Podľa historických údajov SHMU bola najvyššia teplota 40,3 stupňa Celzia nameraná v Hurbanove v júli 2007. Aktuálne sú teploty v rozmedzí 30 až 35 stupňov Celzia realitou v mnohých kútoch Slovenska, a preto je potrebné chrániť sa pred slnkom.

Okrem kvalitného pitného režimu, ľahko stráviteľného pokrmu či vhodného odevu predstavuje efektívnu ochranu pred slnkom a prehriatím klimatizácia. Vďaka nej dôjde v interiéri k zníženiu teploty vzduchu, následnej eliminácii potenia a strát tekutín. Tým sa, samozrejme, minimalizuje aj riziko vzniku zdravotných problémov spojených s horúčavami.

Klimatizácia nie je luxus, ale nevyhnutnosť

Vysoké teploty predstavujú pre ľudský organizmus zvýšenú záťaž. Zdravotníci upozorňujú na riziko kolapsov, dehydratácie spojenej s únavou, podráždenosťou či poruchami koncentrácie, ďalej kŕčov z prehriatia i vzniku vyrážok, známych ako potničky. Aj preto je klíma do bytu takmer nevyhnutnosť.

Hovoríte si v duchu, že by sa vám doma zišla klimatizácia, ale obávate sa vysokej ceny? Obavy nie sú namieste, pretože ZSE ponúka klímu pre domácnosti v cene od 1 249 eur vrátane montáže.

Dostupné sú aj klimatizácie na splátky, kde môžete mať klimatizáciu od ZSE za 29 eur mesačne vrátane montáže. Túto možnosť využila aj pani Katarína Š. z Tvrdošoviec: “Pre klimatizáciu na splátky od ZSE som sa rozhodla hlavne preto, lebo som nepotrebovala použiť svoje prostriedky. S prístupom ZSE počas predaja a inštalácie som bola spokojná, takisto som spokojná aj s fungovaním tejto klimatizácie, ktorú v letných dňoch využívame dennodenne. Oceňujem to, že klimatizácia je tichá, ale na prikurovanie ju zatiaľ nevyužívame. Určite by som ju odporučila aj ďalším zákazníkom.”

Ako vidíte, ani vám už nič nestojí v ceste k vytvoreniu príjemnému domova a môžete sa pridať k viac ako 7 200 spokojným zákazníkom, ktorí si zakúpili klimatizáciu od ZSE.

Okrem toho sa môžete tešiť na ďalšie benefity od ZSE. Ide, napríklad o predĺženú záruku až 6 rokov na vybrané klimatizácie, montáž dostupnú v rámci celého Slovenska, ktorá je zahrnutá v cene klimatizácie. Navyše klímou od ZSE sa v lete príjemne ochladíte a v chladnejších mesiacoch si prikúrite.

Opomenúť nemožno skutočnosť, že ku všetkým klimatizáciám získate od ZSE 300kWh elektriny pre klimatizáciu. Znamená to, že vaša klimatizácia môže fungovať viac ako 450 hodín úplne zadarmo.

Tipy, ako klimatizovať byt a dom naozaj efektívne

Ak chcete používať klimatizáciu naozaj efektívne, je potrebné myslieť na dodržiavanie niekoľkých dôležitých zásad. Ktoré sú to?

Nastavte optimálnu teplotu

Klimatizácia ovplyvňuje teplotu vzduchu, jeho vlhkosť, filtruje nečistoty a má vplyv aj na prúdenie vzduchu. Jedným z dôležitých nastavení je teplota vzduchu. Odborníci sa jednoznačne zhodujú, že rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal byť väčší ako 6, maximálne 8 stupňov Celzia.

Vďaka riešeniu ZSE Klima na diaľku sa dá klimatizácia ovládať aj prostredníctvom aplikácie v mobile. To znamená, že ešte pred príchodom domov z práce si nastavíte optimálnu teplotu a môžete sa tešiť na príjemný oddych v obývačke so svojimi blízkymi, aj keď je vonku neznesiteľné teplo.

Klimatizáciu používajte s rozumom najmä v noci

Ak potrebujete, aby bola vaša klimatizácia zapnutá aj počas noci, vyberte si model, ktorý disponuje funkciou nočného režimu a nepôsobí rušivo. V ZSE nájdete hneď niekoľko modelov, vďaka ktorým sa dobre vyspíte aj počas horúcich letných nocí. Bez pocitu prúdenia chladného vzduchu a následných zdravotných komplikácií. Pritom nemusíte nič zložito nastavovať. Všetky režimy sú automatické. Klimatizácie Hisense napríklad ponúkajú funkciu SLEEP, ktorá má až štyri spánkové režimy. Vrátane režimu pre starších ľudí alebo malé deti.

Vysoké alebo naopak príliš nízke teploty v spálni, môžu viesť k tomu, že sa nevyspíte. Odporúčaná teplota na spanie je 19°C. A to počas akéhokoľvek ročného obdobia.

Do izieb určených na spanie sú najvhodnejšie klimatizácie, ktoré pracujú pri hlučnosti 16 decibelov. To možno prirovnať ku zvuku pohybujúceho sa lístia vo vánku. Takúto minimálnu hlučnosť máju aj klimatizácie Samsung. Je to vďaka funkcii Good’sleep. Tá umožňuje individuálne nastavenie teploty, rýchlosť ventilátora a smer prietoku vzduchu, aby ste mali nerušený hlboký spánok. V porovnaní so štandardným režimom chladenia zároveň znižuje spotrebu elektrickej energie až o 36 percent.

Myslite na čistenie a údržbu klimatizácie

Na to, aby klimatizácia fungovala naozaj efektívne z hľadiska pozitívnych účinkov na zdravie i prevádzkových nákladov, je servis a čistenie klimatizácií nevyhnutnosť.

V prípade klimatizácie od ZSE máte v cene vybraného riešenia aj ročné servisné prehliadky a čistenie zariadenia. Avšak základné čistenie v podobe povysávania hrubých nečistôt a umytia filtrov zvládnete aj sami.