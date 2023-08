Kampaň Sasky to opäť schytala od ľudí.

Strana SaS na jar ohlásila ambicióznu predvolebnú kampaň, ktorú zastrešuje český reklamný mág Marek Prchal. Ten má za sebou úspešné kampane pre Andreja Babiša, no na Slovensku sa mu až tak nedarí. Strana si upravila názov na Sasku a vyhlasovala, že ide meniť hru, no podľa prieskumov to vyzerá na boj o parlament do poslednej minúty. Bilbordy s Jurajom Krúpom v kapucni či Richardom Sulíkom v aute kritizovali aj stáli voliči liberálov. Viacerí krútili hlavou aj nad novými videami s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou, ktorú v spotoch doplnil známy herec Dušan Cinkota.

„My jediní hráme s ľuďmi fér," vysvetľuje saskárka Cinkotovi, ktorý vo videu stvárňuje robotníka. Poslankyne sa pýta, prečo by ju mal vlastne voliť. „Budete menej nasratý, keď budete mať lepšiu výplatu," odpovedá Cigániková. V podobnom duchu sa odohráva celý krátky spot. Video okomentovalo takmer 1500 ľudí, no pochvaly sa aktéri dočkali iba výnimočne. „Trápnejšiu kampaň som ešte nevidel" či „Mne sa asi sníva. Nikdy viac" sú tie z tých publikovateľnejších.

Séria "Deň s političkou" sa neskôr dočkala aj druhého dielu. V ňom političku v aute zastaví policajt Cinkota. Cigániková mu povie, že obaja majú niečo spoločné - chránia tých, ktorí to potrebujú. „Aaach, jasné. 76 pohlaví," usmeje sa zhovievavo ´Cinky´. Cigániková sa následne rozhovorí o prenasledovaní mudrcov, Židov či homosexuálov. Nezabudne pripomenúť, že Saska chce dôstojný život pre všetkých bez ohľadu na pohlavie či orientáciu. Do vkusu väčšiny komentujúcich sa však netrafili ani s druhým videom.

Či Saske pomôžu videá dostať sa do parlamentu, to zistíme až na konci septembra. Aj podľa odborníka na reklamu Samuela Slováka sa odkaz voličom trocha stratil v málo uveriteľnom spracovaní. „Posolstvo, ktoré chceli komunikovať, povedali, ale tá forma je trochu kostrbatá a tým pádom je to málo uveriteľné. Herecký výkon pani poslankyne je málo autentický, cítiť, že je hraný," povedal Slovák pre Plus 7 dní. Dušan Cinkota je na dovolenke a k téme sa nechcel vyjadrovať.