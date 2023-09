Ničivý požiar zničil v Banskej Štiavnici v marci až sedem budov.

V Banskej Štiavnici Emília spolu so sestrou Magdou prežili detstvo a mladosť. Banícke mesto v marci zasiahol obrovský požiar, ktorý poškodil až sedem budov v historickom centre. Medzi nimi Banku lásky, ku ktorej má herečka bytostne blízko. Na poschodí budovy visel obraz, na ktorom bola vyobrazená ako matka Sládkovičovej Maríny.

„Je to naozaj hrozné. Ani to nešťastie nemôžem komentovať, pretože aj mne horí duša. Banka lásky bola záležitosť aj môjho srdca, pri mnohých veciach som pomáhala. Musíme dúfať, že to vezmú do správnych rúk a začnú čo najskôr s renováciou. Päťdesiat rokov trvalo, kým sa Štiavnica vytiahla z popola, a teraz toto,“ vyznala sa nám Emília bezprostredne po tragédii. Myšlienky jej v tom čase zahalila skepsa a nádej na rýchlu rekonštrukciu historických budov videla v čiernych farbách. „To, čo sa udialo, je strašná vec. Hádam sa im to podarí zrenovovať, no ja sa už toho nedožijem,“ doplnila zúfalo.

Už tam nenaprší

Päť mesiacov po vyčíňaní plameňov je už naladená optimistickejšie a jej srdce znova pookrialo. Progres obnovy kultúrnych pamiatok jej pri poslednej návšteve milovaného mesta ihneď zlepšil náladu. „Bola som si teraz pozrieť tú Štiavnicu a som neskutočne šťastná – všetky tie zhorené domy sú už aspoň čiastočne zastrešené. Takže aspoň do nich už nenaprší,“ vraví žena, ktorá sa angažuje aj v obnove zhorených budov starobylého mesta. „Aj na tej Eleuzíne je už hotová strecha. No poviem vám pravdu, keď som to videla, tešila som sa ako malé decko, že predsa len sa to zachráni.“