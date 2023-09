Rebríček má neočakávaného lídra.

Asi málokto by čakal, že pred voľbami bude míňať obrovské peniaze práve Anna Záborská a jej hnutie. No opak je pravdou. Kresťanská únia kúpila najdrahšiu reklamu a bude mať napokon až miliónovú kampaň. Ide pritom o malú stranu bez štátnych príspevkov.

Neobyčajné výdaje na Obyčajné noviny

Poštári v posledných dňoch roznášali do domácností po celom Slovensku Obyčajné noviny. Vydavateľom novín je koalícia Oľano a priatelia, pričom ide najdrahšiu reklamu v tohtoročnej predvolebnej kampani. Tlač prvého čísla vyšla na 150 000 eur, v pláne sú do volieb ešte dve ďalšie vydania. Výdavky za noviny sa však objavili na transparentnom účte Kresťanskej únie, ktorá kandiduje v koalícii matovičovcov. Odkiaľ na to Záborskej únia zobrala? „Malá strana bez štátnych príspevkov prekvapila a bude mať nakoniec až miliónovú kampaň, a to vďaka vysokým pôžičkám od dvoch súkromných veriteľov. Kresťanská únia Anny Záborskej by mala zaplatiť dokopy za tri čísla Obyčajných novín až 450 000 eur. Ďalšie desiatky tisíc eur bude stáť ich roznáška Slovenskou poštou," informuje mimovládka Transparency international Slovensko.

Aj generálny manažér Oľano Július Jakab pre TiS potvrdil, že noviny ako súčasť spoločnej kampane platí Kresťanská únia. Michal Važan, ktorý má v únii na starosti kampaň, tvrdí, že sa financujú z pôžičiek a v blízkom čase budú informovať o dvoch spomínaných veriteľoch. Martinská tlačiareň Fork, za ktorou stojí sympatizant strany Radovan Kraker, požičala únii 250 000 eur. Ďalších 700 000 požičala Bojnická urbárska akciová spoločnosť, ktorá patrí Tomislavovi Jurikovi, niekdajšiemu spoluvlastníkovi Unipharmy. TiS informuje, že Bojnická urbárska bola v minulých rokoch v strate, no vlani skončila hospodárenie so ziskom 40 000 eur, 700 000 eur od Jurikovej akciovky je mimo bankových úverov zatiaľ najväčšou privátnou pôžičkou v tejto predvolebnej kampani.

Kampaň ako nikdy predtým

Keďže Oľano a priatelia nemajú istotu účasti v parlamente, pôžičky môžu byť rizikové. Podnikateľ Kraker však verí v úspech. „Počítame s tým, že pôžička bude vrátená,“ uviedol. TiS poukazuje na to, že jeho tlačiareň podľa dostupných dát nemala voľný štvrťmilión eur, no Kraker tvrdí, že ide o peniaze z jeho dlhoročného podnikania.

Podľa Tis sa schyľuje k historicky najväčšej a najdrahšej kampani. „Oľano nám totiž deklarovalo, že plánuje kampaň v objeme do troch miliónov eur. Podobne ako Kresťanská únia aj Za ľudí Veroniky Remišovej podľa ich vyjadrenia chystajú miliónovú kampaň. Spolu by tak trojkoalícia mohla prekročiť päťmiliónovú hranicu," predpovedá Transparency. Dodáva, že v posledných parlamentných voľbách v roku 2020 minula koalícia PS/Spolu na spoločnú kampaň iba 2,8 milióna eur.