Hádajte, ktorí politici sú takíto arogantní.

Kým človek vstúpi na pôdu ministerstva zdravotníctva na bratislavských Kramároch, musí vyjsť po pomerne strmých schodoch. Ocitne sa vo foyeri. Je to priestor, kde je počas horúceho leta príjemný chládok. Možno si tam posedieť v kresle a čakať na oficiálnu tlačovú besedu ministra zdravotníctva.

Odborník za pultom

Foyer je zároveň priestor, kam sa dostane prakticky ktokoľvek. Stačí občiansky preukaz. Vyskúšal si to aj Marian Kotleba, nekandidujúci šéf extrémistickej strany. Celá jeho skupina sa vybrala na pôdu ministerstva, postavila sa pred oficiálny banner a spoza pultu, za ktorým zvyčajne reční minister, sa verejnosti prihovoril sám predseda. Áno, ten, ktorý sa pokúšal kovid liečiť kvapkami proti kašľu a čistou vodkou.

Vážna téma

Zdravotníctvo je téma číslo jeden tejto predvolebnej kampane. Strany sa už začali predháňať v ponuke riešení problémov rezortu či skôr v ponuke sľubov. Kotlebovci zamierili priamo na miesto činu, teda do priestorov ministerstva, ktoré má sektor na starosti.



Tak, ako sa tam bez problémov menili za ostatné tri roky ministri, tak sa aj extrémisti bez problémov usadili vo foyeri. A bez problémov tam odkázali, že chcú znížiť počet zahraničných študentov na slovenských lekárskych fakultách, našich študentov zazmluvniť na 15-ročnú službu v slovenských nemocniciach a ešte im presne určiť, čomu sa budú v medicíne venovať.

Nemohúci

Počínanie poslancov je možno aj smiešne, no skôr arogantné. Na druhej strane je postoj samotného ministerstva taký... nemohúci. Na svoju pôdu pustilo predstaviteľov jednej politickej strany, aby si urobili tlačovku na mieste, ktoré by malo zostať vyhradené pre ministra, jeho štátnych tajomníkov či predsedu vlády. „Je bežná prax, ktorú slušní politici a iné záujmové skupiny rešpektujú, že priestory foyeru jednotlivých ministerstiev sa nepoužívajú na komunikáciu politických zámerov strán či propagáciu tém,“ reagovala pre náš týždenník hovorkyňa ministerstva Petra Lániková.



Naznačuje, že o iniciatíve Kotlebu a jeho spoločníkov nevedela. „V rámci korektného prístupu by sme očakávali, že ak potrebujú tieto priestory nutne využiť na svoju propagáciu, vopred o tom informujú komunikačný odbor,“ dodáva s tým, že extrémisti tento postup nedodržali.

Kde nič, tu nič, video!

Prišli, odrečnili svoje pod logom ministerstva, urobili video a šup s ním na sociálne siete. Nech je jasné, že niečo vedia, majú riešenie a chcú ho presadiť. Dojem na voliča urobili.



Ako hovorí Lániková, kotlebovcov aj upozorňovali, že nie je vhodné, aby využívali logo rezortu. „No takéto upozornenie nerešpektovali,“ dodáva. Nuž, škoda sa už stala a zostalo poznanie – ministerstvo, ktoré má riadiť taký komplexný odbor, ako je zdravotníctvo, si nedokáže ochrániť priestory.

Prečítajte si tiež: