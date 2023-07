Predseda trestného súdu Hrubala nepovie podrobnosti z prípadu, pre ktorý inicioval disciplinárne konanie proti sudkyni Záleskej.

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala podal disciplinárny návrh na kolegyňu sudkyňu Pamelu Záleskú. Dôvodom je podľa doteraz zverejnených informácií „opomenutie napísania žiadosti o predĺženie zákonnej lehoty na písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia“.

Hrubala ju navrhuje potrestať zrážkami zo mzdy vo výške 30 percent na tri mesiace, čo naznačuje, že údajné previnenie vníma skôr ako vážnejšie – navrhovaná sankcia je totiž na hornej hranici tohto disciplinárneho opatrenia.

Žiadne ďalšie podrobnosti o prípade však nie sú známe a Hrubala avizuje, že ich ani neprezradí. Verejnosť sa ich preto dozvie najneskôr na pojednávaní disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu, na ktorom bude disciplinárny návrh oficiálne prednesený aj so všetkými podrobnosťami.

Na správe je najzaujímavejšia práve formulácia, ktorú predseda Špecializovaného trestného súdu zvolil v disciplinárnom návrhu: „Opomenutie napísania žiadosti o predĺženie zákonnej lehoty na písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia.“

Nový prístup?

Pri zbežnom prečítaní asi dvoch desiatok disciplinárnych prípadov podobný nenájdete.

Súdne rozhodnutia treba podľa zákona napísať do 30 dní od ich vyhlásenia. Predseda súdu však na žiadosť sudcu môže zo závažných dôvodov lehotu predĺžiť.

Celkom bežne medzi disciplinárnymi konaniami preto natrafíte na sudcov, ktorí rozhodnutie nenapíšu v základnej 30-dňovej lehote a ani nepožiadajú o jej predĺženie. Alebo na stíhanie sudcov, ktorí o dlhšiu lehotu požiadajú, dostanú ju, ale ani v nej rozhodnutie nenapíšu. Zvyčajne sú potom disciplinárne stíhaní za zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností v súvislosti s nevypracovaním a neodoslaním rozhodnutia v zákonnej lehote.

Je pravda, že v stíhaných skutkoch sa často spomína, že nepožiadali o predĺženie lehoty, no podstata je vždy samotné oneskorené napísanie súdneho rozhodnutia, nie žiadosti o predĺženie lehoty na jeho vypracovanie.



Ako to bolo doteraz

V minulosti niekdajšie disciplinárne senáty pri Súdnej rade riešili viacero prípadov, kde bolo dávané za vinu sudcom aj to, že nepožiadali o predĺženie lehoty na napísanie rozhodnutia. Vždy však bolo kľúčové posúdenie nenapísania rozhodnutia, nie žiadosti.

Napríklad v tomto prípade z roku 2017 disciplinárny senát stíhaného sudcu oslobodil, pretože v danom čase bol celý súd neprimerane zaťažený a podľa disciplinárneho senátu objektívne nebol schopný napísať rozhodnutia v zákonných lehotách. Riešilo sa potom, či je teda problém samotné nepodanie žiadosti o predĺženie lehoty na prípravu rozhodnutia, no senát uzatvoril, že nie.

„Pri takom počte vecí, aký mal sudca R. pridelený už na začiatku roka 2014, z pohľadu disciplinárneho senátu objektívne nie je v jeho v silách a možnostiach konať vo všetkých veciach priebežne naraz. Za takej situácie je neakceptovateľný záver, že by sudca R. akokoľvek subjektívne zavinil to, že ním 15. 12. 2014 vyhlásený rozsudok bol písomne vyhotovený a odoslaný účastníkom konania až 5. 5. 2015. Na uvedenom nič nemení ani to, že v danej veci nepožiadal o predĺženie lehoty na napísanie rozhodnutia – totiž vo vzťahu k následku ako takému, že rozhodnutie je vyhotovené písomne po 30-dňovej zákonnej lehote, to v samej podstate aj tak absolútne nič nemení,“ uviedol senát v zložení Erik Uhlár, Marián Degma a Peter Kubina.

O disciplinárnom návrhu proti sudkyni Záleskej rozhodne senát 33D Najvyššieho správneho súdu, ktorého predsedníčkou je sudkyňa Viola Takáčová a členmi sú sudcovia Peter Potásch a Kristína Babiaková.

Rozhodujú však v päťčlennom zložení s dvomi náhodne vybranými prísediacimi sudcami.

Článok pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra 9. 7. 2023.