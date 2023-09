PR článok

Predstavte si svet, v ktorom nepresedíte hodiny v čakárni, nevyhľadávate so stresom svoje symptómy na internete, neutekáte v noci na vzdialenú pohotovosť. Zdá sa vám to príliš ideálne? Technológie pokročili natoľko, že dnes nám v mnohých situáciách stačí zdvihnúť telefón, a to aj vtedy, keď potrebujeme lekára.

Dnes môže mať lekára na telefóne doslova každý, nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne vybavenie. S pokrokom v 21. storočí sme sa dostali do bodu, keď svoje symptómy a problémy môžeme s konzultovať s lekárom v reálnom čase bez toho, aby sme vôbec išli do ambulancie. Ako je to možné? Odpoveďou je telemedicína. Lekár vždy po ruke, kdekoľvek sa nachádzate Telemedicína je vo všeobecnosti definovaná ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku s využitím súčasných moderných technológií, keď sa pacient a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti fyzicky nestretnú. Umožňuje vyšetrenie na diaľku či diagnostiku, pacientovi ponúka rýchle odpovede na jeho otázky, rady priamo od lekára a aj možné nastavenie liečby v domácom prostredí. Šetrí čas nielen pacientovi, ale aj lekárovi. Aj keď pôvodne vznikala ako riešenie pre pacientov na odľahlých miestach a ďaleko od zdravotníckych zariadení, dnes sa stala nástrojom komfortnej a najmä okamžitej zdravotnej starostlivosti. Za digitalizáciou a modernými trendami v zdravotníctve nezaostávajú ani zdravotné poisťovne. Všeobecného lekára aj pediatra nonstop po ruke, telemedicínu v pravom slova zmysle svojim poistencom ako prvá prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa. Vďaka službe Dr. Nonstop+ sa s lekárom môžete spojiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je určená na odborné posúdenie zdravotného stavu alebo získanie ďalšieho názoru na váš zdravotný stav. Aj vďaka digitálnej diagnostike lekár vyhodnotí či je nutné, aby ste navštívili lekára, resp. pohotovosť. Ak usúdi, že vám alebo v prípade vášho dieťaťa postačí starostlivosť v domácom prostredí, dá vám presné odporúčania, a ak má možnosť dostatočne vyhodnotiť zdravotný stav pacienta, vystaví aj eRecept. S lekármi sa ľahko spojíte z pohodlia domova alebo aj zo zahraničia bez toho, aby ste sa báli o svoje osobné údaje. Ilustračné foto Zdroj: VSZP Služba Dr. Nonstop+ je súčasťou nového vernostného programu Vernosť+, v ktorom nájdete aj ďalšie zaujímavé služby, a to Aktiv+ a Objednanie+. Aktiv+ vám ponúka výhodné vstupy do viac ako 600 športovísk v rámci celého Slovenska. S benefitom Objednanie+ si môžete vyhľadať lekára alebo naplánovať termín vyšetrenia z pohodlia vášho domova. Šetrí náklady aj čas Telemedicína má množstvo výhod, ak ste na mieste, kde je nedostatok zdravotníckych a lekárskych služieb, ak nechcete čakať v čakárni alebo sa neviete dostať k lekárovi, ak sa potrebujete rýchlo poradiť o svojom zdravotnom stave alebo o zdraví vašich detí. Šetrí vám náklady a čas, pretože nemusíte cestovať do ambulancie. Treba mať však na pamäti, že telemedicína tu nie je pre vážne stavy a nenahrádza poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti či akútnu zdravotnú starostlivosť. Ak aj vy chcete využívať služby vernostného programu Vernosť+, medzi ktoré patrí aj Dr. Nonstop+ alebo ďalšie benefity z Peňaženky zdravia, prepoistite sa do VšZP do 30. septembra. Môžete tak urobiť aj online alebo na ktorejkoľvek pobočke na Slovensku.

