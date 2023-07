Kráľ Zemplína zmenil plány: Vareha ide do politiky, nečakane sa pridal k tejto strane

Mikuláš Vareha má veľké politické plány.

Mikuláš Vareha, kontroverzný podnikateľ z východu Slovenska a samozvaný kráľ Zemplína, má pred jesennými predčasnými voľbami nemalé politické ambície. Už na jar ohlásil založenie vlastného hnutia Stabilita, cez ktoré chcel osloviť voličov. Tento plán skončil fiaskom, no Vareha napriek tomu zabojuje o hlasy. Napokon to dopadlo inak, ako to biznismen, ktorý si posedel vo väzení pre kauzu lykožrút, plánoval.

Projekt zničili nezhody

Spočiatku išlo všetko hladko. Po oznámení o plánoch hnutia Stabilita sa začal zber podpisov pre ministerstvo vnútra, kde treba politické subjekty zaregistrovať. Pri zverejnení kandidátnych listín sa však názov Stabilita nikde neobjavil. Vareha vysvetlil, prečo jeho plán stroskotal. "Nestihli sme sa zaregistrovať a strana nemohla ísť do volieb, preto sme sa pričlenili k strane, ktorá už existuje," povedal podnikateľ pre TVnoviny.sk. Za zmätkami pred registráciou kandidátky sú vraj nezhody vo vnútri hnutia. Podľa Varehu jeho bývalí kolegovia nedodržali sľub ohľadom dodania nazbieraných podpisov, ktoré boli potrebné pre registráciu. Stabilitu tak nebolo možné zaregistrovať.

Vareha však napriek tomu bude mať šancu dostať sa do parlamentu, rozhodol sa totiž kandidovať za stranu Princíp. Málo známa strana, ktorá sa ani neobjavuje v predvolebných prieskumoch, sa orientuje hlavne na problémy rómskej menšiny na Slovensku. "Nemám problém ísť s rómskou stranou, ja s nimi robím štyridsať rokov," uviedol podnikateľ, ktorý na kandidátke dostal číslo 3. Vo voľbách si verí. "Som bývalý prezident boxu a nikdy som nešiel do zápasu, aby som prehral. Takže chceme vyhrať, to je celé," netají odvážne ambície nový prírastok strany.

Predstavitelia Princípu s novou posilou. Zdroj: facebook.com/stranaprincip

To, že Vareha bude kandidovať ako člen strany Princíp, potvrdil aj jej šéf Atila Géňa. "Nepodarilo sa mu zaregistrovať stranu, tak sme sa stretli, porozprávali sa a našli sme spoločný program. A tak ide do volieb s nami ako člen strany," uviedol predseda Princípu.

Posedel si za mrežami

Vareha má za sebou kontroverznú podnikateľskú minulosť. Venoval sa najmä poľnohospodárstvu, istý čas mal v portfóliu tisícky kusov oviec či hovädzieho dobytka. Jeho ovocný sad bol počas zlatej éry podnikania najväčším sadom so závlahou v Európe. Darilo sa mu aj pri obchodovaní s vínom. Zarábal aj na dovoze dreva, ktoré po spracovaní predal ďalej. Dobré časy skončili, keď sa o jeho podnikanie začali zaujímať viaceré štátne úrady.

V roku 2011 ho zadržali a v roku 2014 aj odsúdili na jedenásť rokov za mrežami. Dôvodom boli trestné činy krátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného, do ktorých spadá aj známa kauza lykožrút. Pri fiktívnych obchodoch medzi jeho firmami mal spôsobiť ujmu za takmer 60 miliónov eur. V roku 2019 ho súd podmienečne prepustil. O rok neskôr ho opäť odsúdili pre krátenie daní, samozvaný kráľ Zemplína však vinu odmietol a plánuje žiadať náhradu škody.