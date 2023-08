Kto požičal koľko? A komu?

Privátne financie hrajú v predvolebnej kampani dôležitú úlohu. Z necelých desiatich miliónov eur, ktoré už strany podľa transparentných účtov minuli, tvoria tretinu pôžičky od fyzických osôb. Upozornila na to Transparency International Slovensko, podľa ktorej si doteraz najviac požičalo Progresívne Slovensko (1, 415 milióna eur), na pôžičkách od fyzických osôb je z veľkej časti postavená aj kampaň Aliancie (529-tisíc eur) a Republiky (432-tisíc eur). Prvú štvorku uzatvára SNS (308-tisíc eur). PS podporujú viacerí úspešní podnikatelia, Republika, SNS a KDH si skôr požičiavajú od vlastných kandidátov alebo straníkov.

Odvážna pôžička pre Alianciu

Najviac požičal Dezider Németh, Aliancia od neho dostala pol milióna eur. Aliancia pritom vôbec nemá isté, že sa prebojuje do parlamentu. Strana za pôžičku ručí nehnuteľnosťou. Dezider Németh je spoluvlastníkom firmy Németh Lift, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou výťahov. Vlani mali podľa finstatu tržby vo výške milión eur a 113 tisíc eurovú stratu.

Priebežné poradie ku koncu júla 2023 Zdroj: facebook.com/transparencysk

Kandidát za Progresívne Slovensko Martin Pekár už požičiaval strane aj v minulosti, tentokrát progresívcom prispel sumou 400 tisíc. „Sú to peniaze, ktoré som zarobil a usporil ako riaditeľ a spolumajiteľ Formel D Group, kde posledných 10 rokov zastávam pozíciu viceprezidenta pre centrálnu a východnú Europu. V automobilovom priemysle pôsobím na rôznych pozíciách už 20 rokov," uviedol Pekár.

Milan Uhrík na svojej strane Republika nešetril, požičal jej 200 tisíc eur. „Sú to moje súkromné úspory za posledné roky. Europoslancom som 50 mesiacov, mesačný plat poznáte. Z toho sa dá požičaná suma ušetriť aj bez hladovania. Pred dvoma rokmi som podobne povedal všetkým poslancom, aby šetrili, lebo budeme potrebovať peniaze na kampaň a radšej budeme dlžiť sami sebe ako niekomu cudziemu,“ vysvetlil svoju pôžičku Uhrík. Jeho asistent Lukáš Kopáč prispel pôžičkou 30 tisíc eur, Milan Mazurek dal 40 tisíc eur. Sumou 30 tisíc eur prispela aj Uhríkova manželka, ktorá pracuje v spoločnosti Henkel Slovensko.

Národniari sa môžu spolahnúť na starostu Očovej Rudolfa Huliaka, ktorý do kampane SNS investoval už 120 tisíc eur. Financuje aj kampaň nezávislých osobností podporovaných Národnou koalíciou na kandidátke SNS. Na tieto peniaze vraj zarobil ako živnostník. „Tridsať rokov som mal firmu, ktorá striekala autá,“ ozrejmil starosta. Peknou sumou prispel aj syn bývalého šéfa polície Milana Lučanského, asistent europoslanca Radačovského požičal 20 tisíc eur.

Simon riskuje päťcifernú sumu

Najväčším veriteľom KDH je prekvapujúco učiteľka. Slávka Lazorová požičala kresťanským demokratom 100 tisíc eur. Iba z učiteľského platu však peniaze nepochádzajú. „Máme rodinnú firmu, s tou to však nemá nič spoločné. Sú to prostriedky, ktoré máme k dispozícii ako rodina,“ povedal manžel Lazorovej. Rodina vraj nemá obavy, že by sa jej investícia nevrátila.

Predsedovi Maďarského fóra Zsoltovi Simonovi hrozí, že príde o slušnú sumu. Svojej strane požičal 75 tisíc eur, no nároku na vrátenie pôžičky sa vzdal v prípade, že strana nedosiahne hranicu troch percent a nezíska nárok na štátny príspevok. Podobne sa zachovala aj podnikateľka Stanislava Bytčanek, ktorá požičala 35 tisíc. Plnú sumu by veritelia strany získali späť v prípade vstupu do parlamentu. Simon upozornil, že v prípade pôžičiek platí rovnaká zmluva pre každého. Do kandidatúry investuje zisky zo svojho podnikania. „Môj zárobok mi to veselo dovoľuje,“ pochválil sa pre Transparency International.