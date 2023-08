Prevencia mi možno zachránila život, vyhlásil Rizman.

Prevencia v rámci zdravia je dôležitá a jedna návšteva lekára môže zabrániť veľkým problémom v budúcnosti. Svoje o tom vie aj partner prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman, ktorý strávil leto čakaním na výsledok operácie. Na to, že operačnej sále sa nevyhne, došiel práve vďaka lekárom. „Prevencia, ktorá mi možno zachránila život," napísal na facebooku.

„Pred letom som bol na kontrole. Lekárka špecialistka usúdila, že by nebolo zlé urobiť preventívne/kontrolne kolonoskopiu. Išiel som a... našli," opísal nepríjemnú skúsenosť. „Ďalej je to ukážkový príbeh. Na preventívnej prehliadke mi našli v hrubom čreve niečo zlé. Nasledovala podrobná diagnostika, dôkladné konzultácie a rozhodnutie (vzhľadom na typ nálezu) riešiť to chirurgicky a pokiaľ možno rýchlo," dodal s tým, že potom prišli na rad predoperačné vyšetrenia a samotná operácia.

Preventívne prehliadky pritom patria k jednému z pilierov modernej starostlivosti o ľudské zdravie. Dennodenne na ne upozorňujú články v novinách, reklamy alebo televízne reportáže. Ľudia sa napriek tomu často vyberú k lekárom až vtedy, keď ich k tomu donúti vlastné telo. „Ruku na srdce, kým nás nič nebolí...," okomentoval smutnú realitu Rizman.

„Operácia sa podľa lekárov vydarila, ale to čakanie na histológiu bolo hrozné... V týchto dňoch mi došiel výsledok. Ten nádor/útvar bol nezhubný. Čo vám poviem, padol mi kameň zo srdca," vydýchol si. Jeden z lekárov Rizmanovi vysvetlil, že práve pre podobné prípady je nutná osveta a preventívne prehliadky. „Keď sa problém podarí identifikovať v zárodku, ako sa to lekárom podarilo v mojom prípade, majú väčšiu šancu vec riešiť rýchlo a efektívne, ešte predtým, ako sa veci zvrhnú a výrazne skomplikujú," napísal na sociálnej sieti.

Rizman na záver podotkol, že Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny sveta, čo sa týka nádorových ochorení hrubého čreva a úmrtí na ne. „Príčin je isto mnoho, ale jedna z vážnych je, že podceňujeme preventívne prehliadky, hanbíme sa hovoriť o problémoch so zažívaním a vylučovaním a bojíme sa kolonoskopie," naznačil partner prezidentky a poradca na voľnej nohe Rizman.