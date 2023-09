V starých koľajach?! Kontroverzný podnikateľ Ladislav Bašternák je rok a pol na slobode a zase si robí, čo chce. Pozrite, čo vyparatil.

Znovu sa vyfarbil! Niekdajší kontroverzný podnikateľ s blízkymi vzťahmi s politikmi Ladislav Bašternák (50) vyfasoval päťročný trest odňatia slobody za dvojmiliónový daňový podvod. Sedel vo väznici v Dubnici nad Váhom, ale koncom januára minulého roka ho podmienečne prepustili so skúšobnou lehotou tridsať mesiacov. Súd mu nariadil aj probačný dohľad na dvanásť mesiacov.

Odkedy je na slobode, užíva si život naplno. Manželka mu porodila druhého potomka, dcéru vyváža do súkromnej školy a stará sa aj o seba, o čom sa nedávno presvedčil aj reportér PLUS 7 DNÍ, ktorý ho stretol v uliciach Bratislavy. Daňový podvodník opäť na seba strhol pozornosť. A to nielen výzorom, ale najmä svojím konaním. Vo štvrtok večer si na Kmeťovom námestí potreboval vybaviť nákup v potravinách a barbiera, a keďže parkovacie miesta v danej lokalite boli obsadené, svoj tmavý Mercedes zaparkoval na hulváta.

V starých koľajach?!

Ladislav Bašternák, ktorého sme v minulosti videli po boku Borisa Kollára, s ktorým organizoval zábavu na svadbe Braňa Zahradníka, sa do povedomia verejnosti dostal vďaka tomu, že prenajímal byt expremiérovi Robertovi Ficovi v rezidencii Bonaparte. Sladký život sa podnikateľovi skončil, keď v roku 2018 vyfasoval päťročný trest za dvojmiliónový daňový podvod. Trest si odpykával vo väznici v Dubnici nad Váhom, odkiaľ sa dostal skôr vďaka dobrému správaniu. Po necelých troch rokoch vyšiel spoza mreží ako iný človek. Aspoň vizuálne. Po jeho tmavých vlasoch nebolo stopy, zošedivel, ostrihal sa a nechal si narásť bradu. Okrem toho sa nedalo nevšimnúť, že aj čo-to pribral.



A zdá sa, že kilá navyše mu neprekážajú ani dnes, čo sa odrazilo na jeho bruchu. Náš fotoreportér ho totiž pred pár dňami opäť stretol, tentoraz vo večerných hodinách, v bratislavskom Starom Meste. Na prvý pohľad bolo vidieť, že sa mu brucho ešte viac zaguľatilo. Okoloidúcich okrem jeho výzoru zaujal jeho automobil, ktorý vo štvrtok 24. augusta okolo deviatej hodiny večer zaparkoval na Kmeťovom námestí. Voľné parkovacie miesto zjavne nenašiel, lebo svojho tátoša odstavil pred križovatkou na „vyšráfovanom“ mieste a prednou kapotou auta dokonca zasahoval priechod pre chodcov. Podľa zákona o cestnej premávke vozidlá nesmú zastaviť ani stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako päť metrov pred ním. Je to na ochranu chodcov. Rovnako sa nemôže parkovať na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako päť metrov pred hranicou križovatky.



Známy podnikateľ si zjavne z tohto dopravného priestupku ťažkú hlavu nerobil ani ho netrápila možná pokuta 78 eur za porušenie zákazu. Auto na danom mieste totiž nechal vyše hodiny. Medzitým si odbehol do miestnych potravín, pri návrate dokonca stretol kontrolóra parkovania, s ktorým prehodil pár slov. O čom viedli debatu, nevedno, ale Bašternák napriek tomu nechal auto na mieste a následne si odbehol ešte k barbierovi, kde si dal upraviť vlasy i dlhú bradu. U svojho holiča sa cítil viac ako komfortne, lebo počas úpravy svojho zovňajška si vyzliekol tričko a v salóne sa premával polonahý. Zjavne to bolo spôsobené aj tým, že v miestnosti mu okrem holiča robila spoločnosť iba jeho dcéra, nik iný tam nebol. Zhruba po hodine bol hotový, sadol do auta a odišiel preč.

Na snímke daňový podvodník Ladislav Bašternák počas kočíkovania na Donovaloch. Zdroj: MARTIN DOMOK

Starostlivý tatko i manžel

Niekdajšieho milionára sme zahliadli aj zhruba pred rokom pri bratislavskom Horskom parku. Vtedy mal namierené do privátnej školy Cambridge International School, kde sa to každý školský rok hemží prominentnými rodičmi a luxusnými autami. Jedným z nich bol aj čierny Mercedes SUV, z ktorého vystúpil Bašternák s dcérou. Pred školou sa predviedol ako starostlivý tatko, ktorý svoju ratolesť bezpečne odprevadil až ku vchodu.





V októbri minulého roka sa zas ukázal ako starostlivý manžel, keď bol s tehotnou manželkou Tatianou (37) nakupovať výbavičku pre ich ďalšieho spoločného potomka, ktorý mal prísť na svet koncom minulého roka. Už vtedy bolo vidieť, že núdzou netrpia, boli totiž patrične nahodení. O Ladislavovi bolo známe, že si potrpí na luxusné oblečenie, takmer vždy mal na sebe nejaký značkový kúsok za stovky eur. Nie je to inak ani po návrate z basy. Stále obľubuje značky Hermès či Louis Vuitton. A dopraje aj svo­jim deťom. Z výstrednosti neubrali ani pri najmladšom členovi rodiny, ktorého podnikateľ vyvážal pred polrokom v extravagantnom kočíku z limitovanej edície od známeho Holanďana Basa Kostersa. Vtedy sme ho zastihli s ratolesťou na jeho milovaných Donovaloch a kočík „svietil“ do diaľky.