Internista Vozár o vládnych návrhoch: Makroekonómovia by mohli za číslami vidieť aj človeka

Ódorova vláda navrhuje zrušenie rodičovského dôchodku. Považujete to za fér?

Michaela Čobejová, herečka

?

Mala som však dobrý pocit, keď mame prišli nejaké peniaze z môjho príjmu.

Igor Vozár, nefrológ a internista

NIE

Už by si mohli makroekonómovia uvedomiť, aká je drahota, a trošku za svojimi číslami vidieť aj obyčajného Slováka.

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

?

Ódorov kabinet priniesol na stôl stovku konsolidačných opatrení, z ktorých si nová vláda môže vybrať. V každom prípade šetriť bude musieť.

Jozef Lenč, politológ

ÁNO

Ódorove opatrenia nie sú o férovosti, ale o zmysluplnosti. Ak zrušenie zabezpečí zníženie zadlženia našich detí, má svoj zmysel a je férové.

Karol Lovaš, spisovateľ

NIE

Akákoľvek snaha ušetriť na dôchodcoch zaťaží nakoniec deti. Budú ich musieť o to viac podporovať z vlastného.

Ľudovít Kaník, bývalý politik

ÁNO

Ide o diskriminačný a finančne neudržateľný príplatok. Užitočnejšie by bolo poistenie v odkázanosti, z ktorého by sa financovali opatrovateľské služby pre dôchodcov a ZŤP.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

NIE

Ani fér, ani múdre. Ale myslím si, že nová vláda „plány revanšistů zhatí“.

Sylvia Dančiaková, psychologička

ÁNO

Rodičovský dôchodok nie je žiadne systémové ekonomické riešenie, len krátkozraká populistická skratka predchádzajúcej vlády neodborníkov.

Daniel "Čoje" Feranec

?

Vláda to navrhuje ako jednu z možností, otázka by teda mohla znieť – Čo všetko by ste zrušili namiesto rodičovského dôchodku?

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

NIE

Nepoznám síce dôvody takéhoto návrhu, ale myslím si, že je to negatívna správa pre niektorých ľudí.