Vyrútil sa na neho medveď, no vďaka hrdinskej reakcii mamy vyviazol. Mladíkovi poranila šelma pazúrom aj vnútornú časť úst. O tri dni prišiel medveď na farmu znova. Po tom, už otcovi Kristiána (20) došla trpezlivosť.

Okamih, ktorý si bude pamätať do konca života, aj keby naň najradšej zabudol. Dvadsaťročný Kristián pomáha rodičom na farme od detstva. Skoré vstávanie a množstvo práce okolo hospodárskych zvierat mu neprekážajú, no jeho bežnú rutinu narušil hrôzostrašný zážitok. Popri tom, ako viedol kone na pašu, na neho zaútočila naša najväčšia šelma.



„Všetko sa to zomlelo v takej rýchlosti, že celú situáciu si ani poriadne nepamätám, pamätám si len útržky,“ vracia sa k desivým chvíľam stretnutia s medveďom Kristián.

Tvárou proti tlame

Na farme v obci Háj neďaleko Turčianskych Teplíc chovajú kravy, kone aj ovce. Práca na rodinnom hospodárstve sa delí medzi všetkých členov rodiny. Kristián sa v osudné ráno vybral s poníkom za farmu na lúku, kde majú zvieratá dostatok priestoru na pohyb aj trávy na spásanie. Nedostal sa však ani za bránu a jeho plány prerušil votrelec, ktorý sa skrýval v húštine len pár metrov od maštale.

„Z trávy na mňa vyskočil medveď. Postavil sa na zadné laby a napadol ma. Začal ma hrýzť a driapať pazúrmi. Inštinktívne som si chránil tvár rukami, kde mám najväčšie zranenia,“ opisuje situáciu mladík. Medveď mu poranil tvár. Ostrý pazúr mu strčil aj do úst a poškriabal mu vnútornú stranu líc. Našťastie bola nablízku jeho mama.



„Každé ráno vypúšťa kone do výbehov dcéra sama. Neviem, či to bola zhoda náhod alebo nejaké nutkanie, ale vtedy som išla ja so synom. Vybehol na nás medveď. Absolútne nejavil snahu o únik a automaticky napadol syna,“ vraví štyridsaťjedenročná Michaela, ktorá v sekunde zakročila. „Zdrapila som vidly a snažila som sa zviera bodať. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo vidly sa odeň odrážali ako od gumy. Ratovala som však svojho syna, na nič iné som nemyslela. Keď vám mám pravdu povedať, ani neviem, čo sa dialo ani ako dlho to vlastne trvalo,“ približuje svoje konanie farmárka a ukazuje nám, že v zápale boja sa ulomil jeden zub na vidlách. „Potom už medveď zostal chrčať a ležať v tráve. Nezisťovala som však, či je mŕtvy. So synom sme to využili a utiekli do bezpečia.“

Kristiánovi zviera spôsobilo na ruke sedemnásť rán. Zdravotníci mu obe končatiny museli sterilizovať a zafačovať. Pichli mu aj vakcínu proti besnote. „Bol som v takom šoku, že až keď som ležal v nemocnici, naplno som si uvedomil, čo sa vlastne stalo.“

Kto je Michaela Sedlačková  má 41 rokov  je matka dvoch detí  vyštudovala zoológiu  fyzickú kondíciu si udržuje vďaka canicrossu (beh so psom pomocou vôdzky na dlhé trate) a jazde na koni  pracuje na rodinnej farme

Kedy sa začne niečo diať

Na miesto bol okamžite privolaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý mal v prípade kontaktu povolenie na odstrel. Nepodarilo sa mu ho však nájsť a v pátraní preto pokračoval aj cez víkend.



„Hľadali sme ho tri dni aj so špeciálne vycvičenými psami, ale nenašli sme ho. Ani stopy po krvi, tak­že aj keď medveď dostal zásah vidlami, nebola to preň veľká rana. Možno ako keď človeka pichnete ihlou. V hľadaní už nepokračujeme a na mieste sme zanechali fotopasce,“ informoval vedúci zásahového tímu Západ Marek Veverica.



Minister životného prostredia sa krátko po incidente spojil s rodinou poraneného mladého muža a vyjadril ľútosť nad celou situáciou. „V tejto chvíli je najdôležitejšie, že mladý muž je mimo ohrozenia,“ zdôraznil minister Milan Chrenko.



V obci však problémy s medveďmi mali už aj niekoľko dní pred útokom na mladíka. Jedného videli pri cintoríne a dokonca neďaleko materskej školy. „Musel som riešiť, aby deti ani nevychádzali. Aj keď je pekné počasie, musia byť dnu. Ale to nikomu hore neprekáža, deti nech sú zavreté, hlavne že medvede behajú,“ hovorí starosta obce Háj Rastislav Lejtrich. Medvede v Turci sú podľa neho premnožené a problémy s nimi majú dlhodobo. „Informoval som oddelenie životného prostredia okresného úradu a zásahový tím. Urobil som reláciu v miestnom rozhlase, aby si dávali ľudia pozor pri prechádzkach,“ uviedol starosta.

Spokojný s reakciou úradov nie je. „Ja som rodák odtiaľto a v živote som si nepomyslel, že nám medveď bude behať po obci. Situácia je kritická a kompetentní-nekompetentní na ministerstve musia asi sami zažiť, aby sa im to stalo v rodine. Potom sa začne niečo diať,“ nedával si servítku pred ústa.

Zabité ovce, kozy, teľatá

Ešte nahnevanejší je Martin Sedlačko, otec napadnutého Kristiána. Medvede mu za posledné roky zabili desiatky oviec, kôz a teliat, no nikto to doteraz nechcel riešiť. „Len za krátky čas, čo sme opravovali maštaľ a kravy museli byť vonku, sme prišli o šestnásť teliat. Ale tých strát je oveľa viac. Minimálne päťdesiat nocí do roka musíme chodiť v noci von, lebo na pasienkoch nám plašia medvede jalovice. To je jedno, či je jedna hodina alebo päť hodín. Musíme všetci vstať, ísť dobytok vyduriť či opraviť oplôtok. Je to choré,“ rozčuľuje sa roľník.



Dodáva, že na družstve má veľa inej roboty, no divým zvieratám nedobrovoľne venuje množstvo času on aj celá jeho rodina. „My musíme robiť a nie venovať sa medveďom. My nie sme mimovládka, ktorá len berie za to peniaze. Ale keď je trošku času pri práci, tak medvede sledujeme, aby sme vedeli, kde psa uviazať a podobne,“ vysvetľuje Martin. Tvrdí, že sedem rokov ministerstvo ignorovalo jeho žiadosti o náhradu škôd spôsobených medveďom na hospodárskych zvieratách.



Hnevá ho aj to, že keď pred dvoma rokmi zorganizoval konferenciu o problémoch s medveďmi, envirorezort jeho pozvánku odmietol. „Vtedy som sa pýtal, či čakáme, kedy medveď zabije prvé dieťa. Nečakal som však, že to dieťa bude moje, ktoré napadne v našom regióne.“



Kristiánov otec si nevie predstaviť, že by žil v krajine bez medveďov, ale súčasná ochrana týchto zvierat je už podľa neho za hranicou rozumu. Kristián už je z najhoršieho von, no nepríjemný pocit, že by sa situácia mohla zopakovať, nikoho v rodine neopúšťa.



„Zatiaľ, chvalabohu, nemám nočné mory, ale to je asi vďaka liekom na spanie, ktoré mi predpísali doktori,“ zhodnotil Kristián. Zdá sa však, že stretnutia so šelmou sa ešte neskončili. Na farmu v Háji totiž zavítal medveď v noci aj na tretí deň od útoku. A znovu ho zbadal mladík. Tentokrát však k ataku neprišlo a medveď ušiel do lesa.

Koniec pochopenia

Kristiánovmu otcovi však už došla trpezlivosť a o deň na to vyhlásil, že so žiadnym medveďom v areáli jeho družstva už nebude mať zľutovanie. Poľnohospodár zdôvodnil, že pre nečinnosť kompetentných orgánov, si zobral bezpečnosť svojich blízkych do vlastných rúk. Vraví, že všetky medvede, ktoré prekročia jeho pozemok, budú mŕtve.

„Je jedno, či je chránený. Bude mŕtvy a je nepodstatné, aké následky si ponesiem. Moja rodina nebude ohrozovaná. Každý jeden bude zabitý,“ povedal rozhodne Martin Sedlačko.

Na farmu ho prišli podporiť aj poľnohospodári, ktorí vyzvali envirorezort a agrorezort, aby už situáciu začali riešiť. Ak tak nespravia, sú pripravení podniknúť protestné akcie.



„Medvede na Slovensku sú premnožené. Poľnohospodári sú momentálne v plnej sezóne, nielen v horských oblastiach, ale aj v nížinách, kde už tiež máme medvede. Poľnohospodári nechodia do práce o 10.00 h a nechodia z nej o 17.00 h, vstávajú skoro ráno, keď sú zvieratá vo svojej aktívnej fáze, a chodia z práce neskoro večer," vyhlásil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Emil Macho.