Problémy so zbraňami či náhodnými výstrelmi neobišli ani známe tváre z politiky.

Cez víkend došlo v Čachticiach k zbytočnej tragédii, ktorá pripravila o život mladú matku trojročnej dcéry.

V nedeľu podvečer sa sídliskom rozľahol zvuk výstrelu, po ktorom vybehla na balkón Lucia († 30). Kričala o pomoc, potom sa zrútila k zemi. Privolaní záchranári jej už pomôcť nedokázali.

Smrteľné zranenia ženy spôsobil náboj, ktorý vyšiel z okna o ulicu ďalej. Nešťastie mal spôsobiť bývalý policajt Patrik (48), ktorý sa snažil uvoľniť zaseknutý náboj vo svojej legálne držanej loveckej puške. Tá však počas manipulácie vystrelila, strela preletela cez dve zatvorené okná a mladú mamičku trafila rovno do hrude.

Podľa odborníkov muž, ktorého polícia už aj obvinila, porušil niekoľko základných bezpečnostných pravidiel. Problémy so zbraňami však v minulosti mali aj viacerí poprední slovenskí politici.

Nešťastné poľovačky

Známy je prípad postrelenia počas poľovačky, na ktorej sa podľa niektorých správ mala zúčastniť aj vtedajšia hlava štátu Ivan Gašparovič. Presne 14. decembra 2012 došlo k nešťastiu počas súkromnej poľovačky vo vojenských lesoch pri Malackách.

Poľovníka museli previezť do nemocnice po tom, ako utrpel strelné poranenie nohy. Neskôr sa objavili informácie, že na poľovačke mal byť prítomný aj prezident.

Kancelária prezidenta vtedy vyvrátila, že by Gašparovič na poľovačke bol. Zároveň podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za ohováranie. Aj postrelený poľovník tvrdil, že išlo o nešťastnú náhodu a zranenie si spôsobil sám. Polícia po piatich mesiacoch ukončila vyšetrovanie s tým, že nešlo o trestný čin.

Gašparovičov hovorca Trubač vtedy uviedol, že prezident bol v deň poľovačky v katastri obci Jablonové, kde sa nachádza aj poľovný revír vojenských lesov.

Zaujímavé je, že keď v roku 2009 zahynul vo vojenskom priestore Lešť lesník Michal Bobák († 59), aj vtedy mal byť nablízku exprezident Gašparovič. Bobáka, ktorý sa s prezidentom poznal, pripravila o život tragická nehoda, ku ktorej sa priznal bývalý šéf Vojenských lesov Štefan Drozd. Obaja boli skúsenými poľovníkmi. V roku 2011 bol Drozdovi udelený 18-mesačný podmienečný trest.

Aj v tomto prípade sa neskôr objavili informácie, že Gašparovič bol na poľovačke prítomný. Prezidentský palác obvinenia poprel a podal trestné oznámenie za ohováranie.

Kokaín a zbraň na sedadle

Množstvo otázok a špekulácií vyvolalo aj zranenie niekdajšieho šéfa Markízy Pavla Ruska z roku 2005. Bývalý minister hospodárstva tvrdil, že sa nešťastnou náhodou postrelil do nohy po návrate z poľovačky. „Snažil sa vyčistiť poľovné zbrane. Nešťastnou náhodou ho rana z guľovnice zasiahla do nohy. Spôsobil si čistý priestrel ľavého lýtka, nebola zasiahnutá kosť," potvrdila vtedy pre TASR hovorkyňa ANO Magda Krasulová.

Rusko na niekoľko dní skončil v nemocnici. K prípadu sa nechceli veľmi vyjadrovať samotný Rusko, ani jeho rodina, otázky vyvolali aj nejasnosti okolo zranenia.

Poľovníci nechápali, ako môže človek so zbrojným preukazom čistiť nabitú zbraň, Rusko mal vtedy poľovnícky preukaz iba krátko. „To, že je niekto začiatočník, ešte neznamená, že je nešikovný. Postrelil sa dlhou zbraňou. To by musel byť akrobat, aby si zranil lýtko. Boh vie, čo sa tam vlastne stalo,“ znelo vyjadrenie vtedajšieho predsedu poľovníckeho zväzu Pavla Cpina.

Problémy so zbraňou mal aj bývalý sudca a europoslanec Miroslav Radačovský. Známy je jeho incident zo 17. júla 1999, keď ho zastavili košickí policajti počas dopravnej kontroly. Našli uňho 18 skladačiek kokaínu, v aute mal aj nelegálne držanú guľovnicu.

Sudca argumentoval, že veci našiel v košickom byte svojho syna a aby jeho potomok nemal problémy, veci zobral a chcel sa ich zbaviť. V kauze, ktorá sa ťahala 12 rokov, padlo viacero rozsudkov a odvolaní. V roku 2012 padol konečný verdikt, súd v Žiline Radačovského zbavil obvinení.