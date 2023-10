Po týždni avizoval prvé výsledky.

Politici majú kampaň k predčasným parlamentným voľbám dávno za sebou, no následky na sebe viacerí cítia doteraz. Jedna akcia pre voličov striedala druhú, do toho predvolebné diskusie a rýchle presuny z miesta na miesto. Nebol čas vychutnávať si zdravú kuchyňu, jedlo a pilo sa za pochodu. Svoje o tom vie šéf Sasky Richard Sulík, ktorý poukázal na nie celkom zdravé fungovanie počas predvolebného obdobia. Výsledkom boli viditeľné kilá navyše.

Miesto alkoholu a kebabu tvrdý režim

Kulinárstvo a vyváranie dobrôt ku kampaniam Sasky patria odjakživa a ani toto leto nebolo výnimkou. Sulík často pripravoval pochúťky priamo počas stretnutia s voličmi, aj jeho kampaň na sociálnych sieťach bola z časti postavená na výkonoch v kuchyni. Tam v prítomnosti kolegov z volebnej kandidátky či podporovateľov strany ukazoval, ako pripraviť napríklad „domácu pastu s morskými potvorami", chili con carne alebo fettuccine carbonara.

To si však vybralo svoju daň. Sulík na sociálnej sieti poukázal sa svoju váhu, na ktorej sa podpísala strava pozostávajúca prevažne z rýchleho občerstvenia a energetických nápojov. „Temná stránka každej kampane je priberanie. Kebab, pizza a hotdog sú základom jedálnička. Ale teraz stačilo, nastupuje tvrdý režim," tvrdí šéf liberálov. Plánuje sa vyhýbať energetickým a alkoholickým nábojom, chce behať, cvičiť a uhľohydráty (ľudovo povedané cukry) si dopriať najneskôr v čase obeda. Ako sám pre seba skonštatoval, to sa ľahšie povie, ako urobí. Preto avizoval, že na začiatku každého týždňa bude zverejňovať fotku váhy s hmotnosťou, nech mu „strach nedovolí nechudnúť". Pri prvom príspevku spred týždňa svietila na váhe hodnota 100,1 kilogramov.

Nie je jediný liberál

Podľa aktuálneho príspevku z pondelka sa zdá, že mu taktika vychádza. Na fotke váhy svieti údaj 97,3kg. „Režim poctivo dodržujem - žiaden redbull ani kola, uhľohydráty prakticky žiadne, bol som štyrikrát cvičiť (po dlhej dobe) a dvakrát chodiť. Alkohol tiež žiaden až na jednu výnimku," referoval bývalý minister hospodárstva. Najľahšie sa chudne na začiatku, chlieb sa láme až neskôr, čoho si je vedomý aj Sulík. „Podľa očakávania sa moje telo zbavilo vody, ktorú zadržiavalo. Teraz to bude náročnejšie, no kilečko by sa mohlo zozbierať."

Sulík možno inšpiroval aj straníckeho kolegu Miroslava Žiaka. Ten tiež avizoval, nastal čas zamakať. „Nie je tajomstvom, že počas kampane človek zanedbáva sám seba. Moja kondícia za posledný rok išla riadne dole a pomer tuku sa zvýšil. Od dnes teda nastupujú pravidelné tréningy a súťažné behy," oznámil. Na návrat do kondície bude mať možno viac času ako Sulík, keďže sa do parlamentu neprekrúžkoval.