V centrále kresťanských demokratov vyhrávala aj živá kapela.

Vo volebnej centrále KDH vládla optimistická nálada. Objavila sa väčšina známych kandidátov hnutia vrátane Františka Mikloška. Kresťanskí demokrati nenechali nič na náhodu ani v prípade hudobnej zložky - hosťom vyhrávala kapela s príznačným názvom Kapucíni.

Na šéfa KDH prítomní čakali dlhšie, ako sa predpokladalo, no hodinu pred polnocou dorazil Milan Majerský aj s manželkou Miriam Lexmann. Akurát včas, aby stihol okomentovať prvé volebné exit polly, ktoré naznačujú úspešný vstup kresťanských demokratov do Národnej rady. Majerský však nechcel predbiehať, chce si s pokorou počkať na reálne výsledky. „Mojou úlohou ako predsedu bolo doviesť KDH do parlamentu, všetko nad päť percent bude splnená úloha. Samozrejme, každé jedno percento navyše by bola o to väčšia radosť" povedal. Špekulovať nad možnosťami, ktoré dajú reálne výsledky volieb, nechcel. „Čakáme na oficiálne čísla, potom to budeme komentovať," dodal.