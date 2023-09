Podnikateľ Stanislav Teleky (†53) vyvraždil svoju rodinu a potom si siahol aj na svoj život. Strelnú zbraň však použil iba na seba. Z detailov toho, akým spôsobom zniesol zo sveta svojich najbližších, behajú zimomriavky po chrbte!

Predtým, než zabil seba, pomohol na druhý svet svojim dvom deťom Zuzanke (†14), Martinkovi (†12) a manželke Erike (†44). Po tomto beštiálnom skutku odborník na informatiku Stanislav Teleky (†53) z Michaloviec zavolal svojmu bratovi a oznámil mu, aký diabolský skutok vykonal. Následne vymazal všetky ich profily na sociálnej sieti, zmazal elektronické stopy a po troch dňoch sediac za pracovným stolom si strelil do hlavy. Píše Ingrid Timková pre Plus JEDEN DEŇ.

Nepochopiteľný hrôzostrašný čin Stanislava Telekyho (†53) z Michaloviec bol dlho zahalený tajomstvom. Polícia podrobnosti neuvádzala. A ani teraz, keď už bolo ukončené znalecké dokazovanie týkajúce sa príčiny smrti usmrtených osôb. "V tomto štádiu trestného konania však nie je možné tieto zverejniť či poskytnúť bližšie údaje,” informoval hovorca košickej prokuratúry Peter Koromház.

Nám sa však podarilo zistiť podrobnosti toho, ako Stano zavraždil svoje krásne dve deti a manželku. Detaily jeho desivého skutku sú hrôzostrašné. Ako dokázal toto urobiť? Nezastrelil ich a ani sa nenašli stopy po škrtení. Akým spôsobom ich teda vypoklonkoval na druhý svet?

Kedysi úspešný podnikateľ Stanislav Teleky (†53), ktorému sa prestalo dariť, v nedeľu 15. januára tohto roku siahol na život svojich vlastných krásnych detí Zuzanky (†14) a Martinka (†12) a zavraždil aj svoju manželku Eriku (†44). Nad sebou váhal ešte dva dni a v utorok popoludní sa vo svojej pracovni v byte na michalovskom sídlisku zastrelil legálne držanou zbraňou. Jeho brutálny čin šokoval celé Slovensko, no susedia vraveli, že jeho správanie v ostatnom období nič dobré neveštilo.

Keď na miesto činu prišli policajti, ktorých zalarmoval Stanov brat, pri prahu dverí našli list a kľúče od bytu. Vošli dnu a naskytol sa im príšerný pohľad. Deti a Eriku našli v spálni na posteli prikrytých paplónmi a bez známok života. Nebohý Stano sedel v kresle v pracovni s rukami v lone a vedľa neho bola pištoľ, ktorou sa zastrelil. Na stole boli ohorky cigariet, ktorými sa zrejme snažil upokojiť, hoci bol nefajčiarom.

Zuzanku, Martinka a Eriku pochovali za účasti množstva smútočných hostí v rodisku nebohej ženy v Ladomírovej pri Svidníku. Stana uložili do hrobu jeho rodičov v Michalovciach, na utajovaný pohreb, ktorý organizoval syn jeho krstnej mamy, prišlo iba osem ľudí. Dokonca chýbali aj jeho bratia, ktorí žijú v zahraničí. No podľa našich informácií na Slovensko pricestovali a počas pohrebu sedeli v aute na parkovisku pred domom smútku.

Stano mal ešte dvoch bratov, on bol najstarší. V mladosti prišli o rodičov, s bratmi nevychádzal a tak sa naučil žiť samotársky. Bol majiteľom firmy, ktorá poskytovala internetové služby, no prestalo sa mu dariť a tak svoj podiel predal. Podľa niektorých zdrojov mal finančné problémy.

Podľa psychiatričky Danice Caisovej musel byť Stano v ťažkom duševnom rozpoložení a nevidel iné východisko zo svojej životnej situácie. Preto v nesprávnom úsudku spriadol desivý plán. “Jeho deti a žena boli milí a príjemní ľudia, vždy sa ozvali, porozprávali sa. No v jeho prítomnosti boli strnulí, ani sa neozvali, akoby sa ho večne báli. A on bol stále zachmúrený, pôsobil ustavične nervóznym dojmom,” vravia susedia rodiny.

S Erikou sa spoznali počas pracovného pobytu v Amerike. No keď sa vrátili žiť na Slovensko, svojej žene bránil v udržiavaní rodinných vzťahov a preferoval život iba vo štvorici. Aj preto kňaz na pohrebe Eriky a detí zdôrazňoval to, že nikto a ani vlastná rodina nemôže byť dôvodom na to, aby sme sa oddialili od svojich rodičov. “Teraz sa nám skladá mozaika. Musel byť hrozne manipulatívny, čomu nasvedčujú aj svedectvá susedov. Nevedeli sme si predstaviť, prečo sa Erika nekontaktuje s rodičmi. Oni tým hrozne trpeli. Teraz sme sa dozvedeli, čo urobil Stano pred desivým skutkom a ako všetko naplánoval. Toto všetko mu muselo trvať niekoľko dní,” prezradil príbuzný z Erikinej strany.

Stanislav pred dokonaním svojho činu nielenže vymazal všetky elektronické stopy svojej rodiny, všetky fotografie či odstránil ich profily zo sociálnych sietí.

Stano bol odborníkom v IT oblasti, pred hrozným skutkom vymazal všetky elektronické stopy svojej rodiny, fotografie, odstránil ich profily zo sociálnych sietí. “Bol manipulátor, musel mať ich prístupové kódy. Po pohrebe sme sa dozvedeli, že predtým, než svoj diabolský plán dokonal, poslal mejlom nielen svoje fotky a detí jednému zo svojich bratovi žijúcich v zahraničí, ale aj všetky dokumenty rodiny,” prezradil Erikin príbuzný.