Košického primátora chvíľková nepozornosť vyšla draho.

Niekedy stačí jeden krok a je zle. Svoje by o tom mohol porozprávať košický primátor Jaroslav Polaček. Chvíľková nepozornosť a nepríjemný úraz bol na svete. Paradoxne k nemu došlo v tej menej náročnej časti cyklistickej túry, na ktorú Polaček vyrazil mimo Košíc.

O detailoch informoval sám primátor na sociálnej sieti. "Mám komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Stalo sa mi to pritom pri bežnom vykladaní bicyklov z auta po cyklotúre mimo Košíc. Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil. So synom sme sa boli v minulých dňoch bicyklovať," vysvetlil príčiny bolestivého zranenia.

Primátorovi sa neopatrný krok vypomstil. Zdroj: facebook.com/JaroPolacekKosice

Nasledoval príchod záchranárov a cesta sanitkou do nemocnice. "Dávajte si všetci pozor, aj jeden zlý krok môže dopadnúť takto nešťastne," varuje Polaček. Predpokladá, že smolný krok pri vykladaní bicyklov ho odstaví od bežného života na niekoľko mesiacov. Vylihovanie na lôžku však vylúčil. Avizoval, že hneď na ďalší deň pôjde do práce.

A svoje slovo dodržal. Vo štvrtok sme ho mohli vidieť v areáli mestskej krytej plavárne spolu s ministrom školstva Danielom Bútorom a štátnym tajomníkom rezortu Slavomírom Partilom. Konala sa tam tlačová konferencia v súvislosti so schválením štátnej dotácie 8,3 milióna eur na výstavbu Národného olympijského centra plaveckých športov. Zraneného primátora na vozíku dotlačili kolegovia.

Nejde o prvé Polačekovo zranenie vo funkcii. Pred dvoma rokmi sa zúčastnil na otváraní cyklotrailu na Hrešnej a pri páde z bicykla si prepichol stehno ostrým konárom. Aj vtedy ho museli previesť do nemocnice.