Po vzore Paríža vznikla aj u nás iniciatíva Stop zdieľaným elektrickým kolobežkám v meste. Bude sa táto doprava regulovať?

Populácia narastá a mestá hľadajú nové dopravné riešenia: šetrnejšie k životnému prostrediu a dostupné pre všetkých. Zdieľané kolobežky ponúkajú lacný a pohodlný spôsob prepravy v preplnených metropolách bez toho, aby ste sa cestou do práce zapotili, ako je to v prípade bicykla. Lenže aj dobrý nápad a úmysel má svoje tienisté stránky. Kompaktný dopravný prostriedok, ktorý mal nahradiť autá, využíva najmä mládež, ktorá často neberie ohľad na bezpečnosť. Dramatické kolízie s kolobežkármi majú chodci aj vodiči a z roka na rok pribúdajú úrazy, ktorým by sa pri lepšej osvete dalo vyhnúť. Aj preto v Bratislave, podľa vzoru Paríža, vznikla iniciatíva Stop zdieľaným elektrickým kolobežkám v meste. Kým v iných svetových metropolách museli po čase túto ekologickú dopravu regulovať, u nás mnohí o jej neduhoch mlčia.

Podceňovaný alkohol

Pred troma mesiacmi policajti na Bratislavskom majálese v blízkosti Tyršovho námestia prichytili 25 kolobežkárov pod vplyvom alkoholu. „Z uvedeného počtu v celkovo dvanástich prípadoch bola nameraná hodnota nad jedno promile a osoby budú riešené v správnom konaní,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Vlani zase muži zákona spozorovali pred obedom v obci Jablonica potrundženého jazdca na e-kolobežke. Uháňal po hlavnej ceste a potom náhle zišiel mimo vozovky a spadol do trávy. Ihneď sa za ním rozbehli, aby mu poskytli potrebnú pomoc. Vzápätí však zistili, že muž nespadol pre nepozornosť, ale preto, že na dopravný prostriedok vysadol totálne opitý. „Podrobili ho teda dychovej skúške a v prepočte mu namerali neuveriteľných 3,21 promile,“ informovala na svojej faceboo­kovej stránke Polícia SR.



Alkohol k riadeniu akéhokoľvek dopravného prostriedku nepatrí, ale niektorí používatelia kolobežiek ohrozujú seba i ostatných viacerými spôsobmi, napríklad nepozornosťou, neznalosťou predpisov a bezohľadnosťou. Ako pred rokom v prípade 55-ročnej ženy, do ktorej v Petržalke narazil kolobežkár, v dôsledku čoho spadla a utrpela ťažké zranenie dolnej končatiny vyžadujúce si jej prevoz do nemocnice. Nezastavil, pokračoval v jazde ďalej, akoby sa nič nestalo.

Kolobežka nie je hračka

Najznámejší z prevádzkovateľov e-kolobežiek na svojej internetovej stránke píše, že majú jeden incident na 80-tisíc kilometrov. Jazda na kolobežke pod vplyvom alkoholu alebo iných látok je jednoznačne proti predpisom a je prísne zakázaná. Hrozí za to pokuta či trvalé zablokovanie možnosti využívať služby spoločnosti. „Riaď sa všetkými dopravnými značkami. Rešpektuj aj ostatných jazdcov, ktorí sa pohybujú po meste,“ píše sa ďalej. Nie vždy to však používatelia tejto dopravy akceptujú.



Jazdia po chodníkoch pre chodcov, potichu a rýchlo, takže neraz sa ledva stačíte uhnúť. Na cestách sa nejeden kolobežkár tvári, že má všetky tromfy v hrsti a ostatní sa musia prispôsobiť jeho rýchlosti aj nepredvídaným reakciám.



„Nedávno šiel oproti mne na Kozej ulici v Bratislave kolobežkár v plnej rýchlosti v jednosmerke v proti­smere. Ledva som sa mu vyhol a ešte mi začal nadávať,“ posťažoval sa jeden z diskutujúcich na facebookovej stránke k danej problematike.



Používatelia súkromných či zdieľaných dvojkolesových dopravných prostriedkov neraz bezohľadne jazdia v centre hlavného mesta aj na sídliskách. V prípade tých druhých obyvatelia miest narážajú aj na ďalšie neduhy: ležia pohádzané na chodníkoch alebo odstavené uprostred nich, inokedy zase v tráve či na iných nevhodných miestach.

Miloš Beladič, občiansky aktivista, zasadzujúci sa za sprísnenie pravidiel používania zdielaných kolobežiek v meste. Zdroj: MATEJ KALINA

Nielen slovenský problém

Viaceré európske mestá, a nielen tie, museli proti takýmto nespratníkom zakročiť. Mali tiež nepríjemné, ba až bizarné skúsenosti s používateľmi tejto dopravy.



„Stále nachádzame kolobežky v našich fontánach,“ posťažoval sa Stewart Goodwin, výkonný riaditeľ Indiana War Memorials v Indianapolise v USA pre CNN Business, už pred štyrmi rokmi. „Nachádzame ich v kanáli aj porozhadzované po chodníkoch.“



Vlani v máji zase zachytila kamera mladú americkú turistku, ako hádzala e-kolobežku po ikonických Španielskych schodoch v Ríme, čím spôsobila škodu za 25-tisíc eur. Jej spoločník sa zase na dvoch kolesách spúšťal dolu touto pamiatkou zapísanou na Zozname svetového dedičstva UNESCO.



Povesť elektrických kolobežiek bola naštrbená aj v ekologickom Dánsku. Mestá pred pár rokmi doslova obsadili prevádzkovatelia svojimi dvojkolesovými alternatívami a ľudia ich nachádzali odhodené v kanáloch či pri prístavoch. Podľa odhadov špecializovanej tlače bolo v roku 2019 v Kodani zaznamenaných tristo nehôd súvisiacich s kolobežkami. Situácia sa teda natoľko vyhrotila, že dospela do zákazu vstupu zdieľaných kolobežiek do Kodane. Od jesene 2021 sú síce späť, ale kodanský trh je prísne regulovaný a e-kolobežky nemôžu parkovať v centrálnych štvrtiach. Stačí sa prejsť po susednej Viedni – ani tam neuvidíte také obrovské množstvo týchto ekologických dopravných prostriedkov ako u nás a už vôbec sa nemusíte obávať, že na pešej zóne budú okolo vás svišťať ako na bežiacom páse.

Rezolútni Parížania

V Paríži začali zdieľané kolobežky prevádzkovať v roku 2018, ale nezodpovedné používanie zakrátko viedlo k tomu, že regulovali ich rýchlosť, vytvorili sa špeciálne vyhradené parkovacie zóny a pristúpili aj k obmedzeniu počtu prevádzkovateľov. Nepomohlo. Obyvatelia sa stále sťažovali na bezohľadnú jazdu pod vplyvom alkoholu, ako aj na neporiadok na chodníkoch. V aprílovom referende preto drvivou väčšinou rozhodli o zákaze zdieľaných elektrických kolobežiek v uliciach francúzskej metropoly.



Za zákaz zdieľaných elektrokolobežiek v Paríži hlasovalo takmer 90 percent voličov a Paríž sa stane prvým európskym hlavným mestom s takýmto obmedzením.



„Sme šťastní. Bojovali sme za to viac ako štyri roky,“ povedal Arnaud Kielbasa, spoluzakladateľ organizácie Apacauvi, ktorá zastupuje ľudí zranených pri nehodách elektrických kolobežiek. Na svojej stránke dávali za príklad práve spomínanú Kodaň, ktorá začala problémy s kolobežkármi riešiť už pred troma rokmi.

Rozbehol petíciu

Miloš Beladič po osobnom nepríjemnom stretnutí s kolobežkárom a parížskom referende prišiel s petíciou Stopka zdieľaným elektrickým kolobežkám v mestách. Podpísalo ju už vyše osemsto ľudí.



„Dôvodom je nedodržiavanie dopravných predpisov, ich používatelia často nemajú ani základné dopravné vedomosti,“ píše sa v zdôvodnení. Okrem toho sa nedodržiava vekovo podmienené používanie – minimálne šestnásť rokov. Neraz jazdia na jednej kolobežke dvaja, bez helmy či reflexných prvkov. Hoci kolobežka s motorčekom patrí na cestu, jazdia po chodníkoch, kde nedodržujú rýchlosť chôdze – päť kilometrov za hodinu. Zdieľané e-kolobežky neparkujú na určených miestach, ale na chodníkoch bez dodržania limitu jeden a pol metra pre chodcov. Na ceste zase prekážajú iným účastníkom dopravy. „Preto táto ekologická forma alternatívnej individuálnej prepravy ma byť vylúčená z dopravy pre jej majoritné negatíva,“ znie záver petície.



„Hneď prvá odpoveď pani z magistrátu bola, že súčasné pravidlá vyhovujú a zdieľané e-kolobežky považujú za alternatívnu dopravu. Takéto argumenty sú typické pre ľudí, ktorí nevedia, o čom tá petícia je. Hovoríme o bezpečnosti a tá predsa nemôže byť postavená nižšie ako prechod od auta k inej forme prepravy. Musí byť prvoradá, kontrolovaná a pokutovaná, ak ju niekto naruší,“ zdôvodňuje.



Polícia na jeho apel reagovala hneď. „Urobili náučné video, letáky, ale chýbajú mi kroky zo strany mestskej samosprávy. Tá by nemala robiť osvetu len ekologickej doprave, ale hlavne bezpečnosti jej účastníkov,“ pripomína pre PLUS 7 DNÍ Beladič. Na súkromné kolobežky dosah nemá, ale ak ide o zdieľané, mesto s prevádzkovateľmi podpísalo memorandum, v ktorom sa spomína, že je možné kontrolovať digitálne dáta. „Na ich základe by mohli vyvodzovať dôsledky, ak niekto prekročí rýchlosť alebo sa dopustí iného priestupku.“

Nielen ekologicky, ale aj bezpečne

Beladiča hnevá, že zatiaľ jediná osveta je od polície. „Viac by sa mal v tejto oblasti angažovať aj magistrát,“ tvrdí muž, ktorý nedávno pred jeho sídlo na Primaciálnom námestí umiestnil bilbord s nápisom „Bezpečné chodníky“ a s prečiarknutou kolobežkou v červenom kruhu. „Hovoria, že nebezpečné je auto, ale tie nechodia po chodníkoch,“ pohoršuje sa. Použili aj argument, že táto doprava je alternatívou áut. „Lenže mládež, ktorá na nich jazdí, doteraz nepoužívala vozidlá a zrejme ich ani nemajú. My sme presvedčení, že kolobežkári sú skôr mladiství, tí drzí, ktorí sa nesprávajú k chodcom ohľaduplne. Priznajme si, že väčšina z nás už mala nejaký konflikt s týmito ľuďmi,“ dodáva.

Z reakcií Petra Bublu z oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR na otázky PLUS 7 DNÍ vyplýva, že kompetentní sú si mnohých problémov s týmito dopravnými prostriedkami vedomí a situáciu riešia. „Podporujeme tento alternatívny typ dopravy, zároveň však chceme vo väčšej miere regulovať prostriedky zdieľanej mikromobility. Aj v spolupráci s poskytovateľmi týchto služieb stále pracujeme na zlepšovaní pravidiel využívania zdieľaných kolobežiek. Už v súčasnosti nie je v centre mesta, ako je Hlavné námestie či Primaciálne námestie, možné ich parkovať. Takisto je v tejto lokalite znížená maximálna rýchlosť na desať kilometrov za hodinu, čo považujeme za príspevok k bezpečnému používaniu e-kolobežiek aj reakciu na sťažnosti, ktoré nám v tomto smere boli doručované.“

Okrem toho magistrát pracuje na sprísnení regulácií, ktoré by mali viesť k zníženiu javov, ako je pohodenie dvojkolesových dopravných prostriedkov na chodníkoch alebo trávnikoch. „Súčasne budeme klásť väčší dôraz na osvetu a dodržiavanie predpisov cestnej premávky pri presune v meste.“

Pokiaľ ide o spomínané zhromažďovanie dát o porušovaní predpisov používania e-kolobežky, zákonné obmedzenia na využívanie inštitútu objektívnej zodpovednosti aj GDPR neumožňujú použiť databázu na riešenie porušenia predpisov ani ju poskytovať tretím stranám. „Vzťah medzi klientom a spoločnosťou je riešený v rámci ich obchodných podmienok,“ dopĺňa Peter Bubla.