Aj toto sa stalo za posledný týždeň.

Nesplnené sľuby

Jedni sľubovali, druhí musia sľuby plniť, no nemajú vraj z čoho. Asi takto nejako veľmi stručne možno opísať dôvod sporu, ktorý aktuálne prebieha medzi slovenskými samosprávami a vládou dočasného premiéra Ľudovíta Ódora. Týka sa kompenzácií cien energií vo výške 108 miliónov eur, ktoré sľúbil krajom, mestám i obciam vyplatiť ešte bývalý kabinet Eduarda Hegera. Ten Ódorov však tvrdí, že peniaze na tento účel v štátnej kase jednoducho nie sú. A keby ich vyplatili, ukrátili by iných. Možno aj dôchodcov. Súčasný premiér preto požiadal o trpezlivosť do polovice, respektíve konca augusta, keď bude k dispozícii vyúčtovanie štátneho rozpočtu. Pomoc samosprávam prisľúbila prezidentka a konať by sa kvôli tomu mala aj mimoriadna schôdza parlamentu.

Kučerku nevydajú

Jeho meno figuruje kade-tade, v niekoľkých známych kauzách, lebo mal byť súčasťou policajnej chobotnice. Tej smeráckej, samozrejme. Preto ho tá súčasná ženie pred súd. Teda už ho tam dostala, expolicajt Marián Kučerka sa však cíti nevinný, a tak odišiel zo Slovenska do Bosny a Hercegoviny. Podľa predstaviteľov rôznej moci však ušiel pred spravodlivosťou, preto požiadali danú krajinu o jeho vydanie. Nuž a v Bosne a Hercegovine sa museli úplne zblázniť, pretože na Slovensko odkázali, že nie, že Kučerku nám nepošlú. Neboli vraj naplnené všetky zákonné predpoklady na jeho vydanie. Kučerka totiž požiadal v Bosne o azyl, čo urobil ešte pred tým, než na neho Slovensko vydalo medzinárodný zatykač. ,,Tým nie sú naplnené zákonné požiadavky na jeho vydanie," tvrdí tamojší bosniansky súd.

Horúca téma

Kto by to bol býval povedal, že slovenské medvede to dotiahnu tak ďaleko! Úplne pokojne možno konštatovať, že až do Prezidentského paláca. O macoch totiž počas svojho stretnutia s ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom hovorila hlava štátu Zuzana Čaputová. Okrem iného uviedla, že situáciu týkajúcu sa kolízií ľudí s medveďom hnedým, najmä stratu ich plachosti, netreba podceňovať ani ignorovať. Nie je vylúčené, že kvôli medveďom budú musieť prísť v lete do práce aj naši poslanci. Tí z Národnej rady, pretože sa črtá iniciatíva na zvolanie mimoriadnej schôdze venovanej čisto medvedej téme. Nuž a zahanbiť sa nenechal ani generálny prokurátor Maroš Žilinka. Okrem milých statusov o bicyklovaní vyhodil na sociálnu sieť aj jeden ostrejší. Dôrazne v ňom vyzval všetky kompetentné orgány verejnej moci, aby konali. Teda kvôli medveďom. Citlivejšia duša by to už mohla vnímať ako sprisahanie mocných proti jednému z chránených živočíšnych druhov.

Požiar aj nehoda

Uplynulé dni poznačilo hneď niekoľko smutných udalostí. Jednou z nich bol mohutný požiar obilia na koreni, ktorý zasiahol plochu s rozlohou približne 120 hektárov v tesnej blízkosti bratislavského letiska. Hasičom trvala jeho úplná likvidácia takmer 24 hodín. V obci Ábelová v okrese Lučenec zas došlo k vážnej dopravnej nehode so smrteľnými následkami. Vodič osobného auta zrazil dvoch maďarských cyklistov vo veku 41 a 53 rokov, ktorí na mieste nehody zraneniam podľahli. Počas dokumentovania tragédie vysvitlo, že 34-ročný vodič mal v čase nešťastia odobratý vodičský preukaz.

Rešpekt podľa Matoviča

Vraj rozhodnutia súdov treba rešpektovať. Aj v prípade, že sa s nimi práve nestotožňujeme. Lebo ináč by na Slovensku zavládla možno aj anarchia, a to by bolo mimoriadne nebezpečné! Presviedčajú pravidelne slovenských občanov uvedomelé politické špičky. Samozrejme, nie všetky, pretože na Slovensku máme i jedného špeciálneho predstaviteľa zákonodarnej moci. Lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, ktorý národu odkazuje, že jemu rozhodne žiadny súd nebude prikazovať, čo má robiť, ako sa má správať. To teda nie! Pre neho totiž neplatia žiadne pravidlá. A preto si môže Okresný súd v Trnave svoje neodkladné opatrenie o tom, že sa musí on, ako i celá jeho partia z OĽANO zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov o finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, strčiť za klobúk. Oni si budú robiť, čo chcú. A basta! Jeden zo za­kladateľov skupiny Penta sa už vyjadril, že na Matoviča podá civilnú žalobu.