Predchádzajúci má registrovaný súkromník.

Odkedy sa predstavil dizajn nových tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel (EČV), v pravidelných intervaloch sa objavuje jeho kritika.

Naposledy pred pár týždňami RTVS informovala, že nové písmo na tabuľkách z dielne Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave je nečitateľné pre niektoré automatizované systémy, ktoré využívajú parkoviská nákupných centier.

Vodiči tak majú problém pri vstupe na parkovisko, pretože systém im nevie vytlačiť parkovací lístok so správnym EČV.

RTVS pripomenula, že proti novému písmu dokonca vznikla internetová petícia, dovedna má vyše dva a pol tisíc podporovateľov.

Pravidelná kritika nového dizajnu však vynecháva podstatnú pointu – odpoveď na otázku, prečo bolo potrebné nové písmo a nové rozloženie znakov na tabuľke. Na sociálnych sieťach a v internetových diskusiách preto často narazíte na názor, že to bolo zbytočné a mali ostať pri pôvodnom. Ale v skutočnosti to nebol rozmar. Používanie predchádzajúceho dizajnu by bolo riskantné.

Predchádzajúci dizajn tabuliek s EČV mal totiž zaregistrovaný ich výrobca – súkromná firma Turčan Delta. V minulosti na to upozornil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a denník SME.

Dizajn tabuliek mal podnik „patentovaný“ už od roku 1996, hoci ho určovala vyhláška ministerstva vnútra. Dizajn sa síce v priebehu rokov menil, no firma Turčan Delta si vždy stihla aktualizovať registráciu na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

„Pri registrovanom dizajne tabuliek s evidenčným číslom je sporný už aj novátorský aspekt, no principiálne je problematické, aby úrad zapísal ako dizajn tabuľky s evidenčným číslom automobilov, ktoré majú mať celoštátne použitie. Ak to preženiem, je to to isté, ako keby si niekto registroval dizajn občianskeho preukazu,“ kriticky uviedol v roku 2018 pre SME partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing Ján Lazur, ktorý sa venuje problematike ochranných známok, patentov a dizajnov.

INESS v minulosti vypočítal, že v porovnaní s inými krajinami platíme za razbu plechových tabuliek s EČV priveľa. Prostriedky inkasovala práve firma Turčan Delta. Keď sa ministerstvo vnútra odhodlalo niečo s tým urobiť, bolo potrebné vyriešiť aj dizajn, ktorý mala registrovaná súkromná firma – preto aktuálne tabuľky s EČV vyzerajú inak. Nevyrába ich už súkromník, ale štát v automobilových opravovniach ministerstva vnútra.

Mimochodom, obrat firmy Turčan Delta medziročne klesol z 5,7 milióna v roku 2021 na 87-tisíc eur v minulom roku.

Článok pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra 9. 7. 2023.