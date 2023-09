Marcinkovú dobehla trauma spred niekoľkých rokov.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (32) znova zažíva traumy z minulosti. Počas rozhovoru v Na Gauči s Nasklee ju influencerka Petra Dzvoníková vyzvala, aby bližšie vysvetlila niečo, čo členka poslaneckého klubu SaS a predsedníčka výboru pre európske záležitosti kedysi označila ako svoj najhorší zážitok počas práce pre bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku. Marcinková tak opísala skúsenosť z čias, keď pracovala v bratislavskom prezidentskom paláci. V tom čase mala na starosti regionálnu, no aj zahraničnú či ekonomickú agendu prezidenta.

Zachránil ju krik a kolega

V marci 2015 Kiska privítal na Slovensku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Marcinková tvrdí, že jeho ochrankári si našli cestu až do jej kancelárie. „Dvaja ochrankári tureckého prezidenta počas návštevy v prezidentskom paláci “zablúdili” až do mojej kancelárie, kde som bola sama. Tvárili sa, že si chcú so mnou urobiť fotku. Odmietla som. Oni sa nedali odbiť, išli za mnou a nepríjemne sa ma dotýkali, až som začala kričať. Vybehol za mnou môj vtedajší nadriadený Pavel Sibyla, ktorý mal kanceláriu vedľa. Incident prerušil, našťastie, oni odišli preč a on so mnou ostal v kancelárii, kým bolo potrebné, aby som sa upokojila," spomína saskárka s tým, že ochrankári sa jej snažili zakryť ústa rukou, aby nemohla kričať o pomoc. Podľa nej išlo o premyslený útok, keďže v tej časti paláca sa nenachádzajú žiadne bezpečnostné kamery.

„Bolo to pre mňa mimoriadne nepríjemné, privodilo mi to strachy, ktoré ma neskôr obmedzovali v práci aj v dôvere k mužským zahraničným kolegom," zverila sa politička v podcaste. Tvrdí, že ochrankári na ňu hádzali nepríjemné pohľady už pri jednom z predchádzajúcich rokovaní, na ktorom sa nakrátko mihla. „Všimla som si tie pohľady, zažila som to aj v Mexiku a Čile. Bola som tam jediná blondína. Bolo to nepríjemné, ako vás očumovali niektorí páni. Cítili ste, že to nebol úprimný prajný pohľad," vysvetlila. „Takýto zážitok mám v živote iba jeden a paradoxne z prostredia, ktoré je najviac strážené, kde sú všade kamery," skonštatovala Marcinková.

O útoku však Marcinková pomlčala, Kiskovi nahlásili sexuálne obťažovanie kolegovia. Jej slová potvrdili spomínaný záchranca Sibyla aj Kiska. Slovenský exprezident uviedol, že celú záležitosť riešil oficiálne, Erdoganovi poslal diplomatickou cestou sťažnosť na chovanie tureckých ochrankárov, no žiadna odpoveď neprišla.

Nechcela to nikomu vešať na nos

K udalosti sa vrátila aj na sociálnej sieti. „Od rána na mňa vyskakujú články o mojej 7-8 rokov starej udalosti, ktorá je pre mňa mimoriadne nepríjemná. Zaskočilo ma už to, keď sa ma na to spýtala petush.nasklee v podcaste, ale bol to uvoľnený rozhovor, máme priateľský vzťah, tak som nedbala o tom hovoriť," napísala s tým, že sa jej nepáči, ako to novinári ďalej rozpitvávali. „Ak by som to chcela novinárom vešať na nos, urobím to sama, viacerých poznám, zásadné je, že som nechcela. Od rána ma bolí hlava, ako to vidím odvšadiaľ na mňa vyskakovať, lebo mám pocit, akoby som to celé zažila včera a nie pred 8 rokmi a fakt sa mi k tomu nechce vracať," podotkla s tým, že v tom duchu to tlmočila aj médiám. „Slušne som odpovedala, že to nechcem komentovať a hovoriť o tom. Ani odpovedať na otázky. Povedala som, že sa to stalo pred 8 rokmi, bola v pozícii úradníčky, a že vtedy to nikoho nezaujímalo, nech to neotvárajú teraz. Samozrejme o tom napísali dvojstranový text," uviedla Marcinková. Podotkla, že zatiaľ čo „oni majú senzáciu na titulku", pre ňu to znamená „obnovenú traumu, ktorá ju znova dobehla".