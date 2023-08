Mal to byť krásny deň na salaši, aj bol. Len trochu inak, ako sa očakávalo. Náš redaktor si vyskúšal prácu honelníka pri ovciach v Ľubietovej na strednom Slovensku.

Výdych. Nádych. Digitálne ručičky ukazujú štyri hodiny a budík na mobile drnčí ako odušu. Čas, keď v horšom prípade idem spať, no nikdy nevstávam. Mátožne sa posadím na posteli a náhla zmena tlaku mi udrie do hlavy. Nechce sa mi urobiť ani krok, ale už som sľúbil bačovi Dušanovi, že ďalších 16 hodín budem na jeho panstve „dievča pre všetko“. Sľuby treba plniť, a tak z drevenice, kde som ubytovaný, vyrážam na neďaleký salaš. Vonku ešte vládne tma, no nad okolitými horami už badať skoré brieždenie. Cestou stretávame popri vozovke kravy, kone stojace na lúkach, do trasy sa nám pripletie dokonca skupinka jeleníc. Romantika ako z obrázka, ktorá však zakrátko ustupuje nefiltrovanej realite.

Nevhodná obuv

Na salaš prichádzam krátko pred piatou, pred kolibou už stojí bača, jeho manželka, syn a bačov rovesník valach Milan. Všetko je pripravené, všetci spolu vyrážame hore na lúku do košiara – ide sa dojiť. Zoznámili sme sa už deň predtým, no bačovi Dušanovi sa akosi nevidí môj aktuálny odev. „Čo to máš na nohách, to si prišiel v papučiach?“ Neveriacky krúti hlavou a vysvetľuje mi, že baganče by boli do zmesi bahna a ovčích exkrementov predsa len vhodnejšie ako trekingové tenisky. Z väčšieho oplotenia sa ovce naženú do menšej ohrádky, odkiaľ sa budú ľahšie zháňať na dojenie. „Keď sa tu položia gelety (nádoby na mlieko), nemalo by sa tade krížom ísť, pokiaľ všetky ovce neprejdú,“ upozorňuje ma valach Milan. Nechápem síce prečo, ale radšej ho poslúchnem.



Chlapi si sadajú pod prístrešky na kraji ohrady, pod ktorými budú dojiť. Aj keď im robím spoločnosť už nejakých pár minút, bačovi stále nejde do hlavy, prečo som k nim vlastne prišiel. „To ťa sem poslali za trest?“ pýta sa ma, na čo mu odpovedám, že vôbec nie, teším sa na prácu a som plný odhodlania. „Ideš jednu podojiť?“ Prikývnem.



„No sadaj, čo ťa mám posadiť ja?“ Skrčím sa pod plechovú strechu, do malého priestoru vkročí ovca. Som trochu v rozpakoch, keďže netuším, ako presne mám postupovať ďalej.



„Aké inštrukcie? Medzi nohy si daj geletu, pritiahni si ovcu k sebe, chyť ju oboma rukami za vemeno a doj. Nemám ti to ako inak vysvetliť. A neboj sa,“ dostávam dobre mienenú radu. „Akože nejde? To musí ísť,“ v bačovom hlase počuť, že so mnou pomaly stráca trpezlivosť. A hľa, je to tu! Prvé cícerky mlieka stekajú do nádoby. Nie veľa, možno ani pol deci, no som rád, že som z toho vemena vydoloval aspoň niečo.



Tu už veci chytí do rúk hlavný valach a pri ovci ma vystrieda. Nie je čas na ťarbavé skúšanie, čo najrýchlejšie treba podojiť takmer tristo zvierat. „To sa musí človek učiť odmladi. A choďte trochu ďalej, lebo ovce vás nepoznajú a boja sa vás.“ Spolu s fotografom ustúpime a prácu mužov so zvieratami sledujeme už len ako diváci. „Mlieka má podľa toho, ako dobre sa nažerie a akej kvalitnej trávy,“ približuje detaily bača.



Za pár desiatok minút podoja traja valasi všetky ovce a s mliekom sa ide dole do koliby. Dostávam úlohu napustiť vodu, zatiaľ čo ostatní sa pripravujú na výrobu syra. „Voľakedy bola najhoršia robota vláčiť vodu zo spodku zo studne. Teraz je to už ľahké, keďže máme traktor a cisternu si pristavíme priamo ku kolibe,“ poznamená ostrieľaný gazda Dušan, ktorý bačuje už od puberty. „Robím to, odkedy som mal pätnásť, a to je už dobrých 50 rokov. A tuto Milan takisto,“ ukáže rukou na kolegu z fachu. „My dvaja sme neboli nikde ani za učňov. Z deviatky triedy sme vyšli rovno k ovciam a sme tu furt.“

Výroba syra

Medzitým nalieva čerstvé mlieko cez „ciedku“ do dreveného suda. V kotle, pod ktorým už plápolá drevo, vrie voda. Tá sa potom prilieva k mlieku. „Počkáme, kým sa mlieko zrazí, kým sa zasyrí, to je polhodina. Potom sa z toho bude formovať syr,“ informuje ma o procese výroby. Dodáva, že teraz je roboty menej a je čas na umytie nádob, kávu, počúvanie rádia či prehodenie vľúdneho slova. „Žinčice sa napiješ?“ Súhlasím a zakrátko vychutnávam dúšky tradičného nápoja z ručne vyrezávaného domáceho črpáka. Žinčica chutí znamenite a vypijem ju na jeden hlt. Z koliby sa premiestňujeme za ňu, kde stojí udiareň. Bača do nej odkladá vyformované syry zo včera. Som z toho okúzlený a nebojím sa to priznať. „To nie je žiadne kúzlo, je to len obyčajný údený syr,“ prerušuje moje poetické snívanie o oštiepku prozaický muž.



„Najlepšie, keď tam ide buk, ale kúrili sme už aj jelšou či javorom. Najväčší kumšt je správne to zaúdiť, to sa musí vedieť – ani veľmi, ani málo. Niekedy treba údiť rýchlejšie, inokedy zas pomalšie.“ Zrazu bača chytí do rúk nejaké papiere a začína do nich písať. „Musíme hlásiť, kde sme boli ovce pásť, na ktorej lúke. To nikdy predtým chlapi nerobili, no teraz to ľudia z pépeáčky v Bratislave dáko kontrolujú družicami,“ skonštatuje s tým, že dnešný svet je už akýsi čudný. Zbystrí, keď z rádia hlásia občasný dážď. „Pršiplášť máš?“ pýta sa ma. „Nie,“ odpovedám. „Keď príde riadny lejak, tak neviem. To nezvládneš, kamarát.“



Prestávka sa pre mňa už končí, bača ma posiela, aby som s jeho synom Dušanom vyhnal ovce na pašu. Podhorské zvieratá vyvedie z košiara za pomoci dvoch psov a presúvame sa smerom do kopcov po lúke. Ovečky nás krásne slepo nasledujú a tento pocit si začínam užívať. Cítim sa ako líder volebnej kandidátky. „Doobeda chodíme po takých starších trávach, poobede sa chodí po mladších bližšie k salašu,“ hovorí mi Dušan mladší a prezrádza, že predtým pracoval 15 rokov v lese na píle a valaskému povolaniu sa venuje posledných šesť rokov.



Ako pomalým tempom stúpame do kopca, dozvedám sa ďalšie zákulisné informácie. „Ovca nechce vysokú trávu, darmo bude niekto hovoriť, že áno. To nie je krava, ktorá zožerie všetko.“ Zrazu valach zastane a palicou mi ukazuje na rozrytú zeminu pred nami. „Toto nahrabal dáky medveď. Zdá sa, že je to čerstvé. Asi tu bol nadránom, pred nejakými tromi-štyrmi hodinami,“ informuje ma. Výdych. Nádych. Chytám paniku, ale bačov syn je pokojný, tak sa tak tvárim aj ja. „Horší ako medveď je vlk. Minulý rok nám vlci zabili sedem oviec, jednu strhli dokonca dole pri salaši. Teraz dúfame, že s nimi bude pokoj,“ približuje.

Pokus o reparát

Dopĺňa, že chýbajúcu členku stáda si často všimnú až pri dojení. Prichádzame na spodok lúky, teda na začiatok cieľovej destinácie. Pýtam sa ho, čo tu teraz budeme robiť. „Pozerať sa na ovce, ako sa pasú,“ odpovie. „A to päť hodín?“ nedá mi. „Keď je rad na mne, som tu s ovcami na paši celý deň od rána zhruba do ôsmej večera. Dole chodím len na obed a večer spať.“



Vysvetľuje mi, že teraz sa hore striedajú štyria, ale boli časy, keď tam chodil len on. A to bol riadny „zaberák“. Ani nie fyzicky, ale psychicky. „Keď sa pasú takto pokojne ako teraz, je to neraz aj nuda. To nebude robiť každý, to ťa musí trochu baviť. Človek sám tu nemá čo robiť. Občas som na mobile, ale stále musím jedným očkom sledovať, či niekde nestriehne vlk alebo sa mi ovce nerozutekajú.“



Predátory a počasie, to sú základné „kratochvíle“, pri ktorých na nudu nezostane čas. Vydržať na rozpálenom slnku stojí veľa energie, všade sú kliešte i ovady, ale aj silná búrka dokáže poriadne znechutiť deň. „Keď je tu takáto vysoká tráva, to máte darmo čižmy. Nepomôžu, lebo sa vám to všetko otiera o sáry na čižmách a voda tečie dnu. Takže nohy máte mokré tak či tak.“



Ovce sa zdĺhavým spásaním trávy dostali na vrchol paše a začínajú sa otáčať. Odkedy sme vyrazili zo salaša, prešli štyri hodiny a so zvieratami sme nachodili kus diaľky. Cesta naspäť im bude trvať kratšie, zhruba dve hodiny. Dušan pri ovciach denne nachodí od 15 do 20 kilometrov. Voľný deň takmer nepozná. „U mňa bola dovolenka na jeden deň ísť do Detvy na folklórny festival. To bolo všetko.“



O druhej poobede sa vraciame dole ku kolibe. Na poobedné dojenie sa k nám pripája aj bačov druhý syn Peter. Tentoraz mám za úlohu naháňať ovce vnútri ohrady k dojacim chlapom. Vstupujem k nim, beriem si palicu. Stačí, že sa pohnem k zvieratám, a tie odo mňa utekajú – smerom pod prístrešky k valachom. V košiari ich je čoraz menej. „Čo tam stojíš? Nevidíš, že tu nemám žiadnu ovcu, treba ich po­duriť,“ vytrhne ma zo zamyslenia bača.



„Ovce, hore!“ zakričím podľa pokynov a tie idú skutočne hore naproti bačovi. Chlapi doja a békanie či neutíchajúce hučanie zvoncov prerušujú len sporadické výkriky valachov. „Čo chodíš ako mátoha? Nezapieraj sa mi tu, ovca,“ prihovárajú sa muži zvieratám. „Tieto posledné ovce sú vždy posledné, počas celého roka. Tie prvé si nemusel ani naháňať, idú samy. Ale tie posledné, keby si tam nebol, ani sa nepohnú,“ vraví mi Peter.



Zostáva jediná ovca a dostávam príležitosť na reparát z dojenia. „Túto nohu si vystri, lebo tu sedíš ako na bicykli. Namoč si do gelety palec s ukazovákom. Štipku a tou štipkou ťaháš cecok,“ dostávam krátke školenie. Ani tentoraz to nie je žiadna sláva a nadojím ledva deci mlieka. „Ide o zručnosť. To sme sa my ako deti učili na jar, keď je čas vydájať ovcu,“ chlácholí ma mladší valach.

Holič baranov

Po dojení prichádza ten istý proces ako ráno. Dušan ide s ovcami opäť na pašu, ja teraz dostávam novú robotu. S Petrom ideme dolu do dediny pomôcť so strihaním baranov. Prichádzame na gazdovstvo, domáci pán tam už voviedol barany do chlieva. „Stadiaľ ich vytiahneme, posadíme na lavičku – riť chrbtom k strihačovi a rohami k nám – a budeme dúfať, že sa nepohne,“ vysvetľuje mi bačov syn. Barany, neznalé, čo sa s nimi bude v najbližších chvíľach diať, začínajú byť nervózne. „Bývajú mrchavé. Treba si dávať pozor, lebo taký baran dokáže zabiť aj bujaka. Býk má totiž tenšiu lebku,“ počúvam výklad zo základov medzidruhových kolízií a naprázdno preglgnem. Sebavedomím ma táto informácia nenabila, a tak odmietam vytiahnuť prvého barana z chlieva a prosím Petra, nech mi to najskôr ukáže.



Pozerám, ako ho chytí za rohy, vyvlečie von a tam ho položí pred strihača. Ja zatiaľ zbieram ostrihanú vlnu zo zeme do vriec a tvárim sa, že presne túto úlohu som sem prišiel robiť. „No čo? Ideš jedného vytiahnuť?“ pýta sa ma. „A nedostanem ranu medzi nohy?“ kladiem protiotázku. „A čo, vadí to? No ber si dákeho. Ten naľavo. Len ho musíš pevne držať, aby ti neušiel,“ odbil ma a už nemám na výber.



Chytám barana zo rohy, ťahám ho von. Zapiera sa, no zápas sa nakoniec prikláňa na moju stranu, položím ho pred strihača a ten už robí, čo má. „Paráda, odteraz mi ich môžeš podávať. Ešte z teba bude bača,“ chváli ma. Divím sa, že baranovi holia chlpy aj zo semenníkov. Chlapi mi vysvetlia, že to je jedno – vlna ako vlna. Zrazu sa téma zvrhne na francúzske plemeno lacaune. „Tie barany majú napríklad vajcia úplne nahé, rovnako ako chlapci z Bratislavy,“ dozvedám sa niečo nové o obyvateľoch hlavného mesta.



Blíži sa ôsma hodina a na salaši sa končia práce. Medzi deviatou a desiatou idú všetci spať, aby sa na druhý deň mohlo opäť všetko zopakovať. Pýtam sa baču, ako hodnotí môj dnešný výkon medzi ovcami. „Á dobre, môže byť,“ povie diplomaticky. Posmelený sa spýtam, či by ma bral do služby. Tu už diplomaciu opúšťa. „No neviem, nezobral by som ťa, lebo by si tu dlho nevydržal. To by si nás nechal v štichu a čo potom? Potrebujeme takého, čo sa na jar chytí a bude tu až do Mitra, keď sa ovce vrátia na jeseň do ovčiarne,“ približuje svoje dôvody. „Boli aj takí, čo sa chytili, no ušli. Nie je to ťažká robota, ale treba to robiť dennodenne. Žiadne voľno, žiadny sviatok. A to znesie málokto,“ uzavrie bača.