Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu diplomacie je v záujme všetkých, aby sa vojna na Ukrajine čo najrýchlejšie skončila, no nie za každých okolností.

Martin Klus pôsobil dva roky vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí. Po nezhodách v strane SaS sa stal nezávislým poslancom. V blížiacich sa predčasných parlamentných voľbách bude kandidovať za hnutie Sme rodina.

Španielsko prevzalo prvého júla v Rade Európy rotujúce predsedníctvo. Tamojší premiér Pedro Sánchez osobne navštívil Kyjev, kde prisľúbil ďalšiu finančnú podporu Ukrajine. Dokedy sa dá ešte týmto spôsobom viesť konflikt na Ukrajine?

Verím, tomu, že už iba krátko. Môže sa to skončiť vojenským víťazstvom Ukrajiny, čo sa ale nepredpokladá. Na druhej strane, ak sa prezident Vladimír Putin rozhodne ukončiť vojnu, môže to urobiť aj zajtra. Stačí sa len stiahnuť z územia Ukrajiny.

Aký má dôvod, aby to urobil?

No veď toto. Problém je v tom, že to zašlo príliš ďaleko. Na konci dňa ale budú musieť skončiť pri rokovacom stole, no nie je jedno za akých okolností. Preto je dobré, že Európska únia aj Spojené štáty naďalej Ukrajinu podporujú. Ak bude Ukrajina silná, aj jej vyjednávacia pozícia bude omnoho silnejšia. Ak by sa Putinovi podarilo do troch dní obsadiť Kyjev, tak ako plánoval, aj geopolitická mapa by už bola v súčasnosti iná.

Európsku úniu čaká veľká transformácia. Prechod k zelenej ekonomike, vyrovnávanie sociálnych rozdielov, ale aj zlepšenie povesti samotnej únie. Sú to finančne náročné projekty. Nebudú peniaze, ktoré EÚ posiela na Ukrajinu pri ich financovaní chýbať?

Možno iba čiastočne. Nie sú to zase také sumy, aby mali dosah na to, kam sa má Európska únia strategicky uberať. Španielske predsedníctvo je ale potrebné vnímať aj v kontexte, že v Španielsku sú voľby a blížime sa aj k tým európskym. Začínajú sa už teda otvárať témy, na ktoré podstatne viac počúvajú voliči, pretože perspektívni europoslanci musia prísť s nejakou agendou.

Čo je dôležité pre nás?

To podstatné pre mňa a hlavne pre Slovensko je téma rozširovania, pretože ide aj o krajiny v bezprostrednom susedstve. Európska únia je mierový projekt a teda čím viac dá perspektívy krajinám v našom susedstve, tým viac máme šancu lepšej prosperity aj u nás.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vyjadrila, že by sa prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom mali začať čo najskôr. Je to v prípade Ukrajiny bezpečné?

Vidíme na prípade krajín západného Balkánu, že tie rokovania môžu trvať niekoľko rokov, ba až desaťročí. Ale začať treba. Napríklad, aby sa nám tie krajiny legislatívne približovali, čo je dobré aj pre nás. Môže sa zvyšovať miera obchodu a tým pádom aj životná úroveň na Ukrajine. Je to nástroj tzv. mäkkej diplomacie.

Ak niektoré naše politické strany hovoria o rýchlom vstupe Ukrajiny do Európskej únie a stavajú na tom predvolebnú kampaň, je to iba rétorika?

Určite áno. Bavíme sa o desaťročí a viac. Jednak preto, že je tam stále horúci otvorený konflikt, ale ani samotná ukrajinská ekonomika ešte nie je na vstup pripravená. U nás to bolo plus mínus päť rokov, v tomto prípade to môže byť desať a viac rokov.

