterka Slovenska, víťazka európskeho pohára, druhá a tretia na svetovom pohári, tretia na majstrovstvách sveta. Štrnásťročná kickboxerka Samira Pasztiráková práve bojuje v Istanbule o titul majsterky Európy. Takmer sa tam nedostala. Hoci sa športový zväz aj klub, v ktorom trénuje, snažia mladým športovcom maximálne pomáhať, aj tak hrozilo, že do Turecka nepocestuje. Keby jej otec Štefan Pasztirák nezohnal 250 eur, ktoré bolo treba doplatiť. Mestský policajt z Veľkých Kapušian by radšej mesiac jedol suchý chlieb, než by dcéru neposlal na súťaž. Váži si podporu zopár sponzorov aj Košického samosprávneho kraja, ktorí jeho talentovanej dcére pomáhajú, no cíti, ako je situácia čoraz ťažšia. Hlavne na chudobnom slovenskom východe. Športovci nebojujú iba v ringu.

Hodiny driny

Keď má Štefan dennú, odchádzajú so Samirou z domu v Lekárovciach o piatej ráno. S prvou manželkou sa pred ôsmimi rokmi rozviedli a štyri deti si vybrali, že budú bývať s ním, nie s mamou. On sám bol karatista, jeho otec tiež a Samira ťahá štafetu ďalej, hoci nie v karate, ale v kickboxe. O pol šiestej ráno už trénuje, na siedmu ide do školy, skončí o pol jednej a od druhej do šiestej je zas na tréningu. Aj cez prázdniny jej tréning zaberá väčšinu času. Kamarátky? Kúpalisko? „Niekedy mi to chýba, ale pred súťažou sa musím hlavne pripravovať,“ hovorí cieľavedomá tínedžerka a dodáva, že najťažšie je udržať si kondíciu a hmotnosť. Na majstrovstvách nesmie vážiť viac ako päťdesiat kíl.

FOTO

Samira prišla do telocvične k trénerovi Františkovi Kocsisovi, keď mala osem rokov. „Je talentovaná a pracuje na sebe,“ konštatuje tréner. „A to je najdôležitejšie.“ Lebo detí ako ona príde veľa. Lenže je to drina. Za jeden kickboxerský tréning vraj spália 1 800 až 2 000 kalórií. „Nie každý vydrží makať a potiť sa. Navyše dlho iba cvičíme techniku. To časť detí odradí. A to je dobre. Lebo tí, ktorí nemajú výdrž, to neskôr otočia na temnú stránku. Neostanú pri tom, že budú kickbox vy­užívať iba v ringu. Robia zo seba, v úvodzovkách, veľkých bojovníkov aj na ulici. Tí, ktorí pravidelne trénujú a chodia na súťaže, nemajú potrebu sa nad niekoho vyvyšovať.“



František je presvedčený o tom, že z každého človeka môže byť dobrý bojovník. Talentovanému to možno bude trvať o niečo kratšie a menej zdatný bude na sebe musieť viac pracovať, no každý, kto chce a dá do toho všetko, dosiahne vysokú úroveň. „Každý je iný, niekto agresívnejší, iný mierumilovnejší, ďalší nekonfliktný. Na tom v tréningu nezáleží. Pomáham mu vytvoriť štýl, techniku, zostaviť tréningový plán. A dá sa na cestu.“

Poraziť sám seba

Tá nespočíva iba v trénovaní toho, ako sa pobiť so súperom. Treba robiť aj strečing, posilňovacie tréningy, mentálne cvičenia. Samira bude onedlho v kategórii, kde treba rozdávať silné údery. Telo na to musí byť pripravené. Preto potrebuje posilňovať. No to so sebou prinesie nárast hmotnosti. Mentálne cvičenia zas pomáhajú dosiahnuť cieľ. Treba si predstaviť, čo ako robím, čo ako chcem, a vizualizovať si cieľ pred sebou.



„Aký cieľ napríklad? Poraziť súpera?” pýtam sa Františka. Odpovedá, že to by bol veľmi krátkodobý cieľ. „Bojovník musí najprv poraziť sám seba. Vizualizuje si napríklad, že bude mať dostatočnú silu na tréningu, aby mohol napredovať. Musí byť vyrovnaný sám so sebou. Bojové športy sú ako obrovské puzzle. Potrebujete kondíciu, silu, techniku, stratégiu, časovanie, rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť... Naším cieľom je dať každý z tých kúskov puzzle na svoje miesto. Za tisícky rokov sa to ešte nikomu nepodarilo zložiť celé. Vždy sa nájde medzera. Bojovník musí nájsť tú súperovu. Ten kúsok puzzle, ktorý úplne nepasuje. A na ten útočiť. V bojových športoch môže hoci­kto poraziť majstra sveta, ak nájde slabý kúsok puzzle a prekvapí ho.“



Na svoju prvú súťaž išla Samira ako desaťročná. Prvý zápas vyhrala, druhý prehrala, skončila druhá. Podľa trénera to bol najlepší začiatok. Kto iba vyhráva, môže mu to stúpnuť do hlavy a jediná prehra ho potom zlomí. Samirin otec Štefan konštatuje, že keď dcéra prehrá, neodradí ju to, skôr má nervy a hovorí, že nabudúce všetkým ukáže. „Po prehre je smutná z toho, že ma sklamala. Ale to tak nie je. Aj ja som súťažil. Víťazstvo je niekedy aj o troche šťastia.“



Samira dodáva, že z výhry sa teší, no prehru ešte dlho analyzuje, rozmýšľa, čo mala urobiť inak, a hnevá sa sama na seba. Pred odchodom na majstrovstvá vylepšovala s trénerom hlavne taktiku, stratégiu a kombinácie úderov a kopov, ktoré jej idú. František je presvedčený o tom, že ak niekomu určitá kombinácia nepasuje, nebude ju používať. „Trénujeme aj to, ako na súperku. Samira musí vidieť, s čím dobre pracuje, a na to sa zamerať, aby protivníčka nemohla tak dobre útočiť.“

Trénerov hlas

Koučovanie je v kickboxe počas zápasu dovolené. František od prvého dňa na svojich zverencov kričí. Búšia do vriec, on im rozpráva a kričí. Prečo? Aby dokázali vnímať jeho hlas a pokyny. Keď sa začne zápas, všetko naokolo musí prestať existovať. Okrem súpera a pokynov trénera. Medzi zvukmi z hľadiska, údermi, vlastným dýchaním, navyše v ochrannej prilbe na hlave je ťažšie ich rozoznať. No jeho zverenci to majú natrénované. Akurát na majstrovstvá so Samirou necestuje on, ale jej reprezentačný tréner.



Trému a stres Samira ešte pred zápasom cíti. No keď sa to začne, všetko z nej opadne. Snaží sa zistiť, aká je jej súperka, a podľa toho na ňu útočiť. Štefan hrdo hovorí, že údery viac rozdáva, ako dostáva.



Hoci v jej kategórii sa ešte neudiera silno, hlavne chlapci sa dokážu dorantať. Zlý pohyb znamená, že súper im zasiahne rameno, biceps, kľúčnu kosť, a môže im natrhnúť sval. To sa lieči aj pol roka. Ani zlomený nos či vypadnutý zub nie sú ničím príjemným. Našťastie Samire sa zranenia zatiaľ vyhýbajú.



Kickbox nie je lacný šport. Hlavne preto, lebo na súťažiach je predpísané oblečenie od určitých športových značiek. Dievčatá si často medzi sebou vymieňajú tú istú súpravu. Od Košického samosprávneho kraja Samira vlani dostala jedny značkové rukavice. Okrem nich potrebuje chrániče, dres, obuv, bandáže na ruky... A keď sa udiera, rukavice sú do polroka rozbité. Ďalšie financie zhltne cestovanie, ubytovanie, štartovné. Malý klub vo Veľkých Kapušanoch nemá ktovieaký rozpočet.

Rodičom pomáha už to, že ročný poplatok za trénovanie vo výške 240 eur platí Košický samosprávny kraj. Deti potom majú telocvičňu k dispozícii prakticky stále. Od rána do rána. Samira to využíva v plnej miere. Svoju budúcnosť vidí spojenú s kickboxom. Teraz ide do deviatky a pokračovať chce na gymnáziu v Prešove, lebo tam pôsobí reprezentačný tréner. Dúfa, že sa športom raz dokáže uživiť. A že z majstrovstiev Európy v Istanbule prinesie medailu.