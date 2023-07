Uplynulých sedem dní bolo hektických: od prekvapivých až po smutné správy.

Zelenskyj na Slovensku

Bol to šok. Z ničoho nič začal nad hlavami domácich, ale i návštevníkov hlavného mesta zbesilo krúžiť policajný vrtuľník. V okolí Prezidentského paláca, ale i Národnej rady sa zas zhromažďovali stovky príslušníkov, ako neskôr vysvitlo, bolo ich presne 445, ktorí v týchto lokalitách úplne odstavili dopravu. Aj tú hromadnú. Ľudia zisťovali, čo sa deje, kto ušiel, kto sa komu vyhráža. Našťastie príslušníci mali pre všetkých zvedavcov milé slovo. S nacvičeným pokojom im vysvetlili, že to len Slovensko tak trochu utajene navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Stretol sa s kolegyňou Zuzanou Čaputovu, ktorú srdečne vystískal, s premiérom Ľudovítom Ódorom i predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Toho radšej nevystískal. Všetci menovaní vyjadrili hlave štátu zmietaného vojnou podporu a sľúbili, že Slovensko bude ukrajinskému ľudu naďalej pomáhať. Aj s obnovou krajiny, čo bude veľká príležitosť pre slovenské firmy. Nuž, aspoň pre niekoho.

Zelenskyj sa stretol s kolegyňou Zuzanou Čaputovu, ktorú srdečne vystískal, Zdroj: TASR

Zostáva

Poslanci Národnej rady neodvolali z funkcie svojho predsedu Borisa Kollára. Niežeby si napokon získal ich srdce, to teda nie, veď bitkár žien si nič také nezaslúži, ale v parlamente sa na tejto udalosti nezúčastnil dostatočný počet rúk. Ale až také prekvapenie to nebolo. Mimoriadna schôdza zvolaná špeciálne pre druhého najvyššie postaveného ústavného činiteľa, ktorý pred mnohými rokmi vyfackal jednu ani nevedno z koľkých matiek svojich detí, sa konala v čase, keď si poslanci užívali zaslúžené letné voľno. Navyše šéf parlamentu, teda Boris Kollár, ju zvolal v deň štátneho sviatku a vtedy sa nepracuje. Zakazuje to zákon. A to poslanci veľmi dobre vedia, keďže ho sami schvaľovali. No a zákony sa predsa neporušujú, veď aký príklad by dávali svojim voličom? Boris Kollár pri tejto príležitosti sľúbil, že jeho prvou iniciatívou v novom volebnom období bude predloženie ďalšieho tvrdého zákona. Bude ešte tvrdší ako ten o zákaze práce počas štátneho sviatku. Bude sa týkať ochrany práv žien a detí.

Poslanci Národnej rady neodvolali z funkcie svojho predsedu Borisa Kollára. Zdroj: TASR

Tragédia

Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala pri obci Podkriváň v okrese Lučenec, prišli o život dve ženy. Jednou z ich bola Ľubica Lapinová, laureátka ocenenia Biela vrana a nositeľka Radu Ďurka Langsfelda. Príčinou nehody bol zrejme mikrospánok. Ľubica Lapinová bola známa aktivistka. Ocenenie Biela vrana jej udelili v roku 2014 za boj proti korupcii, na ktorú poukázala ako kontrolórka v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. V roku 2020 kandidovala do parlamentu za hnutie OĽaNO.

Lapinová kandidovala v roku 2020 do parlamentu za hnutie OĽaNO. Zdroj: TASR

Dostal šancu

Dostal šancu. Aj viacero. Nevyužil ich. Preto skončil. Richard Strapko už nie je riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Z funkcie ho odvolal minister zdravotníctva Michal Palkovič, pretože, ako povedal, takto to jednoducho ďalej nešlo. Veď kto to kedy videl, pripraviť ozdravný plán zadlženej inštitúcie spočívajúci v podstate iba v tom, že o všetko sa postará štát. Teda, že celú situáciu zachráni naliatím peňazí do poisťovne. Pán minister to povedal celkom jasne, očakával vraj, že zodpovední manažéri budú pomenúvať a prichádzať s riešeniami, ktoré kondíciu VšZP zlepšia. Ale neprišli. Čo má dôsledky. Len treba dúfať, že nie aj pre poistencov, lebo ktovie akých kostlivcov v skrini po sebe odvolaný šéf zanechal.

Richard Strapko už nie je riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zdroj: TASR

Sudca si zavaril

Michal Truban, nie ten z Pro­gresívneho Slovenska, ale ten zo Špecializovaného trestného súdu, sa v uplynulých dňoch postaral o spestrenie letnej uhorkovej sezóny, ktorá vlastne ani nie je uhorková. Učinil totiž neuveriteľné rozhodnutie. Odmietol prijať obžalobu, ktorú v korupčnom prípade proti Miroslavovi Výbohovi (na snímke), známemu podnikateľovi a kamarátovi expremiéra Fica, podal elitný prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry. Sudca Truban totiž usúdil, že v doterajšom procese došlo zo strany orgánov k niekoľkým závažným pochybeniam, na čo Úrad špeciálnej prokuratúry zareagoval, že je vraj zaujímavé, že pôvodný sudca hlavné pojednávanie nariadil. Lenže potom prešiel na Najvyšší súd a prípad sa dostal na stôl sudcu Trubana a ten si zase raz dovolil mudrovať. Prokurátor preto podal proti jeho rozhodnutiu sťažnosť. A možno sa činiť bude aj Trubanov nadriadený, ktorý mu to všetko spočíta a bude podávať návrh na jeho disciplinárne stíhanie. Lebo tak to u nás chodí.