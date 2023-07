Po týždňovom pôste prišla na rad rastlinná strava. Sedem júlových dní len na surových vegánskych pokrmoch vyskúšal na vlastnej koži náš redaktor.

Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Výrok gréckeho filozofa Hérakleita z Efezu však chápeme úplne zle. Neznamená totiž, že dvakrát nezopakujeme tú istú chybu, ale presný opak. Ak druhýkrát spravíme niečo, čo sme už predtým urobili, bude to celkom iná skúsenosť. Rieka totiž stále mení tok a mení sa aj človek, ktorý do nej vstupuje. Posilnený myšlienkami antického velikána som sa teda opäť vrhol do drastickej týždňovej diéty a krutého odriekania. Prvý pokus totiž dopadol neslávne, tak ako ma varovali.

Nový cieľ

Koncom júna som sa rozhodol, že na svojom tele vykonám experiment. Články na internete, ale aj rôzne publikácie všakovakých expertov sľubovali, že po sedemdňovom pôste iba o vode nielen rapídne schudnem, ale bude to mať aj blahodarný vplyv na môj organizmus. Telo sa vraj počas hladovania malo zbaviť škodlivín a naštartovať v sebe proces očisty. Posledné tvrdenie nie je podľa odborníka na stravovanie podporené vedeckým výskumom a dátami zo serióznych vedeckých inštitúcií.



„A čo budete robiť po tom pôste? Vrátite sa k pôvodnému spôsobu života, ktorý spôsobil nadváhu? Nie je logickejšie fungovať dlhodobo zdravo, udržiavať si dobrú postavu a nešpekulovať s rýchlymi zázračnými riešeniami?“ navrhoval mi dietológ Stano Ráček z kliniky, ktorá sa špecializuje na výživu a metabolizmus. Mal pravdu.

Za šesť dní bez jedla (siedmy som už totiž nezvládol) som schudol 5,2 kilogramu. Po potravinovej deprivácii som však opäť naplno vhupol do sveta hedonizmu a slastí, teda čo sa týka jedla. Zúčastnil som sa na svadobnej veselici, oslave narodenín a celkovo som si vynahradzoval predchádzajúce sebazapieranie. Jojo efekt prišiel tak rýchlo ako schudnutie. Do týždňa som sa vrátil takmer na tú istú váhu, pribral som naspäť štyri a pol kilogramu.

Nedalo mi to. „Ako som mohol tak rýchlo prejesť krásne výsledky svojich útrap?“ pýtal som sa sám seba a zaumienil som si, že sa opäť pokúsim zhodiť prebytočné kilá, no tentoraz si výsledok udržím. Ako vždy v takýchto prípadoch som stavil na internet. Zaujal ma sedemdňový program založený len na konzumácii surovej zeleniny a ovocia. Najkorektnejší výraz pre túto diétu je surové „raw“ vegánstvo, ale našiel som aj pomenovanie frutariánstvo či vitariánstvo.

Ľahký priebeh

Začiatok sa niesol v znamení nádeje a vône ovocia. Schmatol som igelitku a vybral som sa na miestny trh vyskladať si nový zdravý rastlinný jedálny lístok. Nektárinky, ringloty či maliny, všetky tie dary zeme, ktoré som väčšinu svojho života neprávom prehliadal, mi naplnili tašku a vyprázdnili peňaženku. Na rozdiel od ušetrených sto eur počas pôstu sa teraz o ekonomických výhodách hovoriť nedá. Ale čo tam po peniazoch, dôležité je to, čo máme v srdci. A čerstvá zelenina a ovocie mi azda zlepšia prietok krvi aj v tomto orgáne.

Prvé tri dni raw vegánstva som prežil bez komplikácií. Prírodný cukor z broskýň či banánov ma uspokojoval fyzicky aj mentálne. A taký zeleninový šalát preliaty za studena lisovaným olejom vyvažoval obmedzenú pestrosť môjho jedálneho lístka. Výhodou oproti úplnému pôstu bola dobrá reakcia celého organizmu – žiadna bolesť hlavy, malátnosť a úbytok síl sa nedostavovali.

Problémový bol iba môj nos. Keď som totiž zacítil vôňu pečeného mäsa či pizze, ústa boli v momente plné slín. Jednoducho Pavlovov reflex v svojej najčistejšej podobe. Ak sa dalo, vždy som radšej opustil „rizikovú oblasť“, aby som nepodľahol vábivým vôňam tepelne upraveného jedla.

Najväčšou výzvou bol šiesty deň. Na ovocno-zeleninovú rutinu som si prekvapivo celkom dobre privykol (asi pre jej predchádzajúcu výraznú absenciu), ale čakala ma sobotňajšia grilovačka v kruhu priateľov. Aróma aj vzhľad pečených klobások, syrov či hríbov útočili na všetky moje zmysly. Ustál som to najmä vďaka sladkému vodnému melónu, ktorý som mal pre každý prípad poruke.



Po prekonaní tejto prekážky ma už nemohlo zastaviť nič. Tentoraz som vydržal plných sedem dní a ovocno-zeleninový experiment som spokojný ukončil. Výsledky? Schudol som štyri kilogramy a zistil som, že keď je človek veľmi hladný a dá si na večeru kúsok surovej mrkvy, zrazu hladný nie je. A jojo efekt? Tento text som písal týždeň po skončení diéty a môžem zodpovedne skonštatovať, že novú váhu som si do posledného gramu udržal.

Skôr benefit

Čo však na to hovorí doktor Ráček, ktorý je k mojim potravinovým experimentom značne skeptický? „Jeden deň v týždni iba na zelenine nemusí byť zlý nápad. ,Očistná dvadsaťštyrihodinovka‘ je v mnohých prípadoch skôr benefitom než rizikom. Dlhšie obdobie s takýmto menu však podľa mňa nemá opodstatnenie,“ reaguje skúsený dietológ. Podľa neho by vynechaním ostatných jedál v dlhodobom horizonte chýbal telu vápnik, železo, zinok či vitamín B12.



Zameranie výhradne na ovocie mu zmysel nedáva. Plusy vidí skôr v krátkodobej zeleninovej kúre. Hlavne v odľahčení tráviaceho systému a konzumácii väčšieho množstva nespracovaných potravín.

Zároveň však upozorňuje, že preferovať iba surovú stravu nemusí byť najlepší nápad. Hlavná nevýhoda spočíva v tom, že sa nám zbytočne okliešti jedálny lístok a vznikne problém s pravidelným dopĺňaním živín. „Nie je to ani zďaleka spôsob stravovania pre široké masy,“ uviedol s tým, že pri tepelnej úprave niektorých druhov zeleniny z nej dokonca dokážeme vyťažiť viac účinných látok ako z čerstvej.