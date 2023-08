Na akciách sa stretli prívrženci z rozdielnych politických táborov.

Počas predvolebnej kampane na seba občas narazia aj zástupcovia názorovo opačných táborov. To sa nedávno stalo v Martine i Terchovej, kde došlo k intenzívnej výmene názorov. Pri oboch bola kandidátka za ĽSNS Katarína Boková, ktorá sa označuje ako "matka za mier".

Známa firma

Ona a jej prívrženci sa objavili na diskusii strany Saska s názvom Jin a Jang v Martine, na ktorej boli Miroslav Žiak a Alojz Hlina. „Čo čert nechcel, zjavila sa aj skupina neprispôsobivých občanov a natáčala všetkých ľudí naokolo. Tak som ich s kamerou v ruke pozval na našu diskusiu. To však bola veľká chyba. Takmer pol hodinu ziapali ako paviány v bojnickej ZOO," popísal Žiak. Videí vraj má niekoľko, no zverejnil iba jedno, to je podľa neho najzaujímavejšie. Na záberoch počuť prekrikovanie sa oboch táborov aj vulgárne výrazy.

„Najskôr sme ich upozorňovali my, potom majiteľ prevádzky a keď to nepomohlo, tak aj slušní účastníci diskusie. Myslíte, že zabralo? Samozrejme, že nie. Museli sme volať políciu, ktorá týchto neprispôsobivých občanov vyviedla von," dodal s tým, že pre políciu bola táto skupinka "známou firmou".



Svoje video z akcie zverejnila aj Boková, podľa ktorej „úbohý Žiak v Martine zažil spätnú väzbu od občanov". Aj na týchto záberoch počuť podobnú rétoriku ako na Žiakovom videu. Boková a jej skupina bombardujú Žiaka s Hlinom výčitkami ohľadom povinnej karantény počas pandémie koronavírusu, prekáža im aj podpora LGBT ľudí a transgender ideológie alebo multikulturalizmu.

Boková sa pochválila aj fotkou s príslušníkmi policajného zboru. „K predvolebnej debate Hlinu so Žiakom boli privolané dve hliadky. Hádajte, kto ich volal? A hádajte, ako to celé dopadlo? V podniku sme otočili dve rundy, pretože majiteľ potvrdil našu verziu," napísala k fotografii.

Boková a spol. pri policajných hliadkach. Zdroj: facebook.com/bokovakatarina

K ďalšiemu stretu s týmto politickým táborom došlo na medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni, ktorý sa konal v Terchovej. Tu mali svoj stánok Demokrati, medzi viacerými členmi strany bol prítomný aj predseda Eduard Heger. Práve naňho smerovala Boková svoju kritiku, ktorá sa opäť točila okolo prísnych opatrení počas pandémie.

Vyčinili aj Hegerovi

Dialóg začal gradovať, keď sa doňho zapojil šéf ĽSNS Marian Kotleba. „Nebudeš skákať do ženy, tak sa uvedom, kamarát. Tri a pol roka ste skákali ľuďom po hlavách, tak si neotváraj hubu na ňu, dobre?" varoval Kotleba jedného z aktérov a dal sa na odchod. Ten sa bránil, že vo vláde nebol. Z videa nie je jasné, či vôbec ide o politicky aktívnu osobu, keďže muž na sebe nemal ani stranícke tričko Demokratov.