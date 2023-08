V Londýne došlo k zaujímavému stretnutiu.

Šéf národniarov Andrej Danko pred niekoľkými dňami navštívil britskú metropolu Londýn. Počas pobytu v hlavnom meste Anglicka stihol absolvovať aj rozhovor, ktorý pohoršil istú časť slovenskej verejnosti. Zverejnil video, na ktorom sa pri pohári tmavého piva zhovára s Danielom Bombicom, ľudia ho však poznajú predovšetkým ako Dannyho Kollara.

Bombic je známou postavou konšpiračnej scény, momentálne žije v Anglicku. Objavil sa v Kulturblogu, jeho vlastné vysielanie už prinieslo rozhovory s Robertom Ficom, Robertom Kaliňákom či Tomášom Tarabom. Spolupracoval aj s Republikou Milana Uhríka. Upozornil na seba, keď sa vysmieval policajtom, že sú proti nemu bezmocní. Počas pandémie koronavírusu zverejnil osobné údaje lekárov a štátnych zamestnancov, viacero z nich potom čelilo online šikane a obťažovaniu. Fanúšikom sa prihovára cez sociálnu sieť Telegram, kde ho sleduje viac ako 50 tisíc ľudí. Sú naňho vydané tri zatykače - pre kyberšikanu, zverejňovanie citlivých osobných údajov či šírenie extrémistického materiálu.

„Dal som pivo v Londýne s týmto týpkom. Poznáte ho? Danny Kollar,“ avizoval Danko ešte v utorok. V stredu zverejnil aj video z rozhovoru. Ten sa odohral v jednom z londýnskych pubov, obaja aktéri diskutovali nad pohármi tmavého piva. Počas hodinovej diskusie stihli prebrať napríklad Dankovo posledné pôsobenie v parlamente, snahu o jesenný návrat do veľkej politiky, neskrývaný obdiv k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ale hovorilo sa aj o Marianovi Kočnerovi či politických oponentoch. Borisa Kollára, Igora Matoviča či Richarda Sulíka by Danko najradšej „vyplieskal", pričom viackrat skĺzol do krčmovej rétoriky. „Takto by som chytil pod krk jedného aj druhého," naznačil svoje plány aj pomocou jednoznačnej gestikulácie rúk.

Ozvali sa hlasy, či je vhodné prezentovať sa rozhovormi s ľuďmi s minulosťou ako Bombic. Politici by sa vraj mali radšej sústrediť na témy a riešenia problémov v krajine. Predseda SNS má na to svoj pohľad. „Pozrite sa, ja som ochotný stretnúť sa s každým, kto má nejaký mediálny dosah. Veď Kollar kedysi vo videu kritizoval aj mňa. Stretli sme sa v Londýne a dohodli sme sa, že spolu spravíme rozhovor. Ak si ho pozriete, tak zístite, že tam prezentujem rovnaké názory, ako v každom inom rozhovore," povedal Danko pre Plus 7 dní.