Bývalý minister vnútra poskytol rozhovor pre renomovaný zahraničný denník.

Robert Kaliňák sa po niekoľkoročnej pauze vracia do vrcholovej politiky. Smer v predčasných voľbách dosiahol jasné víťazstvo a ukázalo sa, že ľudia na bývalého ministra vnútra nezabudli. Kaliňák je minimálne medzi voličmi Smeru stále populárny, so ziskom 263 045 preferenčných hlasov sa dokonca umiestnil na štvrtom mieste v rebríčku najkrúžkovanejších politikov.

Únia áno, NATO v žiadnom prípade

Po voľbách poskytol rozhovor známemu nemeckému denníku Die Welt. Kaliňák rozpovedal aj o smerovaní strany, situácii na Ukrajine či predvolebných útokoch viacerých smerákov na prokurátorov či vyšetrovateľov. Ohľadom nášho suseda má jasno v tom, kde ho chce, či nechce vidieť. „Nechceme už ďalej dodávať zbrane na Ukrajinu, ale budeme ju naďalej podporovať formou humanitárnej pomoci. Nie sme proti Európe a nie sme ani proruskí, my sme proslovenskí," povedal Kaliňák, ktorý má jasno aj ohľadom prípadného členstva Ukrajiny v dôležitých inštitúciách. Podporuje jej vstup do Európskej únie. „Ale nie do NATO, je to nebezpečné, sme proti tomu. Žil som na Ukrajine dva roky, je to súčasť východnej Európy. S nami to nemá nič spoločné, to bola vždy naša hranica na východe," doplnil.

Podľa Kaliňáka sa treba snažiť dosiahnuť mierové riešenie situácie u našich susedov. „A dá sa to uskutočniť. Napríklad s Maďarskom sme vždy mali nesmierne komplikované vzťahy, ale teraz sú najlepšie za posledných tisíc rokov," uviedol bývalý slovenský vicepremiér.

Pravidlá vraj neohýbali

Nemeckí redaktori načali aj tému Ficových verbálnych útokov na prokurátorov, sudcov či vyšetrovateľov, ktorými najmä počas obdobia pred voľbami nešetril. „Máme očakávať autoritársky obrat a útoky na sudcov, ako sa to deje v Maďarsku a Poľsku?" opýtali sa Kaliňáka. Ten uviedol, že podľa jeho názoru Fico netvrdil, že sa bude chcieť pomstiť sudcom. „Tí, ktorí ho vyšetrovali, nie sú neutrálni, ale spolitizovaní sudcovia. Počas nášho dvanásťročného vládnutia sme nikdy neporušili pravidlá demokracie," obhajoval sa.

Robert Kaliňák naposledy pôsobil v politike ako minister vnútra. Odstúpil v roku 2018 po verejnom tlaku, ktorý vznikol po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.