Nové miesto má v talóne zrejme už dlhšie.

Proti niektorým udalostiam neexistuje pripoistenie, zavtipkoval už bývalý šéf štátnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko na sociálnej sieti. Krátko predtým totiž minister zdravotníctva oznámil, že ho odvoláva z funkcie.

Ministerský výber

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa už roky potáca v problémoch. Na vlastnej koži to už zrejme spoznal každý pacient. Aj preto sa o zdravotníctve tak veľa rozpráva nielen na politickej scéne, ale aj v krčme pri pive.



Krátko po voľbách pred troma rokmi nový minister zdravotníctva ohlásil veľkú zmenu na čele poisťovne. Samotné výberové konanie však bolo veľmi čudné. Uskutočnilo sa totiž v sobotu, krátko po veľkonočných sviatkoch. Záujemcovia mali na podanie prihlášky len štyri dni. Napriek tomu, že vláda Igora Matoviča z hnutia OĽaNO sľubovala, že výberové konania budú pod väčšou kontrolou spoločnosti.

Vo výberovej komisii bola poslankyňa Jana Bittó Cigániková z SaS, ktorá neskôr povedala, že vlastne len posudzovali, či záujemcovia spĺňajú formálne kritériá. Hoci sa minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolával na odporúčanie komisie, vyšlo najavo, že komisia ako celok žiadne odporúčanie nedávala.



V každom prípade však Krajčí hovoril o novom šéfovi ako o človeku, ktorý dostane štátnu poisťovňu z červených čísel a zastaví odlev poistencov.

V službách štátu

Ak by sme zhodnotili splnenie dvoch ministerských úloh, výsledok je jasný – nepodarilo sa. Poisťovňa sa síce zmodernizovala, ponúka poistencom rôzne informačné vychytávky, ale stále je v strate a poistenci ubúdajú.

Problém stratovej poisťovne si ministri zdravotníctva dosiaľ iba prehadzovali, prípadne riešili finančnými injekciami. Za tri roky štát nalial do tejto poisťovne 358 miliónov. Pritom len tento rok sa ráta so stratou štvrť milióna eur.



Trpezlivosť však došla až štvrtému ministrovi v končiacom sa volebnom období. Strapko mal doložiť, ako poisťovňa ušetrí 51 miliónov. „Plnenie tohto rozhodnutia jediného akcionára kvalitatívne považujeme za nedostatočné, nedostatočne vypracované,“ vyhlásil poverený minister zdravotníctva Michal Palkovič a Strapka odvolal.



V čase našej uzávierky ministerstvu zdravotníctva ako jedinému akcionárovi poisťovne doručili vzdanie sa funkcií aj ďalší dvaja členovia predstavenstva.

Na dovolenke

Kamarát Kočan. So Strapkom sa pozná roky. Spolu pracovali v komerčnej poisťovni, sedeli na šéfovskej stoličke v štátnej poisťovni. Stretnú sa opäť v jednej firme? Zdroj: Maňo Štrauch

Kým minister stihol povedať, že odvoláva šéfa poisťovne, Strapko doručil mail do médií. Posťažoval sa, že ho odvolali „mimoriadne bizarným spôsobom“.



„Bol som telefonicky odvolaný z funkcie predsedu Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a to počas plánovanej dovolenky s rodinou,“ napísal.



Zo Strapkových slov cítiť, že ho odvolanie prekvapilo. Napriek tomu, že v kuloároch sa o jeho odchode hovorilo už dlhšie.



Podľa neho, ale aj jeho kolegov z predstavenstva je problémom poisťovne ani nie tak zlé hospodárenie, ale nedofinancovanie celého sektora zdravotníctva. Teda to, čo zdravotnícki analytici z rôznych politických zoskupení tvrdia už roky.

Konšpirátor?

Strapko naznačuje, že za jeho odvolaním je tlak finančnej skupiny. „Som rád, že spolu s kolegami nebudeme nútení sa prizerať, ako VšZP so stovkami jej výnimočných zamestnancov nielen mediálne pochováva vlastný akcio­nár, a to v záujme konkrétnej finančnej skupiny, ktorá roky parazituje na žalostnom stave slovenského zdravotníctva,“ tvrdí v liste médiám.



Hoci nikoho nemenuje, zrejme má na mysli skupinu Penta. Do jej portfólia patrí aj náš týždenník, ale aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Mimochodom, v tej Strapko v minulosti pracoval.



Minister Palkovič však reagoval jasne: „To je taká páčivá rétorika v prípade, že príde kritika.“ Reči o konaní v záujme súkromnej poisťovne označil za nepravdivé.

Z poisťovne do poisťovne

Strapko začínal v komerčných poisťovniach. Pred dvanástimi rokmi prešiel do poisťovne Dôvera a šéfoval predaju služieb zákazníkom. Po roku odišiel do životnej poisťovne Aegon. Podľa obchodného registra pôsobil neskôr vo firme Ako doma. Tam spolupracoval s Miroslavom Kočanom, ktorý už mal skúsenosť s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Viedol ju od mája 2016 do konca septembra 2018. Vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská tvrdila, že sa spolu s Kočanom dohodli, že nebudú dôvody abdikácie komentovať.



Verejnosť si Kočana pamätá najmä vďaka neslávnemu telefonátu s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Ten mu totiž zavolal a začal vetou: „Fakt ma to mrzí, že vám to hovorím, ale nechápem, kde na tie nezmysly chodíte.“ Nezmyslom v tomto prípade mal byť ozdravný plán poisťovne. Telefonát si Fico nahral na video a to zverejnil.

Večierok za stotisíc

Strapkovi nezlomili krk len zlé hospodárske výsledky či istá arogancia voči ministrovi. V čase šetrenia poisťovňa otvorila novú pobočku za vyše tristotisíc, vlani dala vyše stotisíc eur za firemný večierok.



Najviac však generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva uškodila zmluva so sieťou laboratórií Medirex. Napriek tomu, že je už po pandémii, štátna poisťovňa s firmou uzavrela niekoľkoročný kontrakt. Navyše práve Medirex si prilepšil zo všetkých laboratórií najviac. Aj minister Palkovič naznačil, že niektoré zmluvy budú kontrolovať a prehodnocovať.



V tejto súvislosti treba spomenúť dlhoročné priateľstvo Kočana so Strapkom. Kočan je totiž okrem iného predsedom predstavenstva nemocnice v Malackách, ktorá patrí Medirexu. Keď sme sa spýtali Strapka – ešte ako šéfa štátnej poisťovne –, či je pravda, že má ísť pracovať pre Medirex, hovorkyne poisťovne sa ohradili, že ide o klebety. Spoločnosť Medirex sa na túto otázku ani len neunúvala odpovedať.



Podľa našich informácií sa totiž údajne Strapko opäť pridá ku Kočanovi. Zrejme až po voľbách nastúpi práve do nemocnice v Malackách.