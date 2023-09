Aj týmto žilo Slovensko posledných sedem dní.

Šokujúca spoveď

V uplynulých dňoch na seba strhla pozornosť poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková. Po ôsmich rokoch vytiahla na svetlo sveta historku ako zo zlého filmu. Veľmi jasne sa rozpamätala, vlastne ona na to nikdy nezabudla, len teraz jej prišlo vhodné o tom prehovoriť, ako ju v roku 2015 nechutne okukávali a obťažovali ochrankári tureckého prezidenta. To všetko priamo v slovenskom Prezidentskom paláci. Vladimíra, vtedy ešte Ledecká, tam pôsobila na pozícii poradkyne hlavy štátu, ktorou bol Andrej Kiska. Celý incident sa vraj odohral počas prijatia tureckého prezidenta, keď po skončení povinností s delegáciou išla do svojej kancelárie. Tam za ňou prišli dvaja tureckí ochrankári, ktorí sa s ňou chceli odfotiť. Keď odmietla, začali ju obchytkávať. Volala o pomoc, na čo zareagoval jej kolega z vedľajšej kancelárie. O všetkom sa dozvedel aj Andrej Kiska, ktorý situácia riešil diplomatickou cestou. Turecká strana však údajne vôbec nereagovala. Tým sa to asi ukončilo. Až doteraz.

Poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková prehovorila, ako ju v roku 2015 nechutne okukávali a obťažovali ochrankári tureckého prezidenta. Zdroj: TASR

Migračná kríza

Už nielen vo Veľkom Krtíši či v Nových Zámkoch. Stovky migrantov sa nachádzajú aj v iných slovenských mestách. Najnovšie v Košiciach, v Prešove, ale aj v ich okolí. Niežeby tam zablúdili či zámerne smerovali, to určite nie, vyviezla ich tam slovenská polícia. Teda časť z nich, aby tak odľahčili nápor na juhu Slovenska. Migranti sa tak ocitli aj na východe, kde ich začali oficiálne registrovať policajti z cudzineckého oddelenia. Muži zákona však ubezpečujú verejnosť, že všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranice, preverujú vo vnútroštátnych a v európskych informačných systémoch. Doteraz zistili, že väčšinu, 96 percent zachytených cudzincov, tvoria štátni príslušníci Sýrie. Nuž, a v zmysle platnej európskej legislatívy sú nevyhostiteľní, pretože v ich rodnej krajine sú vojnové konflikty. Ale inak je všetko v poriadku. Hovoria to nielen policajné hlavy, ale aj poverený premiér Ľudovít Ódor, ktorý občanom odkazuje, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Preto začala pomáhať aj armáda.

Migračnú krízu na juhu Slovenska pomáha Polícii SR zvládať už aj armáda. Zdroj: TASR

Borisove problémy

Konečne! Radostne zvýskol nejeden neprajník predsedu nášho parlamentu Borisa Kollára, keď sa sieťami začalo šíriť nové srdcervúce video jeho ďalšej exmilenky. Lebo, povedzme si úprimne, Barbora Richterová, s ktorou má tento druhý najvyššie postavený ústavný činiteľ dve deti, už začala byť tak trochu nudná. Našťastie sa krátko pred voľbami spamätala aj iná mladá dáma. Táto sa volá Ema Ferusová a celému svetu dala vedieť, ako ju Boris... V podstate všetko možné, ale údajne aj priviedol do druhého stavu. A to hneď dvakrát, lenže ani jedno bábätko jej vraj nedovolil porodiť. Inými slovami, donútil ju ísť na potrat, čo malo pre ňu neblahé následky. Dostala depresie, a tak sa rozhodla, že s pomocou svojho otca známeho nitrianskeho mafiána Ľuboša Ferusa celý príbeh zverejní.



To však vytočilo príkladného otca pätnástich detí. Pozor, toto číslo je iba odhad. Aj Boris Kollár zverejnil akúsi zrejme potajomky vyrobenú nahrávku, na ktorej mu mafiánova dcéra Ema hovorí, že jej diskreditačné služby si za 40-tisíc eur objednal iný Kollár, konkrétne Zoroslav. Na slovenské pomery to už začína byť celkom slušná telenovela. Človeku začína byť aj ľúto, že voľby sú už za dverami.

Mafiánova dcéra Ema na nahrávke Borisa Kollára hovorí, že jej diskreditačné služby si za 40-tisíc eur objednal iný Kollár, konkrétne Zoroslav. Zdroj: archív NMH

Ministrova radosť

S hrdosťou v hlase a radosťou v očiach komentoval náš minister obrany Martin Sklenár aktuálne dianie vo fabrike v americkom meste Greenville v Južnej Karolíne. Usilovní americkí robotníci tam totiž dokončili práce na prvom stíhacom lietadle F-16, ktoré je určené pre Slovensko. Podobných vyrobia pre nás ešte trinásť. Minister Sklenár pri tejto krásnej príležitosti uviedol, že je veľmi rád. Tešil sa z toho, že videl prvé stíhacie lietadlo, ktoré posunie naše vzdušné sily o generácie vpred a spolu s ním aj našu obranyschopnosť. Úplná finalizácia tohto stroja a jeho zalietavanie sa očakávajú v priebehu novembra 2023.