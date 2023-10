V nedeľu podvečer polícia informovala o tragickej udalosti, ku ktorej došlo v meste Senicav blízkosti rodinných domov. V miestnej časti Čáčov tu spadlo malé lietadlo, v ktorom sedeli dvaja muži. Obidvaja na mieste zahynuli.

Lietadlo spadlo v podvečerných hodinách pri mlyne v miestnej časti Čáčov. Podľa svedkov udalosti malo jednomotorové lietadlo OM-MIR, typ WT9 Dynamic preletieť ponad obývané domy a vzápätí sa z nezistených príčin zrútiť v tesnej blízkosti oplotenia jedného z domov. O tragédii informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Píše Kristina Mindaková a Mirtil Lépesová pre Plus JEDEN DEŇ.

"Obhliadka miesta činu pokračovala z technických dôvodov aj v pondelok od skorého rána. Na mieste udalosti boli okrem policajných vyšetrovateľov aj vyšetrovatelia Leteckého úradu Ministerstva dopravy SR," doplnila. Žiaľ, na mieste zomrela dvojčlenná posádka - muži vo veku 52 a 19 rokov. Tým mladším bol Pavol, ktorý lietadlá miloval. Blízki sa nedokážu s touto tragédiou zmieriť.

“Pali… Nechce sa mi tomu veriť a stale dúfam že to nie je pravda. No budeme sa musieť nielen ja, ale všetci zmieriť s tým, že si nás opustil pri tom, čo si najviac miloval… bol si ambiciózny a cieľavedomý a dokazoval si nám to stále… bola to tvoja náplň do života, tvoja vášeň a každého si rád privítal s úsmevom na letisku, za čo ti dakujem. Pretože vďaka tebe som si aj ja mohla splniť sny. Videla som svet z oblakov s tebou a bolo to krásne, teraz dúfam, že ten svet uvidíš ešte krajší. Ďakujeme ti za všetko. Bol si veľmi dobrý človek. Dúfame, že ti hore bude lepšie, tak ako si to mal predsa rád,” odkázala Palimu kamarátka Natália.

Mladá žena, ktorá býva len kúsok od miesta, kde k tragédii došlo, prezradila, čo sa v osudný večer stalo. "Lietadlo spadlo v blízkosti rodinných domov, medzi poľom a záhradami. Spadlo nejak pred pol siedmou. Môj priateľ bol na dvore a zrazu vidí a hovorí si, že to lietadlo pristane na našu garáž. Avšak, otočilo sa a spadlo nejakých šesť záhrad od nás. Našťastie tam vtedy nik nebol," povedala nám.

"Včera sme sa s priateľom bavili o tom, že veľa lietadiel letí stále nad domami, nie len našim. Že ešte, aby sa nestalo nejaké nešťastie. A bum, našťastie nespadlo na dom, ale mohlo," doplnila. Ako informoval tvnoviny.sk, podľa zoznamu lietadiel Dopravného úradu patrí lietadlo firme slovenského herca a moderátora Daniela Dangla, ktorý sa vyjadrovať nechcel.

„Prepáčte, nie som momentálne v stave sa k tomu vyjadrovať,“ uviedol pre tvnoviny.sk. Podľa portálu išlo o dvojmiestne lietadlo vyrobené v Prievidzi firmou Aerospool, konkrétne model WT9 Dynamic. Jeho súčasťou je aj záchranný padák, ktorý podľa všetkého obete nestihli vystreliť. Prípad vyšetruje senická polícia, ktorá začala vo veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.