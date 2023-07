Oligarcha Prigožin zarobil na hotdogoch, trolloch a krvavej ochrane. Zdá sa, že jedna z jeho firiem funguje aj na Slovensku.

Na firmy Jevgenija Prigožina, ktorý len pred niekoľkými dňami vystrašil Vladimira Putina a postavil do pozoru Moskvu, sú uvalené medzinárodné sankcie. Spoločnosť, ktorej nitky zrejme vedú na Slovensko, sa však obmedzeniam zatiaľ vyhýba. Dôkazy našla OCCRP, medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov, v našom obchodnom registri. Zarába šéf bojovej skupiny wagnerovci aj u nás?

Rozplietanie

O Prigožinovi môžeme bez problémov hovoriť ako o oligarchovi. Jeho rukami prešli azda miliardy rubľov a milióny eur. Najskôr sa však pozrime na slovenskú stopu v jeho podnikaní.



Nitky sa týkajú firmy Flash Asia, ktorá podľa obchodného registra sídli v Bratislave na Košickej ulici číslo 6. Predmet činnosti tejto spoločnosti s ručením obmedzeným nie je široký – maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb, administratívne práce.

Na snímke vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa pozerá z vojenského vozidla na ulicu v Rostove na Done v Rusku pri odchode z veliteľstva Južného vojenského okruhu v sobotu 24. júna 2023. Zdroj: TASR/AP

V apríli 2006 Flash Asia založil Igor Lavrenkov spolu s Alexandrom Ushchevom (alebo Uščevom). Obaja si uvádzali moskovskú adresu, Uščev ju neskôr zmenil na Dolný Kubín a potom bratislavskú Dúbravku.



Ako uvádza organizácia investigatívnych novinárov, Lavrenkov v minulosti pôsobil v niekoľkých spoločnostiach v Hongkongu a Thajsku, ktoré Prigožin kontroloval. Práve v Hongkongu Lavrenkov založil spoločnosť Beijing Flash Asia, adresa bola totožná s Prigožinovými firmami, na ktoré sú uvalené medzinárodné sankcie.



Lavrenkov v slovenskej firme pôsobil do augusta 2020, odvtedy ju vedie len Uščev.

Spojenie s Čínou a Ruskom

Flash Asia Logistic na svojej stránke uvádza, že zabezpečuje všetky druhy prepravy tovaru z Ruska do Číny, ale aj z oboch krajín do Európy a opačne. Pobočky má v Moskve, Jekaterinburgu, Petrohrade, vo Vladivostoku, v Novosibirsku, Bratislave, Pekingu a Šang­haji. Sklady, ktoré sú pri medzinárodnej doprave dôležité, má vraj v Poľsku, Nemecku, Taliansku, vo Francúzsku, Fínsku, v Lotyšsku, Číne a Amerike.



Podľa výpisu zo slovenského obchodného registra pôsobil Lavrenkov v slovenskej firme Flash Asia do začiatku augusta 2020. Odvtedy je jediným spoločníkom Uščev. Od založenia až dodnes si firma uvádza sídlo na Košickej 6 v Bratislave. Tam však nič nie je. Naozaj nič, budova, ktorá tam kedysi stála, je už zbúraná.

Čudná firma

Podľa databázy a sociálnej siete foaf.sk sa firme nedarí, ostatné tri roky je v strate. Pohybuje sa okolo sumy trinásťtisíc eur. Tržby však uvádza nulové. Podľa údajov z finstatu mala v roku 2019 tržby vo výške 69 500 eur, rok predtým tiež nulu. Pred štyrmi rokmi priznala zisk 4 713 eur. Sociálna poisťovňa eviduje dlh vyše 1 100 eur a zdravotná poisťovňa necelých 600 eur. Flash Asia by mala mať jedného zamestnanca.

RTVS sa pustila po stopách Uščeva. Redaktorka relácie Reportéri ho hľadala v Dolnom Kubíne aj v Bratislave - a nič. Rovnako sa nepodarilo nájsť konateľku firmy Nataliju Andrjuchinovú. Tá bola konateľkou aj v ďalších dvoch firmách ruských majiteľov, jedna z nich je už zrušená. A rovnako aj Andrjuchinovej živnosť.

Štátna televízia volala na telefónne číslo, ktoré uvádza Flash Asia ako kontakt pre záujemcov o prepravu tovaru. Číslo patrí spoločnosti, ktorá má dvoch vlastníkov. Jeden z nich je poľský občan. Ten sa však odmietol vyjadriť na tému svojho klienta Uščeva.

Kto je Prigožin?

V súčasnosti muž, ktorý nahnal strach Vladimirovi Putinovi. Ruskému veleniu vyčíta, že strieľalo na tábory jeho wagnerovcov, a pustil sa do ťaženia na Moskvu. Do sporu zrejme už bývalých priateľov musel vstúpiť dokonca bieloruský prezident Alexander Lukašenko.



Dnes 62-ročný Prigožin dostal podmienku za krádež už v osemnástke. Potom ho súd poslal do väzenia na 12 rokov za lúpež, podvod a zapojenie neplnoletých do prostitúcie. Odsedel si deväť rokov. Po prepustení začal podnikať s hotdogmi. V roku 1995 založil luxusnú reštauráciu v rodnom Petrohrade. O dva roky zrekonštruoval starú loď na reštauráciu Nový ostrov, ktorá sa stala jedným z najmodernejších miest v Petrohrade.

Na snímke návštevníci sa rozprávajú vo Vagnerovom centre počas oficiálneho otvorenia 4. novembra 2022 v Petrohrade. Ruská súkromná polovojenská organizácia, známa aj ako Vagnerova skupina, otvorila v Petrohrade svoje prvé centrum pre inovácie zamerané na posilnenie obranyschopnosti Ruska. Zdroj: TASR/AP

V tom čase sa spoznal s Putinom, ktorý bol vtedy zástupcom primátora. Priamoúmerne k nárastu vplyvu Putina rástlo aj bohatstvo Prigožina. Dostal prezývku Putinov šéfkuchár. V roku 2001 Putin už ako prezident večeral v Prigožinovej reštaurácii Nový ostrov so svojím francúzskym náprotivkom Jacquom Chiracom. O rok tam hostil Putin aj amerického prezidentka Georgea W. Busha a Prigožin ich obsluhoval.



V roku 2010 prišiel Putin na otvorenie Prigožinovej továrne Concord - Culinary Line v Petrohrade. Hotové jedlá dodával do škôl a škôlok a za tento kontrakt zhrabol 322 miliónov eur. Vyše miliardy dostal za zásobovanie vojakov. Portál Bellingcat odhaduje, že Prigožin získal od roku 2011 na kateringových zákazkách od štátu najmenej tri miliardy dolárov.

Trollia farma

V roku 2013 odhalili noviny Novaja Gazeta, že Prigožin vlastní výrobnú linku na falošné správy – „továreň na trollov“ so sídlom v Petrohrade. Pod názvom Agentúra pre výskum internetu (IRA) zamestnanci, ktorých bolo v roku 2015 vyše tisíc, manipulujú verejnú mienku na sociálnych sieťach. Trollovia broja na dvoch internetových frontoch – proti Ukrajine a proti USA. V roku 2016 ovplyvňovala IRA prezidentskú kampaň v USA v prospech Donalda Trumpa, čo viedlo k obvineniu Prigožina.

Krvavé zlato

Vlani v septembri sa priznal k založeniu žoldnierskej organizácie. Wagnerovci poskytujú svoje „služby“ krajinám Afriky a Blízkeho východu, kde prebieha vojna. Operovali počas občianskych vojen v Sýrii, Líbyi a zohrali významnú úlohu počas ruskej invázie na Ukrajinu.



Prigožin je na sankčnom zozname Západu. FBI ho zaradila na zoz­nam najhľadanejších zločincov. Financial Times zistil, že ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu získali firmy napojené na Prigožina v priebehu štyroch rokov 250 miliónov dolárov z prírodných zdrojov z krajín Afriky a Blízkeho východu. Medzi Prigožinove aktíva patrí firma Evro Polis obchodujúca s ropou. Podľa agentúry Associated Press údajne slúžila ako zásterka pre operácie wagnerovcov v Sýrii.



CBS News zistilo, že „ruský obchodník využil svoje sily na podporu niektorých nechutných režimov výmenou za slobodné drancovanie cenných zdrojov krajín bohatých na nerastné suroviny vrátane Mali, Sudánu a Líbye“.

Česká stopa

Prigožin mal v minulosti záujem o nehnuteľnosti v Česku. Radiožurnál hovoril s manželmi Haklovcami, vlastníkmi realitnej agentúry, ktorá sa v minulosti zameriavala na ruských klientov. Keďže si ako cudzinci nemohli kúpiť nehnuteľnosť, manželia im úradne založili firmu. V roku 1998 prišiel do Teplíc Prigožin s manželkou Ljubou. Vznikla tam ich firma RT-Consulting so sídlom v dome Haklovcov.



„Vraj si tu chcel otvoriť nejakú reštauráciu, vtedy to bol kuchár v Rusku,“ povedala Dana Haklová pre Radiožurnál. Vyzerá to tak, že z reštaurácie v Česku nakoniec zišlo a podľa katastra nehnuteľností Prigožin nehnuteľnosť nekúpil. V roku 2016 bola jeho firma z obchodného registra vymazaná.



Prigožin je však nepriamo spojený s ďalšími firmami v Česku. Jeho spoločnosť LinBurg Industries Ltd. má v Česku od roku 2017 pobočku a firmy Concorde Ventures a Wings Trade & Consulting majú personálne väzby na Prigožinove spoločnosti.

Matka mimo sankčného zoznamu

Noviny The Sun píšu, že podľa odhadov by osobný majetok Prigožina mohol dosahovať hodnotu až dve miliardy eur. Prigožin si s rodinou hovel v rezidencii v Petrohrade za deväťdesiatšesť miliónov eur. S manželkou Ljubou, ktorá prevádzkuje sieť obchodov s čokoládou a sieť luxusných kúpeľov, má dcéry Polinu, Veroniku a syna Pavla. Prigožin vlastní súkromné lietadlo Hawker 800, z áut cenený Lincoln Continental z roku 1975 a tridsaťsedemmetrovú jachtu St. Vitamin, ktorou sa dcéra Polina podľa Daily Mail na sociálnych sieťach chválila, že má „šesť spální, jedáleň, terasu, kuchyňu, izby pre personál a dve paluby“.



Rodina hrá podľa Financial Times „rôzne úlohy“ v Prigožinových podnikoch. Matka Violetta si v roku 2017 otvorila v Petrohrade umeleckú galériu. Všeobecný súdny dvor, teda druhá najvyššia súdna inštancia EÚ, v marci rozhodol, že Violetta nepatrí na sankčný zoznam len na základe rodinnej väzby.



Na sankčnom zozname okrem Prigožinovej manželky a dvoch detí chýba najmladšia dcéra Veronika, ktorá len tento rok oslávila 18 rokov. Vlani ruské portály priniesli správu, že Veronika vlastní známy hotel v Petrohrade Red Stars Hotel.