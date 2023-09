Líder Oľano si skočil do vlasov s Kaliňákom počas livestreamu.

Novinári a diváci na sociálnych sieťach sa stali svedkami neuveriteľnej scény. Verbálna roztržka Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom vyústila až do úderov a kopancov. Hnutie Oľano a priatelia všetko prenášalo naživo na sociálnej sieti.

Zaparkoval hneď za nimi

K incidentu došlo počas tlačovej konferenciu Smeru o migrantoch a ochrane slovenských hraníc. Matovič na ňu dorazil v aute, na ktorom bol nápis "my vás mafii nepredáme", pričom sa snažil dostať do záberu kamier prítomných novinárov. Zároveň cez vysielačku rušil smerákov, jeho hlas šírili reproduktory umiestnené na korbe auta.

Matovič spomínal aj Roberta Kaliňáka, ktorý zamieril k autu. Začali sa s Matovičom okrikovať, pričom nechýbali ani vulgarizmy, a hádka vyústila až do fyzických útokov.

Exminister vnútra sa naklonil do auta, začala vzájomná strkanica a Matovič kopol Kaliňáka do hrude. Líder Oľano tiež schytal svoje, menej známy Richard Glück z kandidátky Smeru ho udrel päsťou do tváre. K činu sa priznal na sociálnej sieti, dokonca pridal aj moment úderu do Matovičovej tváre.

Nejde o prvý incident

V tomto momente do roztržky vstúpila polícia a situácia sa postupne upokojila. Matovič v aute odfrčal preč a Smer pokračoval v tlačovke. Incidentom sa bude zaoberať aj mestská polícia v Bratislave. „Mestská polícia Bratislava dnes ráno zasahovala pri incidente na Námestí Slobody. Hliadke mestskej polície sa okamžitým zásahom podarilo zabrániť eskalácii celej situácie a narušeniu verejného poriadku," potvrdila hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová s tým, že udalosť má polícia zaznamenanú aj na odevných kamerách.

K incidentu, ktorý nasledoval po cielenej Matovičovej provokácii, došlo čosi vyše dvoch týždňov pred predčasnými parlamentnými voľbami. Matovič len zrecykloval svoju taktiku známu z predchádzajúcich volieb. V roku 2019 prišiel tiež na tlačovú konferenciu ficovcov a postavil sa pred objektívy s plagátom, na ktorom stálo: Fedor Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne prepral. Vtedy sa dostal do ťahanice s Jurajom Blanárom, ktorý sa mu plagát snažil vytrhnúť.