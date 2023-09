Aj samotné superhviezdy na festivale Lovestream pobavilo, že ich na Slovensku sprevádzajú policajné autá.

Americká hudobná skupina Imagine Dragons spravila z druhého ročníka festivalu Lovestream v Bratislave najväčšiu udalosť na Slovensku. Až 65-tisíc ľudí prilákal v auguste do Bratislavy koncert tejto svetovo populárnej kapely, ktorý bol záverečnou bombou festivalu. Na porovnanie, doteraz najväčší festival Pohoda mal len okolo 25-tisíc návštevníkov.



Kapela Imagine Dragons oslovuje svojimi pesničkami hlavne fanúšikov popovej a alternatívnej rockovej hudby. V rebríčkoch popularity vystrelili hore pred desiatimi rokmi debutovým albumom Night Vision, ktorý si kúpilo viac ako sedem miliónov ľudí. Ich megahit Radioactive má na internete viac ako jednu miliardu štyristotisíc pozretí. Fanúšikovia po celom svete šalejú aj pri ich megahitoch Thunder či Demons. Na Facebooku ich sleduje pätnásť miliónov ľudí, na Instagrame sedem a pol milióna.

Polícia v akcii

Je jasné, že príchod svetových celebrít zmobilizoval aj Slovákov a húfne sa vybrali do Bratislavy.



„Dopravná situácia je na príjazdových komunikáciách, ako aj na diaľniciach smerom na miesto festivalu hustá so súvislými kolónami. Tie sú stojaté, minimálne pohyblivé. Vyzývame vodičov na trpezlivosť, ostražitosť a opatrnosť,“ vyzývala neustále polícia cez sociálne siete.



Upchaté boli hlavne príjazdové cesty na bývalé letisko vo Vajnoroch, kde festival prebiehal. Ako sme si však všimli, policajti sprevádzali aj autá s účinkujúcimi. A nielen Imagine Dragons, ale aj holandského dídžeja Martina Garrixa alebo amerického speváka Jasona Derula, ktorý predal viac ako 50 miliónov kópií singlov. Derulo si to užíval a na Instagram zavesil fotky s policajtmi: „Takto vyzerá prevoz.“



Na miesto festivalu eskortovali policajti aj najväčšiu hviezdu Imagine Dragons. Otázka je, či toto má robiť štátna polícia alebo má presuny celebrít zabezpečiť organizátor. Videl niekto niekedy, žeby policajti robili sprievod napríklad Tublatanke? pýtajú sa kritici. A podnet na dilemu dali aj samotní policajti.

Ošiaľ. Kapela Imagine Dragons prilákala na festival vyše 65-tisíc fanúšikov. Policajti im robili eskort, aby zabránili davovej psychóze na cestách. Zdroj: facebook Imagine Dragons

Suplovanie organizátora

Polícia totiž na sociálnej sieti uviedla, že hliadkam Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave pomáhali aj bratislavskí mestskí policajti a príslušníci Hasičského a záchranného zboru. „Na záver každého dňa zabezpečili, aby bol rozptyl desiatok tisíc návštevníkov plynulý a obišiel sa bez niekoľkohodinových zdĺhavých kolón vozidiel, čím v mnohom suplovali opatrenia organizátora podujatia,“ napísali policajti. Áno, uviedli, že v mnohom suplovali organizátora. Takže je vecou organizátora či štátnej polície sprevádzať festivalové hviezdy?



„Eskort kapely Imagine Dragons zrealizovala polícia na základe vtedy aktuálnej exponovanej situácie v cestnej premávke, keď v dôsledku očakávaného vystúpenia uvedenej hudobnej skupiny boli na okolitých cestách tisíce fanúšikov,“ uvádza sa v stanovisku, o ktoré sme požiadali organizátorku festivalu Silviu Nemčovičovú. Podobne to bolo aj s ďalšími hviezdami festivalu. Spolu s políciou vraj organizátori analyzovali situáciu a odporučili im policajný sprievod. „Bezpečnostné opatrenie sa nevykonalo na základe zmluvného vzťahu,“ uviedla vo vyhlásení polícia.



Podľa dopravného analytika Jána Bazovského policajti konali správne. Podľa zákona sú v prvom rade povinní dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bez ohľadu na to, či ich o to požiada nejaká súkromná organizácia. „I­šl­o o to, aby sa neobmedzene nepredlžovalo obmedzovanie dopravy. A hviezdy meškajúce na koncert dve hodiny znamenajú ďalšie dve hodiny kolapsu.“



Organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák podobné skúsenosti nemá, ale je pravda, že ich účinkujúci nepatria k masovo obdivovaným celebritám.