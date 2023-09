Bojovníci proti fašizmu sa začali verejne objímať s neoľudákmi. Vzniká nové protifašistické hnutie a Petra Weissa „ide čert vziať“.

Extrémisti pochopili, že sa nestačí len prezliecť z ľudáckych uniforiem do oblekov šitých na mieru. Zmenili slovník, upravili názory a teraz sa snažia opekniť. Nie všetkým sa však páči, keď sa Milan Uhrík z Republiky chváli na sociálnych sieťach fotografiou, ako si podáva ruku so šéfom odbojárov. Alebo príchod Miroslava Suju na oslavy SNP. Bývalý politik a diplomat Peter Weiss hovorí, že to všetko „má urobiť Republiku krajšou a vhodnejšou pre účasť vo vládnej koalícii“. Vážne upozorňuje: „Je to zrýchlená legitimizácia bývalých fašistov. To je podstata toho, čo sa udialo.“ Struna nespokojnosti medzi antifašistami sa však napínala už dávnejšie. Aj preto zrejme už čoskoro budeme mať štátom platený Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a neziskovku Slovenské protifašistické hnutie.

Dianie v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (SZPB) by si verejnosť asi ani nevšimla, keby sa na sociálnych sieťach neobjavila fotografia nového predsedu Viliama Longauera s politikom Uhríkom. To už zdvihlo zo stoličiek veľkú časť spoločnosti, veď jeho veta, že „nevie, či bol holokaust, lebo nie je historik“, je jednoducho pamätná.

Celé to zaklincoval ďalší poslanec Národnej rady Miroslav Suja. V obleku s červeným baretom a dvoma vyznamenaniami, pričom jedno si zrejme kúpil, prišiel na oslavy SNP vo Zvolene. Neskôr jeho spolustraník Milan Mazurek v televízii vyhlásil, že „Miro Suja sa dlhodobo stará o zapadnuté hroby neznámych vojakov“, a teda je antifašista.

Všetci traja pritom vyšli z ĽSNS, jej predsedu Mariana Kotlebu Najvyšší súd SR uznal za vinného z prejavov sympatií k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných ľudských práv. Dostal síce len podmienku, ale vďaka nej ešte stále nemôže koketovať s voličmi a kandidovať v parlamentných voľbách.

Domrvený zjazd

V máji mal SZPB zjazd. V rámci neho sa menilo aj vedenie, resp. priamo šéf zväzu. V júni mesačník Bojovník, ktorý vydáva SZPB, priniesol podrobnú správu a hodnotenie výsledkov 18. zjazdu. Navyše dnes už bývalá šéfredaktorka Lýdia Kokavcová konštatuje, že vedenie SZPB nebolo schopné vypracovať uznesenie.

To bolo dôležité aj preto, lebo malo čierne na bielom potvrdiť zvolenie nového predsedu. O miesto malo pôvodne záujem šesť ľudí. Dvaja sa však – medzi nimi aj bývalý politik a diplomat Peter Weiss – vzdali kandidatúry. Nakoniec sa teda o hlasy uchádzali štyria. V prvom kole voľby neuspel ani ďalší bývalý politik a diplomat Jozef Migaš. Nakoniec sa rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi – Viliamom Longauerom a Jozefom Ťažkým. A začala sa dráma.

Na výsledkom tabuli sa totiž len počet hlasov pre Longauera, pri mene Ťažký svietila nula. Účastníci zjazdu sa hneď ozvali, že svoj hlas dali Ťažkého a nechápali, prečo elektronický hlasovací systém nezaznamenal. Zjazd síce pokračoval, ale to sa už domrvilo úplne všetko, čo sa domrviť dalo. Uznesenie zjazdu jednoducho odhlasovať nestihli, lebo sa mnohí „ponáhľali na vlak domov“. Má teda SZPB nového šéfa alebo nemá?

Druhý pokus

Protifašistickí bojovníci požiadali ministerstvo vnútra o zápis zmeny údajov v registri mimovládnych neziskových organizácií. Na prvý pokus sa to nepodarilo, keďže nové vedenie SZPB nedodalo všetky potrebné dokumenty.

Podarilo sa to až 14. augusta, pričom zjazd bol v máji. Ako spresnil rezort pre týždenník Plus SEDEM DNÍ „podanie po doplnení spĺňalo všetky zákonom predpísané náležitosti“. Jedným dychom však komunikačný odbor dodáva, že „ministerstvo vnútra je povinné vykonať zmenu údajov o štatutárnom orgáne občianskeho združenia v registri“. Inými slovami, iba skontrolujú formálne náležitosti, a keď majú všetky podklady, tak zápis urobia. Čo sa stalo aj v prípade SZPB. Ministerstvo však neskúma, či bol zjazd platný alebo neplatný.

Rebeli sa však obrátili aj na Generálnu prokuratúru. Žiadali, aby „podala upozornenie“, aby ministerstvo neurobilo zápis v registri, kým nebudú predložené všetky zákonom požadované podklady. Druhé podanie žiadalo pozastaviť „vykonateľnosť záverov zjazdu“.

Ako však upozorňuje hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová, v čase podania podnetu (v polovici júla) zápis ešte urobený nebol, takže nemohli vstúpiť do prebiehajúceho konania. „To, či bol orgán združenia riadne zvolaný a uznášaniaschopný, a či rozhodol v súlade s podmienkami vymedzenými v stanovách, je výlučne kompetenciou kontrolného orgánu združenia,“ pokračuje. V rámci SZPB je to rozhodcovská komisia, prípadne sa ešte môžu rebeli obrátiť na civilný súd.

Lenže pripomeňme si – nové vedenie úraduje už štvrtý mesiac. Zmeny vo vedení priniesli zmeny aj v ďalších orgánoch SZPB. Rozhodnú noví ľudia vo funkciách, že zjazd bol neplatný?

Potichučky poza bučky

Asi tak sa snažili dostať členovia Republiky do radov antifašistov. Ako to prebiehalo, opisuje v augustovom Bojovníkovi Martin Krno. Poslanec Eduard Kočiš sa už v parlamente aj stihol pochváliť, že je v SZPB. Ako píše Krno, zavolal šéfovi prešovskej pobočky Jánovi Uhríkovi, ktorý potvrdil, že Kočiš si naozaj podal prihlášku.

Na otázku, či nie je prekážkou, že je poslancom za neoľudácku stranu, Uhrík reagoval: „Ale to je politika, a my sme predsa apolitické združenie.“ Ďalšie Uhríkove slová sú ešte prekvapivejšie: „Členovia Republiky sú rozumnejší a užitočnejší ako mnohí funkcionári SZPB.“

Medzi odbojárov sa takto dostali aj ďalší členovia tejto strany, napríklad Jozef Viktorín či Miroslav Suja.

Noví bojovníci

Vnútri SZPB sa teda už mesiace bojuje. Časť členskej základne sa hnevá, lebo s novým šéfom sa vymenili ľudia v orgánoch či v redakcii Bojovníka. Jeho najnovšie číslo doslova očisťuje poslancov Republiky. Napríklad aj tým, že „hlasovali za zákon, aby financovanie SZPB bolo zabezpečené zo zákona vrátane nárastu o infláciu“, alebo vysvetľovaním, že „to nie je extrémistická ani neoľudácka strana“.

Je vlastne logické, že Boris Zala, Peter W­eis­s, bývalý šéf Múzea SNP Stanislav Mičev a ďalší sa rozhodli, že nebudú s takýmto zväzom protifašistických bojovníkov spolupracovať. „S priateľmi sme zvážili, že ponúkneme občanom – antifašistom, aby sa mohli zapojiť do nového protifašistického hnutia,“ objasňuje Weiss.

Na ministerstve vnútra je už žiadosť o registráciu nového občianskeho združenia. Ako vysvetľuje Weiss, osloviť chcú najmä strednú a mladšiu generáciu. „Nebudeme sa brániť ani prílevu členov zo SZPB, ktorí sú nespokojní s novou líniou,“ tvrdí. Spoluprácu s Republikou bývalý diplomat považuje za porušenie zákona o protifašistickom odboji. „Ten hovorí, že zväz má bojovať proti prejavom nacionalizmu, šovinizmu, rasizmu, neonacizmu, neofašizmu, neoľudáctvu a xenofóbii. Tým, že kolaboruje s Republikou, tak vlastne odobruje to, čo členovia strany Republika robili proti SNP,“ pripomína vyvesovanie čiernych vlajok či rôzne statusy, ktorými dnes už odbojári hanobili Povstanie.

Kríza antifašistov

„Zmysel existencie zväzu protifašistických bojovníkov je v hlbokej kríze. Časť členstva zamieňa alebo redukuje boj proti fašizmu na uctievanie obetí odboja a druhej svetovej vojny, teda na kladenie vencov a organizovanie spomienkových podujatí. Časť členstva podlieha predstave, že vinníkom konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou je Ukrajina a Ruská federácia vedie spravodlivý boj,“ hodnotí Peter W­e­i­s­s. Ani preto nevidí problém v tom, že na Slovensku budú dve združenia odbojárov. Ako hovorí, SZPB je zriadený zo zákona a dostáva štátne dotácie, nové občianske združenie bude odkázané na pomoc občanov.

Pritom Weiss bol členom Strany demokratickej ľavice, ktorej sa v roku 1992 podarilo presadiť, aby bol 29. august, začiatok SNP, štátnym sviatkom. „Tým sme postavili hrádzu vlne ľudáctva a neoľudáctva, ktorá sa privalila začiatkom 90. rokov. A teraz, keď vidím, že sa znova otvárajú dvere neoľudákom, ide ma čert vziať,“ hnevá sa.



Oslovili sme aj samotný SZPB. Pýtali sme sa na situáciu vnútri zväzu, či odchádzajú členovia a čo hovoria na vznikajúce slovenské protifašistické hnutie. Od nového hovorcu Vladimíra Mikundu sme dostali jasnú odpoveď: „Želám im veľa šťastia v protifašistickej činnosti. A čo hovoria súčasní členovia SZPB? Že tí, ktorí chcú od nás odísť, nech tak urobia rýchlo, aby sme sa mohli sústrediť na prácu s tými, ktorí chcú dodržiavať stanovy SZPB.“