Korčok ide do prezidentského súboja, začal zbierať podpisy

Aby sa bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok (59) mohol uchádzať o prezidentské kreslo, potrebuje najskôr získať 15-tisíc podpisov od občanov.

Mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami začal Ivan Korčok zbierať podpisy, aby mohol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Keďže chce ísť do súboja o post hlavy štátu ako občiansky kandidát, potrebuje získať 15-tisíc podpisov.

Korčok sa pred novinárov v Banskej Bystrici, ktorú si ako miesto ohlásenia kandidatúry vybral zámerne, postavil sám. Hovorí, že má podporu viacerých osobností, nechcel však skonkretizovať, kto ho podporuje.

Bývalý minister zahraničných vecí zdôraznil, že nebude zasahovať do kampane pred parlamentnými voľbami, preto viac o svojej prezidentskej vízii bude hovoriť až po 30. septembri. „Keď bude jasné, komu dali mandát voliči v parlamentných voľbách,“ tvrdí. Už teraz však vie, že „v prípade, ak uspeje, chce niesť spoluzodpovednosť za to, ako krajina napreduje“.

„Chcem ponúknuť nadstraníckosť, ale aj jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať. Chcem urobiť všetko preto, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Predpokladom je fungujúci štát, kvalitné služby občanom,“ prihovoril sa Korčok verejnosti.

Určite chce v kampani hovoriť o vlastenectve. „Túto hodnotu nám zobrali z rúk a privlastnili si tí, ktorí hovoria, že rozpor medzi vlastenectvom a európanstvom,“ dodal s tým, že považuje za svoju povinnosť hovoriť v kampani aj o tom „kam Slovensko patrí“.

Bývalý minister zahraničných vecí SR a diplomat Ivan Korčok počas tlačovej konferencie v Banskej Bystrici, na ktorej oznámil, že bude kandidovať za prezidenta SR v budúcoročných prezidentských voľbách. Banská Bystrica, 30. august 2023. Foto: SITA/Diana Černak Zdroj: SITA/Diana Černak

Okrem podpisov sa bude Korčok uchádzať aj o finančnú podporu. Ako povedal, na svoj transparentný účet dá aj vlastné prostriedky. Malo by ísť o sumu v desaťtisícoch eur, ale „ešte sa poradí s rodinou“.

Korčok si ako miesto ohlásenia kandidatúry Banskú Bystricu vybral zámerne. Objasnil, že je to jeho rodné mesto. „Toto mesto je môjmu srdcu blízke. Žije tu moja mama a vždy, nech som bol kdekoľvek, som sa sem rád vracal. Z mnohých stretnutí po Slovensku som často cítil, akoby ľudia mali pocit, že príbeh tejto krajiny sa píše z Bratislavy,“ pokračoval s tým, že síce sa rozhoduje v hlavnom meste, ale všetky rozhodnutia sa dotýkajú všetkých regiónov. Korčok zdôraznil, že „dôležitý je pre neho každý kút“.

Korčok okrem toho spustil svoju vlastnú stránku, kde už ráno ohlásil svoju kandidatúru. Krátko na to, však bola stránka nefunkčná. Rovnako ohlásil, že už má svoj transparentný účet, ktorý bol však v čase jeho tlačovej konferencie tiež nefunkčný. Ako dodal, aj podpisové hárky budú k dispozícii najskôr 31. augusta.

Rovnako chce podpisy o občanov zbierať aj ďalší kandidát na post hlavy štátu a bývalý diplomať Ján Kubiš. Špekuluje sa, že do boja by sa mohol pustiť ďalší bývalý diplomať Peter Weiss. Je pravdepodobné, že ďalšie mená pribudnú až po predčasných parlamentných voľbách 30. septembra 2023.

Podľa prieskumov by v Prezidentskom paláci Slováci videli lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho. Ten však zatiaľ svoju kandidatúru odmieta. Aj Korčok pripomenul, že "Pellegrini má skôr premiérske ambície ako prezidentské".

Kandidáti na post hlavy štátu sa ohlasujú pomerne neskoro. Čakali totiž, či sa bude terajšia prezidentka Zuzana Čaputová opäť uchádzať o post. Tá svoje rozhodnutie, že už nebude kandidovať, oznámila verejnosti až 20. júna tohto roku.

Jej mandát uplynie na budúci rok v júni. Prezidentské voľby by sa mohli konať na jar, v marci, apríli. Ak by niektorí z kandidátov získal nadpolovičnú väčšinu hlasov, stáva sa prezidentom. Dosiaľ sa však nestalo, aby vzišla hlava štátu už v prvom kole tajných volieb. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Korčok šéfoval diplomacii vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja vtedy OĽaNO). Bol nominantom koaličnej strany SaS. Ministerstvo opustil vlani v septembri, keď SaS vypovedala koaličnú zmluvu a kabinet opustili všetci jej nominanti.