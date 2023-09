Stan politickej strany pri pódiu a všade balóniky s logom Hlasu, no ony si nič z toho nevšimli.

Pripomína to jednorazovku v pornopriemysle, ktorú si nikto do životopisu nedá na popredné miesto. Aspoň podľa reakcií väčšiny osobností, ktorých sme sa spýtali na ich účasť v predvolebných kampaniach politických strán. Do reči bolo málokomu. Niektorí po jednej úsečnej vete zložili telefón, iní reagovali podráždeným hlasom. Ďalší čelia vyhrážkam z opačného tábora. Spojiť svoje meno s akoukoľvek politickou stranou si, zdá sa, vyžaduje hrošiu kožu v akomkoľvek význame slova. Vyplatí sa to ze tie peniaze?

Netušili, že sú v kampani

Osobitnou kategóriou sú speváčky Daniela a Veronika Nízlové, známe ako duo Twiins. Preslávili sa tiež deťmi, ktoré počali so známymi mužmi. Daniela má dcéru s futbalistom Stanislavom Lobotkom a Veronika vychováva dcéru, ktorú splodila s hudobníkom Matúšom Kolárovským. Keďže ani jedna s otcom svojho dieťaťa nežije, pri množstve materských povinností akosi nezaregistrovali, že de facto vystúpili na predvolebnej akcii Hlasu v Banskej Bystrici.

Zatiaľ čo politici rozdávali balóniky strany, Nízlové si nôtili na susednom pódiu. Na rovnakej scéne vystúpil tiež Peter Pellegrini s ďalšími politikmi. „Boli sme ‚booknuté‘ na podujatie, ktoré sa koná každý rok. Brali sme to ako bežnú akciu,“ vysvetlila nám Daniela Nízlová, zatiaľ čo v pozadí znel hlas jej sestry.



„Sme apolitické a nestranné, prišla nám pozvánka na podujatie Rozlúčka s letom v Banskej Bystrici. Minulé ročníky tam vystupovali Lina Mayer, Dara Rolins a ďalší. Spýtala som sa, či ide o predvolebnú kampaň, povedali nám, že nie. Len, že to je pod záštitou pána Pellegriniho, tak ako v minulosti mal záštitu pán Nosko (primátor Banskej Bystrice, pozn. red.). Nespievali sme pre politickú stranu, ale pre detičky. Boli tam aj nejaké transparenty, ale nejako som to neriešila,“ čudovala sa Daniela, že o ich vystúpenie v Bystrici javíme záujem.

Na doplnenie, na rovnakej predvolebnej kampani sa podobne ako Twiinsky „nezúčastnil“ ani raper Majk Spirit.

