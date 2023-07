Zmena k lepšiemu je podľa návštevníkov viditeľná už na prvý pohľad.

Začiatok turistickej sezóny na slovenskom mori, ako sa zvykne označovať Zemplínska šírava, priniesol príjemné prekvapenie - raky. Zmena k lepšiemu je podľa návštevníkov viditeľná už na prvý pohľad. „Dorazili sme z Bardejova, chodievame tu už veľa rokov. Nie som žiadny odborník, ale keď sa pozriete na hladinu, badať, že je omnoho čistejšia. Nie sú tu sinice ani zelený povlak,“ zamýšľa sa Imrich nad kvalitou vody v nádrži.

„Som z toho prekvapená, ale teším sa. Konečne sú tu znova raky. Lebo boli, to si pamätám, keď som bola mladšia, potom zmizli,“ doplnila ho manželka Jana.

Pribúdajú

Ani ďalší ľudia, ktorých stretáme, neskrývajú nadšenie. „Voda je taká krásna ako hádam ni­kdy. A to je dobrá správa nielen pre raky, ale pre celú Šíravu,“ vraví nám s hrdosťou v hlase Stanislava, ktorá predáva v stánku plavky a suveníry.



Správy o výskyte kôrovcov sa sporadicky objavovali už aj v minulosti, teraz prekvapuje najmä ich počet. „Buď ich chytili rybári, alebo išlo o náhodné nálezy turistov a miestnych. Ale začína to byť čoraz častejšie a už ich tu bežne objavujeme,“ približuje ochranár a zoológ z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat Martin Danilák.

Informácia trochu narušuje tradičné predstavy, že voda v Šírave nepatrí k tým najčistejším na Slovensku. Dlhé roky bola zaplavovaná nebezpečnými škodlivými PCB látkami od najväčšieho miestneho znečisťovateľa – chemického podniku Chemko Strážske. „Je to prekvapujúca a zároveň veľmi dobrá správa. Pretože raky patria k indikátorom čistoty vôd, čiže už to niečo znamená,“ vysvetlil Danilák. „Hoci sme si až doteraz mysleli niečo iné, voda je zjavne vhodným biotopom a dostatočne čistá, že vyhovuje rakom.“

Zemplínska Šírava.

Kôrovce sa do vodnej nádrže vrátili z okolitých potokov, ktoré ju napájali. „Určite zvýšia popularitu nádrže, ľudia sa nebudú báť ísť kúpať. Povedia si: veď je tam rak, je tam čistá voda,“ tvrdí ochranár, ale upozorňuje, že všetky raky sú u nás zákonom chránené a nejaké račie hody ako v minulosti, keď sa vo veľkom chytali do vedier a na ohni opekali, už neprichádzajú do úvahy.

„Ak ho niekto nájde, tak ho treba nechať na pokoji,“ zdôrazňuje Danilák. Ako upozorňuje, hodnota jedného chráneného živočícha je 2 000 eur. Hoci na ne môžu naraziť aj bežní turisti, raky sa väčšinou zdržiavajú na dne a v rôznych skrýšach pod kameňmi.

V Zemplínskej šírave sa raky vyskytovali od začiatku výstavby vodnej plochy. Chemická fabrika neskôr spôsobila úplne vymiznutie kôrovcov. „Nádrž bola naplnená hlavným prítokom riekou Laborec a v nej bola voda čistá. Až kým Chemko nezačalo znečisťovať ovzdušie a na dne Šíravy sa začali usadzovať PCB látky,“ hovorí špičkový entomológ Rudolf Gabzdil.

Až v posledných rokoch po sprísnení kontrol a všeobecne zvýšenom záujme o ochranu prírody na Slovensku sa začala voda postupne zlepšovať. „Chemko začali viac sledovať ochranári a podnik prestal vypúšťať rôzne chemikálie. Raky to zaregistrovali a začali sa vracať,“ uviedol odborník.

Dva druhy

Upozorňuje, že v Šírave sa nenachádza len jeden druh rakov. „Zo severnej strany, ktorú pokrývajú Vihorlatské vrchy, stekajú napríklad z obce Klokočov sýte potoky. Tam sa objavujú raky riečne. Z južnej strany, ako je hrádza, tam sa skôr ukazujú raky bahenné,“ upresnil.

„Rak skalný je tmavší a má oranžovočervené klepetá. Bahenný má zelenohnedú farbu, takú ako vojenské autá. Klepietka má zospodu žlté. A je menší,“ opísal rozdiely medzi dvoma druhmi kôrovcov. Rak skalný potrebuje čistejšiu a viac prekysličenú vodu. „Zatiaľ čo rak bahenný nepotrebuje až takú okysličenú vodu a znáša aj riasy. V podstate nie je až taký náročný, ale takisto je indikátorom čistoty životného prostredia.“

Hoci pozitívny trend návratu živočíchov s klepetami víta, zdôrazňuje, že určite by sme nemali podľahnúť falošnému optimizmu. „Nie je ich viac, ako bolo kedysi, lebo ničoho nie je viac. Úbytok rakov spôsobilo rôzne znečistenie ovzdušia a kyslé dažde, ktoré sa dostávali cez pôdu do potokov a do riek a jazier. Začína sa to zlepšovať, objavujú sa vo väčšom množstve, ich populácie silnejú,“ zhodnotil odborník.

Na snímke je Zemplínska Šírava, deň pred otvorením letnej sezóny 2023. Reportáž o čistej vode v Šírave, kde sa dokonca objavili raky, indikátor čistej vody. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



Trochu paradoxne vyznieva skutočnosť, že aj keď pre raky je voda v Zemplínskej šírave dobrá, ryby z nádrže je už dlhé roky zakázané konzumovať. „U nás majú rybári systém chyť a pusť, lebo úlovky sú nasiaknuté jedovatými PCB látkami z Chemka,“ skonštatoval Gabzdil. V praxi neraz vzniká zvláštna situácia: tá istá ryba chytená v prítoku Laborca je na jedenie vhodná, no ak ju ulovíte v Šírave, už nie je.



Ako je teda možné, že rakom chemikálie neprekážajú, pritom sa v rybách vyskytujú? Odpoveď je prozaická. „PCB látky sa usadzujú dole v bahne, čiže pôsobia napríklad na kaprovité ryby, ktoré sa pohybujú pri dne. Ale voda pri povrchu nie je chemicky znečistená,“ vysvetľuje entomológ. Je to dobrá informácia aj pre turistov. Znamená totiž, že voda je vhodná bez väčších rizík aj na kúpanie.

Stále ohrození

Neďaleko Zemplínskej šíravy je horské jazero Morské oko. To bolo kedysi rajom pre raky, tie však zo svojho prirodzeného prostredia takmer úplne vymizli. „Čo sa týka Morského oka, pred dvadsiatimi rokmi tam stovky sedeli rovno pri hrádzi. Nazbierali ste ich za vedro a išli uvariť na oheň. Potom začali postupne hynúť. Ešte nejaké zostali, ale ich výskyt je vzácny,“ zúfa si Gabzdil, ktorý sa venuje aj hmyzu. Raky sú indikátorom čistoty vody, zatiaľ čo hmyz ovzdušia. „Keď sme boli deti, napríklad lietali desaťtisícky chrústov. Dnes je zázrak, ak nejakého v prírode stretnete. To isté platí pre raky – už nikdy ich nebude toľko ako predtým. Ich stav sa už neobnoví.“

Najväčšie nebezpečenstvo pre kôrovce predstavujú invázne druhy. Zo Spojených štátov sa k nám dostal rak signálny, pruhovaný a mramorový. „Americké raky prenášajú choroby, ktoré zabíjajú naše pôvodné druhy. Živočíchy spoza veľkej mláky sú proti týmto chorobám odolné, no imunitný systém našich rakov ich nepozná a nedokáže s nimi bojovať. Populácia pôvodných račích druhov je preto stále veľmi ohrozená,“ uzavrel.