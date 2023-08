Súčasný a bývalý šéf parlamentu si skočili do vlasov.

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár a šéf národniarov Andrej Danko absolvovali ostrú výmenu názorov cez internet. Dôvodom ich roztržky je zonácia národných parkov. Prestrelku spustila tlačová konferencia Sme rodina, na ktorej Kollár označil návrhy na zonáciu troch národných parkov za nezmysel. Na tlačovke vyzval premiéra Ľudovíta Ódora, aby vláda neprijala zonáciu národných parkov Veľká Fatra, Poloniny a Slovenský kras.

„Boris Kollár, ty naozaj fetuješ? Tri roky dozadu si so Sme rodina hlasoval za zonáciu národných parkov. Dnes vidíš, že je to šialenstvo a urobíš si tlačovku, že ty to zastavíš, že si proti. Tri roky dozadu si klamal v Revúcej, na Muráni a v Tisovci všetkých ľudí, ktorí ti verili, že zastavíš zonáciu," vyčíta šéfovi parlamentu jeho predchodca Andrej Danko vo videu. Tvrdí, že SNS zonáciu zastavila už v roku 2019. „Takisto si klamal, keď si teraz hovoril, že ste zaviedli obedy zadarmo. Veď ste ich pred troma rokmi zrušili," pokračuje Danko. Spomenul aj stavbu nájomných bytov či zrušenie exekúcií, ktoré pred voľbami 2020 patrili medzi hlavné témy kampane Sme rodina. „Jediný byt, čo si postavil, je tvoj kaštieľ," pokračoval Danko, podľa ktorého sa s ním Kollár bojí chodiť do diskusií. Na záver kollárovcom poradil, aby si bilbordy s mottom ´Sme normálni´ doplnili o otáznik.

Kollárova odpoveď na seba nenechala dlho čakať. „Milý Andrej Danko, prestaň piť! Keď veľa piješ, si červený, bľaboceš a trieskaš dve na tri nezmysly," reagoval. „My sme podporili reformu národných parkov? Tak si aspoň prečítaj internet, prečítaj si správy a hlasovanie," dodal Kollár a na záver videa pridal útržky článkov, ktoré informovali o tom, že novela o ochrane prírody a krajiny, o ktorej sa hlasovalo v decembri 2021, dostala zelenú aj bez podpory Sme rodina.

Danko v ďalšej reakcii odporučil Kollárovi, aby sa upokojil. „Zonáciu si podporil tak, že si vytiahol hlasovacie karty, hral si sa s kvórom, kšeftoval - to si celý ty. V parlamente sa nehlasuje iba áno/nie/zdržal sa," vyčíta mu. „Nerozčuľuj sa, o nič nejde. Dôležité je, aby sa zonácia zastavila. Ty si pre to neurobil nič, iba si hral divadlo a kričal," uviedol šéf národniarov a Kollára opäť vyzval na verbálny súboj v predvolebnej diskusii.

