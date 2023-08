Novinárka opísala svoj vzťah k sudkyni.

Počas víkendu sa na internete začalo šíriť video, na ktorom boli novinárka Monika Tódová a sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská. Tie spolu mali tráviť dovolenku v Novej Lesnej, na záberoch akurát nakladali bicykle do auta. Autorom videa je kontroverzný Martin Daňo, jedna z najznámejších postáv konšpiračnej scény.

Ich vzťah je už dlhšie predmetom diskusii. Veľká časť verejnosti sa pýta, či je takýto blízky vzťah medzi známou novinárkou a elitnou sudkyňou vhodný. Po zverejnení videá sa k ich vzťahu prvýkrát bližšie vyjadrila aj Monika Tódová.

So Záleskou sa spoznali, keď spolu robii rozhovor. „Keď sme sa potom začali priateliť, povedala som to šéfredaktorovi (Denníka N) a v redakcii sme prijali potrebné opatrenia," povedala v podcaste pre svojho zamestnávateľa. Taktiež odhalila, že s bývalým manželom sú už rozvedení, no majú priateľské vzťahy. Tódová a Záleská bežne chodia do divadla či reštaurácii, podľa novinárky sa rozhodne neskrývajú. V Tatrách sa napríklad viackrát stretli a pozdravili s bývalým šéfom Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom.

Záleskú považuje Tódová za „eticky a morálne veľký vzor". O sudkyni už dlhšie nepíše ani nerieši prípady z jej súdnej siene. Poprela, že by od Záleskej niekedy dostala tajnú informáciu. „V čase, keď som zverejnila Threemu, ju súd ešte vôbec nemal k dispozícii. Sudcovia o svojich prípadoch nehovoria kamarátom ani rodine," tvrdí Tódová.