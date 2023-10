Dangl má k lietadlám a lietaniu blízko.

V nedeľu podvečer sa pri senickej mestskej časti Čáčov zrútilo malé lietadlo, na mieste zahynuli dvaja ľudia. Obeťami nešťastia sú 52-ročný muž a 19-ročný tínedžer. Podľa svedkov jednomotorové lietadlo preletelo ponad obývané domy a vzápätí sa z nezistených príčin zrútilo v tesnej blízkosti oplotenia jedného z domov, uvádza web zahori.sk.

Mysleli si, že padne na ich garáž

„Lietadlo spadlo v blízkosti rodinných domov, medzi poľom a záhradami. Spadlo nejak pred pol siedmou. Môj priateľ bol na dvore a zrazu vidí a hovorí si, že to lietadlo pristane na našu garáž. Avšak, otočilo sa a spadlo nejakých šesť záhrad od nás. Našťastie, tam vtedy nik nebol," povedala mladá svedkyňa, ktorá býva len kúsok od miesta tragédie, pre PLUS JEDEN DEŃ.

Prípad si prevzal senický vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Obhliadka miesta pokračovala v pondelok, okrem polície boli na mieste aj vyšetrovatelia Leteckého úradu ministerstva dopravy. Zrútené lietadlo OM-MIR, typ WT9 Dynamic, patrí firme známeho slovenského moderátora a herca Dana Dangla. Podľa webu tvnoviny.sk bolo dvojmiestne lietadlo vyrobené v Prievidzi firmou Aerospool. Obsahovalo aj záchranný padák, ktorý podľa všetkého obete nestihli použiť.

Známa tvár šoubiznisu má k lietadlám a lietaniu všeobecne blízko, v tejto oblasti sa angažuje už od roku 2013. Aj Danglov profil na sociálnej sieti obsahuje viacero fotiek, kde sa usmieva pri lietadle, či selfie priamo z kokpitu. Aj podľa komentárov pod fotkami je jasné, že herec sa na oblohe cíti ako doma. Danglovi po tragédii z pochopiteľných dôvodov nebolo do reči. „Prepáčte, nie som momentálne v stave sa k tomu vyjadrovať," povedal webu tvnoviny.sk. Deň po tragédii sme sa moderátora pokúšali kontaktovať aj my, no nereagoval.