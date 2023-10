O kontrolu poprosil aj svojich voličov.

Saskár Miroslav Žiak mal po voľbách menej dôvodov na radosť ako niektorí jeho stranícki kolegovia. So ziskom 3628 preferenčných hlasov sa do parlamentu nedostal. Ako píše na sociálnej sieti, niečo sa mu na tom nezdá. „Dnes konečne nabehli finálne preferenčné krúžky podľa okresov a okrskov. Priznávam, nešlo mi do hlavy tak nízke číslo, ktoré mi vo finále naskočilo. Presne 3628 je takmer také isté číslo ako v prechádzajúcich voľbách," uvádza Žiak.

Lakmusový papierik v podobe priateľov

Bývalý poslanec sa pýta, či nedošlo k manipulácii s preferenčnými krúžkami. Ako píše, rozhodol sa to overiť cez svojich známych. „Vybral som si okrsok v Bratislave, kde má trvalé bydlisko moja priateľka a môj dobrý priateľ, teda som si bol istý, že minimálne 2 krúžky tam musím mať. Preto bol tento okrsok výborný lakmusový papierik. No hádajte, koľko preferenčných hlasov mám v tomto okrsku?" opýtal sa a následne si aj sám odpovedal - nula.

Získal 0 hlasov? Zdroj: FB Miroslav Žiak

Žiak má v úmysle podniknúť kroky ku prepočítaniu v určitých okrskoch. O kontrolu poprosil aj svojich voličov. Saskár tvrdí, že z jeho strany nejde iba o fňukanie nad stratou lukratívneho fleku v Národnej rade. „Nie, toto nie je vyplakávanie, ale hľadanie spravodlivosti. Ak dokáže niekto ešte aj takto manipulovať voľby len preto, aby sa ma zbavil, tak musím niekomu silno ležať v žalúdku," myslí si.