List súvisí s novou súdnou mapou, ktorá je účinná od 1. júna. Naznačuje nepekné následky v budúcnosti – spory sa nakoniec môžu natiahnuť.

Nové usporiadanie súdov presadila v úrade ako svoju kľúčovú zmenu bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Účinné je od 1. júna.

V Bratislave prinieslo premenovanie okresných súdov na mestské a ich užšiu špecializáciu. Napríklad Okresný súd Bratislava I už nesúdi všetko, ale pod názvom Mestský súd Bratislava I už iba trestné prípady. Podobne je to aj s ďalšími mestskými súdmi.

Nie som váš sudca - aj tak musím konať

Sudcovia však v posledných troch týždňoch priebežne upozorňujú, že zavedenie novej súdnej mapy prinieslo ťažkosti a miestami chaos.

Ukazuje to aj dianie z posledných dní na Mestskom súde Bratislava III. Od 1. júna sa stal obchodným súdom pre celý bratislavský kraj.

Niektorí účastníci súdnych konaní na tomto mestskom súde dostali v uplynulých dňoch list, ktorý nie je bežný. Rozposlal ho sudca Maroš Fekete. Je však možné, že aj ďalší jeho kolegovia.

Píše sa v ňom zhruba to, že v súvislosti s novou súdnou mapou došlo v predstihu 11. mája k plošnému prerozdeleniu prípadov na niekdajšom Okresnom súde Bratislava III. Znamená to, že sudca Fekete dostal na stôl spory, ktoré predtým súdili jeho kolegovia.

Prerozdelenie sa však realizovalo podľa ustanovenia zákona o súdoch , ktoré umožňuje prípady nanovo prideliť iba vtedy, ak dôjde k personálnym zmenám v obsadení súdu, čo sa v prípade Okresného súdu Bratislava III nestalo.

Fekete preto píše, že nie je zákonným sudcom prípadov. „Sudca musí vo veci konať, ale jeho rozhodnutie nebude rozhodnutím zákonného sudcu,“ píše o sebe účastníkom konaní.

Čo je v pozadí

Ide o vyvrcholenie napätia v súvislosti s prerozdeľovaním starších prípadov, ktoré bolo na tomto súde badať už koncom apríla.

Z dlhodobej perspektívy však ide o vyústenie nespokojnosti časti sudcov, ktorí už pri príprave súdnej mapy argumentovali, že plošné prerozdeľovanie prípadov s cieľom dosiahnuť rovnomerné zaťaženie sudcov nových mestských súdov nie je fér k sudcom, ktorí sú šikovnejší a rýchlejší pri vybavovaní prípadov. Plošným prerozdelením totiž dostanú nevybavené prípady od kolegov.

Iní sudcovia si však od novej súdnej mapy sľubovali práve prerozdelenie súdnej agendy. Plošné prerozdeľovanie na všetkých súdoch však ministerstvo spravodlivosti už pri príprave zmien odmietlo.

Žiadna personálna zmena

Takéto plošné prerozdelenie sa však udialo na Okresnom súde Bratislava III. Podpredsedníčka súdu Tatiana Zapletajová koncom apríla pripravila dodatok k rozvrhu práce o prerozdelení nevybavenej agendy, aby boli sudcovia nového mestského súdu od 1. júna rovnomerne zaťažení.

Fekete a ďalší sudcovia sa proti tomu ozvali, že také prerozdelenie je nezákonné, pretože ustanovenie o prerozdelení prípadov z dôvodu personálnych zmien sa nedá použiť. „Vzhľadom k tomu, že na tunajšom súde neprišlo v roku 2023 k žiadnej zmene v personálnom obsadení súdu sudcami, inak povedané neodišiel ani neprišiel žiaden sudca, nie je možné prerozdeliť spisy existujúcich súdnych oddelení do iných oddelení,“ uviedol Fekete.

Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III síce dodatok prerokovala, ale neprijala k nemu žiadne stanovisko. Podpredsedníčka Zapletajová dodatok 11. mája vydala.

Ministerka pochybnosti potvrdila

Kritickým stanoviskom sudcu Feketeho a ďalších sudcov sa už zaoberala aj ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Explicitne sa nevyjadrila, či je plošné prerozdelenie prípadov v poriadku v situácii, že na súde nedošlo k žiadnej personálnej zmene.

Ale potvrdila, že v prípade Okresného súdu Bratislava III nebol žiaden dôvod riešiť to už 11. mája, keď nová súdna mapa a mestský súd začali fungovať až 1. júna.

V liste však ministerka zároveň píše, že iba v rámci súdneho konania je možné vyriešiť otázku, či došlo alebo nedošlo k odňatiu prípadov pôvodným zákonným sudcom. „Právo na zákonného sudcu patrí účastníkovi konania, nie dotknutému sudcovi. Z tohto dôvodu námietku, že dodatkom k rozvrhu práce súdu došlo k porušeniu práva na zákonného sudcu by som riešila iba v prípade, ak by na to poukázal účastník konania,“ uviedla Dubovcová.

Odznova?

Celá táto situácia môže dopadnúť v ostrom kontraste so zrýchlením súdnych konaní, čo bol jeden z cieľov novej súdnej mapy. Ak totiž krajský, najvyšší alebo ústavný súd neskôr rozhodnú, že v konkrétnom konaní naozaj došlo plošným prerozdelením prípadov k porušeniu práva na zákonného sudcu, bude ich treba pojednávať odznova.

Týkať sa to môže veľkého množstva prípadov, no konkrétne to závisí od aktivity samotných účastníkov konaní – ak to namietať nebudú, nič sa nestane.