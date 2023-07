Karty na stôl s Tiborom Gašparom: Ako policajný prezident som nikdy nezasiahol do žiadnej kauzy

Tibor Gašpar sa v kauze Očistec naďalej cíti nevinný a tvrdí, že je politicky motivovaná proti predstaviteľom Smeru-SD.

V relácii Karty na stôl s Tiborom Gašparom sa okrem iného dozviete:

* prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky

* kto by mohol mať záujem na údajnej politickej likvidácii Smeru

* či sú nahrávky vyšetrovateľov, ktoré Smer zverejňuje, voči nim korektné

* prečo mladí ľudia nechcú pracovať v polícii a ako by ich motivoval

* či mala polícia pred ohavnou vraždou v Novej Dubnici postupovať inak.