Ako to bude s vrátením peňazí za dovolenku? - zaujíma Slovákov, ktorí namiesto vytúženého oddychu utekali z Grécka pred požiarmi. Niektorí na ňu šetrili aj niekoľko rokov a užili si tam deň, či dva. Domov sa vrátili len s pasmi a bez batožiny.

Požiare na Rodose zasiahli asi tisícku Slovákov, ktorí boli v tom čase na dovolenkách cez cestovné kancelárie. “Z týchto ľudí sa z týchto sa ľudí sa vrátili dve plné lietadlá, pričom jedno lietadlo malo 189 miest. Tie lietadlá postačovali na pomoc všetkých ľudí, čo sa prihlásili so žiadosťou o potrebu návratu, nielen klientov cestoviek,” hovorí Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Väčšina dovolenkárov bola, našťastie, ubytovaná v severnej časti ostrova, ktorú požiar nijako nezasiahol.

Finančné vyrovnanie: alikvótna časť

Niektorí strávili na zaplatenej dovolenke iba jeden, dva dni. Ako to bude s ich peniazmi? Odškodní ich cestovná kancelária alebo poisťovňa? “Tu hovoríme o ľuďoch, ktorí boli repatriovaní, čiže boli v priamej núdzi, evakuovaní a nebolo im umožnené vrátiť sa späť do hotela, boli vrátení späť do vlasti a pobyt im skončil. Všetci títo ľudia majú nárok na vrátenie alikvótnej časti za nevyužité služby počas dovolenky. V najbližších dňoch budú cestovné kancelárie komunikovať s klientami, vypočítajú im alikvótnu časť a vrátia im peniaze späť na účty. Na toto nárok majú,” hovorí Berkes.

Stratená batožina? Smola

Čo im ale nezaplatí nik je podľa neho batožina alebo veci, ktoré ostali na pláži alebo sa stratili počas evakuácie. “Čo sa týka straty batožín a vecí počas evakuácie, toto spadá pod vyššiu moc, vis maior, ktorý je vylúčený z poistných udalostí. Poisťovne nepoisťujú takéto prípady. Všade na svete to tak funguje. Je to mimo možností poistenia a túto zodpovednosť na seba nemôže brať nikto - ani poisťovne, ani cestovná kancelária, ani hotel, lebo to je zásah najvyššej moci, ku ktorému došlo,” vysvetľuje Berkes.

Batožina z hotela? Príde

Ešte je tu však ďalší variant a síce batožina, ktorú ľudia nechali na izbách v hoteli, lebo ju nemohli zobrať zo sebou. “Cestovné kancelárie sa budú snažiť všetky tieto veci stiahnuť cez svojich delegátov. Vedia ich identifikovať podľa mena, kto bol na ktorej izbe ubytovaný.”

Berkes zatiaľ nemá informácie o tom, že by niektorý z hotelov ´lahol popolom´a preto si myslí, že batožina ľudí bude v poriadku.

“Viete, bol som na letisku, chcel som vidieť na vlastné oči v akom stave sa klienti cestoviek vracajú. V prvom rade to bol pre nich obrovský šok, je to veľký nápor na psychiku, možno sa s tým niektorí budú vyrovnávať ešte dlhšiu dobu. Ale je veľmi dôležité, že nikto nebol ohrozený na živote, boli šťastní, že sú konečne doma.”

Vládny špeciál bol na dlhé lakte

Berkesa mrzí, že sa s vládou nepodarilo dohodnúť na vládnom špeciáli, pretože odpovede boli pomalé a nemohli riskovať ďalší deň nechať ľudí čakať.

Vyriešená bola aj otázka, ak by niekto nemal so sebou pas. Taký prípad sa stal, ale nebol to Slovák. “Žiadny problém to neznamenalo, letecké spoločnosti dostali zoznam pasažierov a výnimočne v tejto situácii nebolo nutné mať pas.”