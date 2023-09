Niektorí agresori majú len dvanásť rokov, no chovajú sa horšie, ako starí kriminálnici. Polícia ani súdy ich nevedia zastaviť

Na posledné prázdninové dni Hlohovčanka Monika nerada spomína. Neskorý večer, keď svoje dvanásťročné dieťa na­šla na ulici surovo zbité skupinou tínedžerov, by najradšej vymazala z pamäti. Ale nejde to. Aj po vyše mesiaci každý deň vidí, ako sa syn trápi, ako sa strháva zo sna. „Prestal sa hrávať vonku, stále je rozrušený, výbušný, vystrašený, veľmi sa zmenil,“ hovorí nám nešťastná matka a smutne pozrie na ihrisko. „Sem chodil zakopať si do lopty, teraz sa už odváži len na futbalové tréningy. Šport ho drží nad vodou, ale ani tam nie je sám sebou. Stačí, ak má proti sebe silnejšieho súpera, a doslova zmrzne.“ Doma nevedia, či sa v ňom raz prebudí ten chalan plný života a energie, akého poznali. Skupina agresorov, z ktorých najmladší mal tiež len 12 rokov, mu spôsobila traumu, z ktorej sa nevie spamätať, a podľa psychológov si ju môže niesť aj do dospelosti.

Desivý zážitok

Monika sa v rozhovore vracia k osudnému augustovému večeru, keď syn dlho neprichádzal domov. „Hodinu som mu vyvolávala, no nedvíhal, a keď som konečne začula na druhej strane linky hlas, nebol jeho. Chlapec, ktorý ho sprevádzal, mi oznámil, že Paľko bol zbitý.“ Neskôr sa ukázalo, že „ochotný informátor“ bol jeden z bitkárov, ktorý s kamarátmi hrozbami prinútili Pavla, aby s nimi išiel do lesíka pri Váhu. Tam na neho kričali, udierali ho päsťami do tváre, kopali ho. Útočník uboleného chlapca sprevádzal len preto, aby mal istotu, že bude mlčať. Hrozil, že ak prezradí ich mená, zmlátia ho ešte viac.



Matka doma neobsedela a vydala sa synovi naproti. „Keď som ho našla, bola som v šoku. Zakrvavená tvár plná modrín a podliatin, opuchnuté ústa. Taký pohľad na vlastné dieťa neželám najhoršiemu nepriateľovi. Nechcem… Nechcem o tom hovoriť,“ hovorí zaliata slzami.



Na pohotovosti lekári konštatovali pomliaždeniny, narazené rebrá, poškodenú sliznicu, rany na hlave. „Nevieme, čo s ním bude ďalej. Psychológ radí počkať ešte mesiac-dva, a ak sa nepozbiera, navštíviť ďalších špecialistov,“ uzatvára strápená žena.

Pohár pretiekol

Agresivita mládeže trápi Hlohovec už niekoľko rokov. Pred časom v uliciach mesta operovala skupina tínedžerov, ktorí si náhodne vyberali ľudí, zmlátili ich a videami z incidentu sa chválili na sociálnych sieťach. Ich činnosť sa skončila, až keď 21-ročný vodca počas dňa len niekoľko metrov od brány mestskej polície dokopal štyridsaťročného muža. Členovia jeho školáckeho gangu si incident nakrúcali a ani im nenapadlo zasiahnuť, hoci obeť ležala na zemi v bezvedomí. Dnes je násilník za mrežami, no „aktivity“ jeho nasledovateľov, ktoré neraz skončili vážnymi zraneniami, boli vyhodnotené len ako priestupky.



Situácia sa na rok upokojila, až začiatkom leta opäť zaplavilo sociálne siete video z okolia Hlohovca, kde šestica tínedžerov surovo zmlátila 16-ročného mladíka. Ani tentoraz nechýbala v partii útočníkov kameramanka, aby sa „hrdinovia“ mohli pochváliť kamarátom. Zbitý mladík skončil s pomliaždeninami brušnej dutiny, hrudníka, so zraneniami hlavy, s opuchom spánkov a dodnes navštevuje psychiatričku. V tomto prípade by štrnásťroční a starší útočníci mali čeliť trestnému stíhaniu.



Poslednou kvapkou, po ktorej pretiekol pohár trpezlivosti Hlohovčanov, bola práve bitka 12-ročného Pavla z úvodu článku. Vtedy si sedem nahnevaných otcov malých detí povedalo: „Dosť, ideme do ulíc!“ Facebooková skupina Občianska Patrola, ktorú si z hodiny na hodinu vytvorili, získala v priebehu mesiaca vyše 2 400 členov. Jej zakladatelia každý večer vyrážajú na obchôdzky, aby už k ďalšiemu násiliu nedochádzalo. Peši, autami, na kolobežkách. „Chceme, aby naše ratolesti boli v bezpečí,“ skonštatoval jeden z lídrov tohto dobrovoľníckeho zoskupenia Daniel Strnisko.

Na kontrole

Víkend sa blíži ku koncu, sídliskový detský areál je aj krátko pred zotmením plný drobizgu. „Vidíte ten drevený farebný domček? Ešte prednedávnom ho okupovali hlavne pubescenti holdujúci alkoholu a cigaretám. Odkedy sa robia kontroly, zase plní svoj účel,“ hovorí nám jedna z mamičiek. Opodiaľ skupina chlapov v čiernych tričkách s nápisom Občianska Patrola živo komunikuje s deťmi. Zjavne sa už dobre poznajú. Nakoniec, stretávajú sa pravidelne. „Vždy keď ideme okolo, prehodíme pár slov, pýtame sa, či je všetko v poriadku,“ vysvetľuje nám tridsiatnik Daniel, keď sa spoločne vydáme na malý okruh citlivými miestami Hlohovca. Popri Váhu mierime pod železničný most, kde sa schádzala problémová mládež. Dnes je na zalesnenej ploche pokoj. Len chvíľami sa okolo nás mihne rekreačný bežec či cyklista.



„Na tejto čistinke bili malého Paľka!“ dozvedáme sa. „Podľa našich informácií už je jeden z útočníkov v reedukačnom ústave a niektorým rodičom hrozia podmienečné tresty.“ O kus ďalej je športová zóna a za ňou skejtpark. Aj v jeho blízkosti dochádzalo ku škaredým šarvátkam. „Vlani tam skupina mladíkov skopala študenta, ktorý sa vracal zo školy,“ hovoria nám naši sprievodcovia. „A stále sa tu potuluje počerný chlapec, ktorý sa vyhráža deťom a oberá ich o peniaze. To sa, mimochodom, deje na viacerých miestach, hlavne pri obchodných centrách. Už poznáme tváre páchateľov, vieme ich mená aj odkiaľ sú, len sa nám nedarí prichytiť ich pri čine.“



Presúvame sa autami i pešo, oslovujeme rodičov, ktorí so svojimi potomkami využívajú posledné lúče slnka. Zhodne vyjadrujú spokojnosť, že sa v ich meste tvorí akási občianska spoločnosť a ľudia prestávajú byť ľahostajní.

Stačí tak málo

Myslí si to i Daniel. „V minulosti, keď robila mládež neporiadok, mlátili sa a hulákali do noci, obyvatelia radšej zavreli okná a ďalej to neriešili. Teraz nám napíšu do skupiny a my sme na mieste za pár minút alebo sami to dajú do poriadku. Presne to bol aj náš zámer – aby sa tá letargia skončila, aby si ľudia všímali, čo sa okolo nich deje. Dnes už máme takto pokryté prakticky celé mesto.“



Ako pokračuje, situácia sa zlepšuje, ale nie je ideálna. Do správ denne dostávajú informácie o tom, čo sa v meste deje. Popri malých vydieračoch sa napríklad v parkoch pre najmenších objavujú organizátori ilegálnych zápasov. „Jeden pochádza z neprispôsobivého prostredia a vyhráža sa deťom, že ak sa nezačnú navzájom tĺcť, zmláti ich on. Keď sme sa s ním pokúsili porozprávať, utekal tak, že sme ho nevedeli dobehnúť ani bicyklom. Ale účel to splnilo. Už sa neukázal.“ Ďalší zhruba 15-ročný mladík zase drobcom za bitky platí. Presnejšie tomu, kto „boj“ vyhrá. „Akoby sme tu mali nejaký Minioktagon. Je to syn miestneho podnikateľa, ktorý má priveľké vreckové a nevie, čo so sebou. Chystám sa dohovoriť jeho otcovi, ale ako som zachytil, sám si s ním nevie poradiť.“

Žiadne násilie

Daniel a jeho kolega Tomáš Hunka zdôrazňujú, že všetko robia v medziach zákona a fyzickým zákrokom sa dôsledne vyhýbajú. „Naším cieľom nie je biť tie deti, len im dávame najavo, že už nie sú bez dozoru. A verte, ono sa to medzi nimi veľmi rýchlo rozšírilo,“ tvrdia zhodne. „Aj keď sme minule upokojovali pouličnú roztržku medzi pätnásťročnými chlapcami, stačilo dôrazné napomenutie,“ dodáva Tomáš s tým, že keby sa útok obrátil proti nim, majú právo využiť nutnú sebaobranu. „K tomu zatiaľ ani raz nedošlo. Veď v drvivej väčšine ide o desať- až dvanásťročných výrastkov.“ Dodá, že počas prázdnin neraz zostali v nemom úžase, keď skupiny maloletých stretávali aj o tretej ráno.



Hoci majú s príslušníkmi mestskej i štátnej polície dobré vzťahy a s viacerými sa poznajú, mesto sa k Občianskej Patrole nehlási (do uzávierky neodpovedali ani na naše otázky). „Možno je to tak dobre. Nechceme, aby nás dirigovali,“ povie Daniel. „Ideme vlastnou cestou, všetko si financujeme sami a fungujeme na dobrovoľníckej báze. Prioritou pre nás je, aby sa naše deti a manželky cítili v meste bezpečne a aby sme sa nemuseli strachovať, že sa raz vrátia domov s modrinami.“

Každá ruka dobrá

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová legalitu Občianskej Patroly potvrdila. „Každá iniciatíva zvyšuje bezpečnosť občanov v danom meste,“ vysvetľuje vo svojej reakcii. „Zákon hovorí, že obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže ktokoľvek.“ Zároveň pripomína, že každá osoba sa môže primerane brániť, nesmie však vzniknúť väčšia ujma, ako hrozila útokom. V prípade mladistvých útočníkov a detí odporúča ihneď volať hliadku.



Za posledný rok zaznamenali ochrancovia zákona v „Meste ruží“ štyri prípady násilia zo strany mládeže. V uliciach preto zvýšili počet policajtov, komunikujú s mestskými strážnikmi i členmi Občianskej Patroly. „V rámci výkonu služby sú kontrolované miesta, kde sa skupiny mladých najviac pohybujú. V preventívnej oblasti spolupracujeme s mestom a so školou, ktorú navštevuje problematická skupina detí.“ Augustovú bitku maloletého Pavla odmietla komentovať, pretože prípad je stále v štádiu vyšetrovania.

Za každú cenu

Hlohovec nie je jediné mesto, kde dochádza k násiliu zo strany tínedžerov. Stačí si spomenúť na beštiálne zbitú žiačku základnej školy v Miloslavove, rôzne potýčky medzi chlapcami a dievčatami v areáloch škôl, pästnú výmenu názorov dievčat v Žiari nad Hronom, útok skupiny mladíkov na študenta vo Veľkom Krtíši a mnoho ďalších konfliktov, ktoré sa neraz objavia aj na sociálnych sieťach. Sú tieto prípady vďaka mobilným telefónom a internetu len viditeľnejšie alebo nedospelých agresorov skutočne pribúda?



„Problém rastie desiatky rokov, v školách chýbajú psychológovia, učitelia sú preťažení a nerešpektovaní,“ reaguje na naše otázky psychologička Dagmar Cakova. „Tie deti sú len obrazom našej spoločnosti a doby, v ktorej žijeme.“



Mnohé už dostatočne nevnímajú rozdiel medzi dobrom a zlom, chýba im empatia, násilie u nich nevyvoláva silnejšie emócie. Príčin je podľa odborníčky celý zoznam a bezpochyby k nim patria nedostatočné alebo nulové riešenie šikanovania v školských zariadeniach, podceňovanie problémov žiakov, nezáujem rodičov o aktivity potomkov mimo domova či nahrádzanie lásky a pozornosti peniazmi.



Tak si pozornosť zabezpečujú inde. V partii, na ulici, na internete. „Vo svojej praxi vnímam aj u maloletých zvýšený počet úzkostných porúch, panických stavov, fóbií, strach zo sociálnej izolácie či opustenosti. Deti majú silnú potrebu niekam patriť, zapadnúť, mať kamarátov, ktorí ich uznávajú. Zachádza to tak ďaleko, že pijú či fajčia len preto, že to robia ostatní, zapoja sa do násilností, s ktorými možno nesúhlasia, aby neboli vyradené z kolektívu a samy sa nestali terčom útokov bývalých kamarátov.“

Pritom si azda ani neuvedomujú, koľko zla môžu násilným presadzovaním sa spôsobiť. „S traumami po pouličných bitkách sa vyrovnávajú ich obete veľmi ťažko, často sa to plnohodnotne nepodarí ani s pomocou odborníkov a nesú si ich až do dospelosti. Trpia posttraumatickou poruchou, majú depresie, stavy úzkosti, migrény, pocity poníženia, neraz sa stávajú uzavretými a strácajú schopnosť zaradiť sa do kolektívu. V extrémnych prípadoch sa to môže skončiť i samovraždou,“ uzatvára psychologička.