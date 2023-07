Aj toto sa udialo za posledných sedem dní.

Stratili trpezlivosť

Skoordinovali sa a štátu narobili problémy. Ten ich doteraz robil im. Stovky detských lekárov naprieč celým Slovenskom si povedali a dosť! K 30. júnu 2023 sa rozhodli podať výpovede z ambulantných pohotovostných služieb. Pediatri tvrdia, že nežiadajú nič iné než to, čo by malo byť pre všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie Zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia. Napriek tomu sa podľa nich nenašiel jediný poslanec, ktorý by ich výzvu a argumentáciu podporenú ministerstvom zdravotníctva do parlamentu predložil.

Výpoveďami chcú pediatri podľa rezortnej odborníčky na všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Eleny Prokopovej vyslať signál, že do ambulantných pohotovostných služieb nie sú zaraďovaní dobrovoľne.

Elity na súde

Jeden sedel v minulosti v Prezidentskom paláci, druhý v parlamente, na stoličke ministra financií a dnes zohrieva kreslo guvernéra Národnej banky Slovenska. Nuž a obaja sa aktuálne posadili na lavicu obžalovaných. Andrej Kiska sa pred Okresným súdom v Poprade bude vyviňovať v známej daňovej kauze spojenej s firmou KTAG a Peter Kažimír zas na Špecializovanom trestnom súde z podplácania. Obaja verejnosť presviedčajú, že s páchaním nehanebných skutkov nemajú nič spoločné, že to len zlé, temné sily sa proti nim spriahli. Proti každému, samozrejme, z iného spektra. Zatiaľ čo Andrej Kiska zdôrazňuje, že namiesto neho by mal pred súdom stáť Robert Fico a jeho družina, podľa guvernéra Kažimíra má v jeho kriminalizácii prsty garnitúra Igora Matoviča.

Peripetie s EČV

Zatiaľ čo kompetentní sa tešili, časť verejnosti nadávala. Bolo to minulý rok, keď ministerstvo vnútra predstavilo nový dizajn tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel. Na ich tvorbe sa podieľali aj študenti Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Hoci niektorých bežných občanov tabuľky veľmi neočarili, skôr naopak, častovali ich rôznymi invektívami, vtedajší rezortný šéf Roman Mikulec hovoril o samých výhodách. Medzitým vošli nové evidenčné čísla do platnosti, nuž a objavili sa prvé problémy. Upozornil na to RTVS, podľa ktorého zistení čoraz viac motoristov zápasí pri vjazdoch do garáže alebo na parkovisko s rampami. Tie sa totiž nechcú otvoriť. Nie pre technickú chybu, ale preto, že nedokážu načítať nové dizajnové tabuľky. Ministerstvo vnútra sa už v tejto súvislosti vyjadrilo, nech sa nesťažujú, ale nech sa prispôsobia. Všetci! Majitelia parkovacích domov aktualizáciou systémov a vodiči zvýšenou starostlivosťou o evidenčné čísla. Tie totiž nesmú byť prekryté, zakrivené alebo nejakým spôsobom inak nastavené.

Chorý Kočner

Už druhýkrát v priebehu dvoch týždňov sa konali pred nemocnicou v bratislavskom Ružinove menšie policajné manévre. Dôvod? Marián Kočner. Teda niežeby za mrežami leopoldovskej basy vymyslel nejaký plán na ohrozenie uvedeného zdravotníckeho zariadenia. To nie. Ale samotný právoplatne odsúdený Kočner potreboval lekársku pomoc. Na klinike hrudníkovej chirurgie absolvoval operáciu, podľa televízie JOJ mal problémy s pľúcami. A keďže je podľa všetkého mimoriadne nebezpečný, opatrenia sprevádzajúce jeho hospitalizáciu tomu bolo treba prispôsobiť.

Mimoriadna situácia

Pri výstavbe obchodného centra v Handlovej došlo k nečakanej udalosti. K takej nečakanej, že ju naozaj nikto nečakal. Z ničoho nič sa tam zosunul svah. Nie trošku, ale celkom masívne, čo zachytili bezpečnostné kamery. Mesto preto muselo vyhlásiť mimoriadnu situáciu, železnice odkloniť dopravu a polícia začala pátrať. Hľadá vinníka, ktorý všeobecne ohrozil všetkých okoloidúcich. Našťastie len ohrozil, pretože ako informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová, na stavbe a v jej blízkosti sa v čase zosuvu nikto nenachádzal a nedošlo tak k žiadnym stratám na životoch ani k zraneniam. Z preventívnych dôvodov však na pokyn polície evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, v ktorom žije približne stopäťdesiat ľudí.